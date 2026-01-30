Phát hiện mỏ dầu 430 triệu thùng ngoài khơi Việt Nam

Sáng 29/1, tại buổi họp báo thường kỳ quý IV/2025 của Bộ Công Thương, tâm điểm chú ý của giới đầu tư và truyền thông đổ dồn về những thông tin mới nhất tại lô 15-2, bể Cửu Long.

Cách bờ biển phía Nam khoảng 65 km, giếng thẩm lượng Hải Sư Vàng-2X (HSV-2X) vừa ghi nhận những thông số vượt kỳ vọng ban đầu.

Tín hiệu lạc quan từ độ dày vỉa dầu

Đại diện Bộ Công Thương, ông Đặng Hải Anh-Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than cho biết, công tác tìm kiếm và thăm dò của đối tác Murphy Oil (Hoa Kỳ) thời gian qua đã đạt được những kết quả mang tính bước ngoặt.

Sau khi bắt đầu khoan thăm dò từ năm 2024, đến tháng 10/2025, việc khoan thành công giếng thẩm lượng đã cho phép các chuyên gia đánh giá chính xác hơn về quy mô thực tế của mỏ này.

Dẫn nguồn dữ liệu kỹ thuật từ Murphy Oil, đơn vị điều hành dự án, giếng HSV-2X ghi nhận tổng chiều dày vỉa dầu đạt tới 429 feet (tương đương khoảng 131 m).

Con số này ấn tượng hơn nhiều so với dự tính ban đầu tại giếng phát hiện đầu tiên (khoảng 113 m). Điều đáng nói là phần lớn trữ lượng này nằm ở tầng chứa chính sâu hơn, hứa hẹn khả năng khai thác thương mại bền vững.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhận định, đây là một kết quả "rất tích cực". Trong bối cảnh sản lượng dầu khí quốc gia năm 2025 đạt khoảng 10 triệu tấn dầu và 6 tỷ m3 khí, việc bổ sung thêm các mỏ có tiềm năng lớn như Hải Sư Vàng sẽ giúp duy trì vị thế của Việt Nam-quốc gia có trữ lượng dầu mỏ đứng thứ 2 tại Đông Nam Á và thứ 28 trên toàn cầu.

Ông Đặng Hải Anh-Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than

Dù các chỉ số kỹ thuật hiện tại rất triển vọng, nhưng theo quy trình nghiêm ngặt của ngành dầu khí, Murphy Oil vẫn cần hoàn thiện các báo cáo tài nguyên và trữ lượng để trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Murphy Oil hiện nắm giữ 40% quyền lợi tại lô 15-2/17, bên cạnh hai đối tác là PVEP (35%) và SK Earthon từ Hàn Quốc (25%).

Một chi tiết đáng chú ý là theo ước tính cập nhật, trữ lượng trung bình tại đây được dự báo dao động từ 170 đến 430 triệu thùng dầu quy đổi.

Thậm chí, giới chuyên gia của tập đoàn này còn lạc quan về khả năng trữ lượng thực tế có thể vượt ngưỡng 430 triệu thùng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Murphy Oil dự kiến sẽ tiếp tục chương trình thẩm lượng với các giếng HSV-3X và HSV-4X trong thời gian tới.

Sự quyết tâm của ông lớn đến từ Mỹ còn được thể hiện qua kế hoạch chi tiêu vốn. Tập đoàn này tái khẳng định sẽ dành từ 1,1 đến 1,3 tỷ USD cho các hoạt động thăm dò và phát triển mỏ trong năm 2026.

Ngoài Hải Sư Vàng, Murphy Oil cũng đang dồn lực vào mỏ Lạc Đà Vàng, cho thấy chiến lược đầu tư dài hạn và niềm tin vào tiềm năng của các bể trầm tích tại Việt Nam như Cửu Long hay Phú Khánh.

Hiện tại, Bộ Công Thương đang phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) để rà soát, đánh giá khách quan các kết quả thu được.

Nếu các bước thẩm định diễn ra thuận lợi, Hải Sư Vàng sẽ sớm gia nhập hàng ngũ các cụm mỏ chủ lực như Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng hay Sư Tử Trắng.