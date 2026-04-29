VN vừa chứng kiến 1 kỷ lục hơn 280.000 tỷ ở TP giàu nhất cả nước: Vingroup, Sun Group, Thaco “xuất quân”

Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM tham dự lễ khởi công. Ảnh: NLĐ

Sáng nay (29/4), TPHCM vừa chính thức đồng loạt khởi công và trao quyết định đầu tư 5 dự án hạ tầng giao thông đô thị với tổng vốn hơn 280.000 tỷ đồng.

Đây là các công trình trọng điểm được TP HCM triển khai nhân dịp kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026). Lễ khởi công và trao quyết định đầu tư diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại nhiều điểm cầu.

5 dự án này bao gồm: Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm), Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính TP HCM, cải tạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM, Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn; Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư cho dự án).

Tại điểm cầu dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh, dự án do Tập đoàn Vingroup đầu tư, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị tổng hợp gắn với đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Phó Chủ tịch UBND TPHCM tin tưởng rằng dự án sẽ trở thành biểu tượng mới của khu đô thị tri thức và công nghệ, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố.

Phát biểu tại lễ khởi công 4 dự án quan trọng và trao quyết định đầu tư cho một dự án, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết, cách đây 2 ngày, tại buổi làm việc với Đảng bộ và chính quyền thành phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh một yêu cầu rất cao: "TPHCM phải đi đầu, biến nghị quyết chiến lược thành thực tiễn", với phương châm "Nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì nhân dân".

Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định TP nhận thức sâu sắc rằng đây không chỉ là một mệnh lệnh hành động, mà là niềm tin, sự gửi gắm và kỳ vọng đối với TP.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NLĐ

Theo ông Nguyễn Văn Được, những dự án được khởi công và triển khai hôm nay sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc khu vực và quốc tế. Đồng thời sẽ tạo lập một không gian quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn. Ngoài ra, các dự án còn góp phần tạo một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt; một thiết chế Văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh đây chỉ mới là bước khởi đầu, đồng thời đề nghị các tập đoàn, nhà đầu tư và các đối tác cần phát huy cao nhất năng lực, kinh nghiệm và uy tín của mình. Bên cạnh đó, tổ chức triển khai các dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, để mỗi công trình thực sự trở thành một hình mẫu, biểu tượng của thành phố.

Chủ tịch UBND TP HCM cam kết chính quyền TP đồng hành xuyên suốt, tháo gỡ đến cùng các khó khăn, vướng mắc; cũng như kiên quyết cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; và không để bất kỳ rào cản nào làm chậm lại nhịp phát triển.

Đại diện lãnh đạo TP và doanh nghiệp thực hiện nghi thức khởi công các dự án. Ảnh: NLĐ

5 dự án hơn 280.000 tỷ đồng có quy mô ra sao?

Thứ nhất, dự án quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP HCM, với tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng. Dự án do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn thuộc Tập đoàn SunGroup, làm chủ đầu tư. Trung tâm hành chính mới dự kiến sẽ phục vụ 6.000 - 8.000 người làm việc. Dự án này được định hướng hình thành tổ hợp trung tâm hành chính - chính trị mới hiện đại, tập trung, nhằm đáp ứng yêu cầu bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý nhà nước.

Dự án này sẽ bao gồm quỹ đất rộng lớn chạy dọc theo trục lõi trung tâm Thủ Thiêm, nơi sẽ sớm mọc lên các công trình biểu tượng.

Phối cảnh Dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính của TP HCM. Ảnh: ĐVTK

Thứ hai, dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 thành phố, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm do CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, thuộc Tập đoàn THACO, làm chủ đầu tư. Dự án này được xem là mắt xích quan trọng trong mạng lưới đường sắt đô thị, kết nối Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành trong tương lai.

Phối cảnh dự án Tuyến metro số 2. Ảnh: ĐVTK

Dự án Tuyến metro số 2 có tổng mức đầu tư khoảng 46.300 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT xây dựng - chuyển giao. Tuyến đường này có chiều dài 6 km và 6 nhà ga, sẽ bắt đầu hành trình ngầm từ ga Bến Thành - đường Hàm Nghi, băng qua sông Sài Gòn để đi dọc đại lộ Mai Chí Thọ trước khi lên cao về phía ga Thủ Thiêm.

Theo kế hoạch, dự án Tuyến metro số 2 sẽ hoàn thiện và đưa vào vận hành từ quý III/2030, qua đó tạo tiền đề cho việc hình thành các khu thương mại, dịch vụ cao cấp xung quanh 6 nhà ga mới.

Thứ ba, dự án khu đô thị Đại học Quốc tế nằm ở khu tây bắc của TP HCM. Dự án có quy mô gần 880 ha, tổng vốn gần 59.000 tỷ đồng, thuộc một phần địa giới hành chính xã Xuân Thới Sơn, với ranh giới tự nhiên tiếp giáp kênh An Hạ, kênh ranh Tây Ninh, kênh 8 và kênh Thầy Cai.

Theo quy hoạch, quỹ đất của dự án được phân bổ đa chức năng, bao gồm khoảng 117ha dành cho cây xanh và mặt nước; 5,7ha cho trường trung học phổ thông; 436ha đất đơn vị ở; 150ha cho khu dịch vụ, giáo dục và nghiên cứu; cùng với 6,9ha cho y tế.

Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế được định hướng phát triển theo mô hình đô thị xanh – sinh thái – tri thức, trong đó có hơn 183 ha dành cho giáo dục và nghiên cứu.

Lễ khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế được tổ chức sáng 29/4. Ảnh: NLĐ

Thứ tư, dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP HCM tại Cảng Nhà Rồng. Dự án có quy mô hơn 1,4 ha, tổng vốn khoảng 68,7 tỷ đồng, tập trung nâng cấp cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.

Công trình này dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2026, góp phần kết nối không gian ven sông Sài Gòn.

Dự án này góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch TP HCM, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Dự án bao gồm các hạng mục: tòa nhà Rồng, khu văn phòng, khu hội trường và công trình phụ trợ, căn tin, khu neo tàu, công viên cảnh quan và sân đường.

Dự án do Tập đoàn Sun Group thực hiện và dự kiến được nghiệm thu đưa vào sử dụng trong dịp 2/9 năm nay.

Phối cảnh cảng Cần Giờ. Ảnh: ĐVTK

Cuối cùng, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ quy mô 571 ha, với vốn khoảng 128.872 tỷ đồng. TP HCM vừa trao quyết định đầu tư cho Liên doanh gồm VIMC và Tập đoàn MSC/TiL, hãng vận tải container lớn nhất thế giới, nắm giữ khoảng 25% thị phần toàn cầu.

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ hướng tới mô hình cảng xanh, thông minh với công suất dự kiến 4,8 triệu TEU vào năm 2030. Dự án này được coi là điểm mấu chốt giúp Việt Nam tiến sâu hơn vào lộ trình logistics quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu.