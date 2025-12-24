Phát hiện mỏ khí đốt cực lớn tại quốc gia cung cấp dầu lớn nhất cho Việt Nam, trữ lượng hơn 28 tỷ mét khối cùng 120 triệu thùng khí ngưng tụ

Ảnh minh họa

Công ty Dầu khí Kuwait (KOC) vừa thông báo về một phát hiện khí đốt ngoài khơi lớn tại mỏ Jaza, với sản lượng ban đầu từ giếng thử nghiệm đạt hơn 29 triệu feet khối khí tiêu chuẩn mỗi ngày và trên 5.000 thùng khí ngưng tụ/ngày.

Theo KOC, mỏ khí này có hàm lượng CO₂ thấp, không chứa hydro sunfua và không có nước đi kèm, giúp giảm chi phí xử lý và đẩy nhanh quá trình kết nối với mạng lưới nội địa. Các đặc điểm này được đánh giá có thể thiết lập chuẩn mực mới cho sản lượng giếng thẳng đứng từ tầng địa chất Minagish tại vùng biển ngoài khơi Kuwait, theo hãng thông tấn Qatar.

Thông tin từ Tờ The Peninsula cho biết khu vực phát hiện mỏ Jaza có diện tích khoảng 40 km², với trữ lượng sơ bộ ước tính đạt 1 nghìn tỷ feet khối khí – tương đương hơn 28 tỷ mét khối và hơn 120 triệu thùng khí ngưng tụ.

Phát hiện này nối tiếp chuỗi thành công ngoài khơi của Kuwait trong giai đoạn 2024–2025, bao gồm các mỏ Al-Nokhatha và Al-Jlaiaa. Trong hai năm qua, Bộ Dầu mỏ Kuwait và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Kuwait (KPC) đã triển khai kế hoạch mở lại khu vực khai thác ngoài khơi nhằm tăng sản lượng khí đốt không liên kết và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mùa hè.

Mỏ Al-Nokhatha năm ngoái được đánh giá là "khổng lồ", với trữ lượng khoảng 2,1 tỷ thùng dầu và 5,1 nghìn tỷ feet khối khí, trong khi mỏ Al-Jlaiaa được xác nhận hồi đầu năm nay. Phát hiện mới tại Jaza được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố tiềm năng khai thác năng lượng của Kuwait.

Cuối tháng 9, các quan chức Kuwait thông báo công suất khai thác dầu thô của nước này đạt 3,2 triệu thùng/ngày – mức cao nhất hơn một thập kỷ bất chấp chính sách hạn chế sản lượng của OPEC+. Một nguồn khí đốt ngoài khơi dồi dào, với hàm lượng tạp chất thấp, sẽ mang lại linh hoạt hơn cho việc sử dụng làm nhiên liệu phát điện và nguyên liệu cho ngành hóa dầu, đồng thời giải phóng thêm dầu thô cho xuất khẩu.

KOC nhấn mạnh các số liệu từ giếng Jaza hiện mới là sơ bộ và có thể được điều chỉnh tăng sau khi tiến hành đánh giá thêm các khu vực triển vọng lân cận.

Kuwait là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Việt Nam trong nhiều năm. Quốc gia này bắt đầu xuất khẩu dầu thô năm 1946 và là thành viên sáng lập của OPEC. Kuwait là nhà sản xuất lớn thứ 5 của OPEC, có trữ lượng dầu đã được chứng minh là 101,5 tỷ thùng.﻿