HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện mìn do NATO sản xuất trên tàu chở khí đốt đang đến Nga từ Bỉ

Hoàng Vân
|

Một tàu chở khí đốt đang trên đường đến vùng Leningrad thuộc Nga từ cảng Antwerp của Bỉ đã bị gắn thủy lôi từ tính do NATO sản xuất.

- Ảnh 1.

Tàu Arrhenius chở khí đốt của Nga.

Theo thông báo của Ủy ban Điều tra Nga, thợ lặn đã phát hiện các loại thủy lôi/mìn từ tính hải quân được sản xuất tại nhà máy ở một trong các nước NATO trên thân tàu, khi họ kiểm tra con tàu lúc nó cập cảng Ust-Luga ở Leningrad.

Các thiết bị nổ đã được vô hiệu hóa bởi sĩ quan Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), phối hợp với binh sĩ từ Bộ Quốc phòng và Lực lượng Vệ binh Quốc gia, thông báo cho biết thêm.

Theo Ủy ban Điều tra, tàu Arrhenius chở khí đốt đã đến Ust-Luga vào ngày 20/5 để tiếp nhiên liệu, với điểm đến cuối cùng được ghi trong danh sách là cảng Samsun của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thông tin từ đại diện tàu, trong quá trình thẩm vấn, tàu Arrhenius đã đến Nga sau khi bị chậm vài ngày so với lịch trình ban đầu.

“Dựa trên hoạt động điều tra ban đầu, có thể kết luận ngay, các quả thủy lôi từ tính không thể được gài trên tàu chở khí đốt trong vùng lãnh hải của Nga”, cơ quan này nhấn mạnh.

FSB cho biết trong một thông báo riêng, khối lượng vật liệu nhựa trong mỗi thiết bị nổ là khoảng 7kg. Họ không nói rõ tổng cộng có bao nhiêu quả mìn.

Ngày 25/5, Ủy ban Điều tra Nga cho biết, họ đã mở một vụ án hình sự liên quan đến âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào tàu chở khí đốt Arrhenius.


Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO liên quan đến việc UAV Ukraine xâm phạm không phận các nước Baltic và Phần Lan nhằm vào vùng Tây Bắc nước Nga, bao gồm cả các cảng xuất khẩu dầu mỏ ở vùng Leningrad.

Tháng trước, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cảnh báo, nếu các quốc gia châu Âu “cố tình cung cấp không phận của mình” cho UAV Ukraine, Moscow có quyền tự vệ để đáp trả một “cuộc tấn công vũ trang” theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc.

Tuần trước, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga cảnh báo, Ukraine “không chỉ có ý định sử dụng các hành lang hàng không do các nước Baltic cung cấp cho người Ukraine có vũ trang”, mà còn tìm cách trực tiếp “phóng UAV từ lãnh thổ của những quốc gia này”.

Theo RT
Mẫu điện thoại giá rẻ của Samsung mà lại bán chạy hơn cả Galaxy S26 Ultra: Giá ở Việt Nam chỉ 3 triệu
Tags

NATO

Nga

quân sự

vũ khí

mìn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại