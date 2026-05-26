Phát hiện mìn do NATO sản xuất trên tàu chở khí đốt đang đến Nga từ Bỉ

Tàu Arrhenius chở khí đốt của Nga.

Theo thông báo của Ủy ban Điều tra Nga, thợ lặn đã phát hiện các loại thủy lôi/mìn từ tính hải quân được sản xuất tại nhà máy ở một trong các nước NATO trên thân tàu, khi họ kiểm tra con tàu lúc nó cập cảng Ust-Luga ở Leningrad.

Các thiết bị nổ đã được vô hiệu hóa bởi sĩ quan Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), phối hợp với binh sĩ từ Bộ Quốc phòng và Lực lượng Vệ binh Quốc gia, thông báo cho biết thêm.

Theo Ủy ban Điều tra, tàu Arrhenius chở khí đốt đã đến Ust-Luga vào ngày 20/5 để tiếp nhiên liệu, với điểm đến cuối cùng được ghi trong danh sách là cảng Samsun của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thông tin từ đại diện tàu, trong quá trình thẩm vấn, tàu Arrhenius đã đến Nga sau khi bị chậm vài ngày so với lịch trình ban đầu.

“Dựa trên hoạt động điều tra ban đầu, có thể kết luận ngay, các quả thủy lôi từ tính không thể được gài trên tàu chở khí đốt trong vùng lãnh hải của Nga”, cơ quan này nhấn mạnh.

FSB cho biết trong một thông báo riêng, khối lượng vật liệu nhựa trong mỗi thiết bị nổ là khoảng 7kg. Họ không nói rõ tổng cộng có bao nhiêu quả mìn.

Ngày 25/5, Ủy ban Điều tra Nga cho biết, họ đã mở một vụ án hình sự liên quan đến âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào tàu chở khí đốt Arrhenius.





Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO liên quan đến việc UAV Ukraine xâm phạm không phận các nước Baltic và Phần Lan nhằm vào vùng Tây Bắc nước Nga, bao gồm cả các cảng xuất khẩu dầu mỏ ở vùng Leningrad.

Tháng trước, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cảnh báo, nếu các quốc gia châu Âu “cố tình cung cấp không phận của mình” cho UAV Ukraine, Moscow có quyền tự vệ để đáp trả một “cuộc tấn công vũ trang” theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc.

Tuần trước, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga cảnh báo, Ukraine “không chỉ có ý định sử dụng các hành lang hàng không do các nước Baltic cung cấp cho người Ukraine có vũ trang”, mà còn tìm cách trực tiếp “phóng UAV từ lãnh thổ của những quốc gia này”.