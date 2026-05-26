Mẫu điện thoại giá rẻ của Samsung mà lại bán chạy hơn cả Galaxy S26 Ultra: Giá ở Việt Nam chỉ 3 triệu

Galaxy S26 Ultra không thể thống trị

Dù dòng Galaxy S26 vừa được chính thức trình làng vào quý I năm 2026, phiên bản cao cấp nhất thuộc bộ sản phẩm này lại không phải là chiếc điện thoại bán chạy nhất của Samsung trong giai đoạn này.

Được định vị là mẫu flagship sở hữu nhiều công nghệ tối tân nhất dòng S26, Galaxy S26 Ultra gây chú ý khi được trang bị bút cảm ứng S Pen cùng tính năng màn hình chống nhìn trộm (Privacy Display) độc quyền. Tuy nhiên, đi kèm với đó cũng là mức giá đắt đỏ nhất, khởi điểm từ 1.299,99 USD.

Theo báo cáo phân tích thị trường quý I/2026 từ Counterpoint Research, những mẫu điện thoại Galaxy A có mức giá rẻ nhất của Samsung thực tế đã vượt mặt Galaxy S26 Ultra về mặt doanh số trong suốt quý vừa qua.

Các nhà phân tích cho biết Galaxy S26 Ultra đã "bị văng khỏi top 10 một cách đầy nuối tiếc". Dẫn đầu danh sách 10 smartphone bán chạy nhất này là 3 đại diện thuộc dòng iPhone 17 của Apple; trong khi đó, Samsung góp mặt với 5 cái tên khác bao gồm Galaxy A07, Galaxy A17 5G, Galaxy A56, Galaxy A36 và Galaxy A17 4G.

Kết quả kinh doanh này của Galaxy S26 Ultra có thể gây bất ngờ với nhiều người, nhưng trên thực tế, đây không phải là một ngoại lệ hiếm hoi. Đây chẳng phải năm đầu tiên các dòng flagship đầu bảng của Samsung chịu thua trước các thiết bị thuộc phân khúc bình dân dòng Galaxy A.

Dữ liệu từ Counterpoint Research cũng từng chỉ ra rằng Galaxy A16 và Galaxy A06 đều đạt doanh số cao hơn Galaxy S25 Ultra trong quý I năm 2025. Chiếc Galaxy S24 Ultra ra mắt một năm trước đó là một ngoại lệ hiếm hoi khi giành được thứ hạng cao hơn Galaxy A15, Galaxy A54, Galaxy S24 bản tiêu chuẩn và Galaxy A05.

Lùi sâu hơn về quý I/2023, Galaxy S23 Ultra đứng vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng top 10, xếp ngay sau dòng Galaxy A13 ở vị trí thứ 5. Danh sách top 10 năm đó còn có sự góp mặt của Galaxy A04e, Galaxy A14 5G và Galaxy A53.

Riêng vào năm 2022, Counterpoint Research chỉ công bố số liệu riêng cho tháng 4 với ghi nhận Galaxy S22 Ultra là chiếc điện thoại Android phổ biến nhất của Samsung trong kỳ báo cáo đó, chứ không phát hành báo cáo tổng hợp cho cả quý I. Còn vào quý I năm 2021, mẫu Galaxy S21 Ultra thậm chí hoàn toàn vắng bóng trong top 10.

Tại sao các dòng Galaxy S Ultra luôn bán chậm hơn các mẫu Galaxy A?

Tương tự như Apple, Samsung không có thói quen tiết lộ số liệu bán hàng chi tiết cho từng kiểu máy cụ thể khi công bố báo cáo tài chính định kỳ hàng quý. Dẫu vậy, các báo cáo nghiên cứu thị trường được phát hành thường niên của Counterpoint Research đã phản ánh rất rõ chiến lược kinh doanh diện rộng của tập đoàn Hàn Quốc.

Khác với Apple, Samsung tung ra hàng loạt mẫu Galaxy ở nhiều phân khúc giá khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của một thị trường đại chúng có quy mô rộng lớn.

Đơn cử như chiếc Galaxy A07 (giá ở Việt Nam chỉ 3 triệu) — mẫu máy đã vượt mặt Galaxy S26 Ultra về doanh số — có giá bán chưa đầy 100 USD, hướng thẳng tới nhóm người dùng tại các thị trường mới nổi như Ấn Độ.

Các nhà phân tích từ Counterpoint Research lưu ý rằng Trung Đông, Châu Phi và Mỹ La-tinh chính là những thị trường chủ lực đóng góp lớn nhất vào sự bùng nổ doanh số của Galaxy A07 trong quý vừa qua.

Ở chiều ngược lại, Apple chỉ tập trung sản xuất các dòng iPhone thuộc phân khúc cao cấp mỗi năm. Phần lớn các mẫu máy này thường xuyên áp đảo toàn bộ các đối thủ cạnh tranh trong quý I, bao gồm cả những thiết bị Galaxy A giá rẻ vốn đang bán tốt hơn các dòng flagship tốt nhất của Samsung.

Rõ ràng, Apple không nhắm vào cùng một tệp khách hàng như Samsung. Đây cũng có thể là lý do cốt lõi giúp Samsung dễ dàng thâu tóm một thị phần khổng lồ nhờ vào các thiết bị Galaxy A có giá thành phải chăng. Samsung đang tập trung theo đuổi nhóm người dùng phổ thông – những người sẵn sàng ngó lơ các thiết bị xa xỉ như iPhone hay dòng Galaxy S cao cấp.

Bên cạnh đó, một số yếu tố khách quan khác cũng có thể can thiệp đến thứ hạng trong quý I, bao gồm cả thời điểm mở bán của Samsung.

Dòng Galaxy S26 năm nay được trình làng vào cuối tháng 2, muộn hơn khoảng một tháng so với thế hệ tiền nhiệm. Dù dữ liệu của Counterpoint Research ghi nhận doanh số mở màn của Galaxy S26 Ultra vượt trội hơn so với Galaxy S25 Ultra, chiếc máy này lại có thời gian lên kệ trong quý I/2026 ngắn hơn đáng kể so với Galaxy A07 — mẫu máy vốn đã được mở bán từ tận tháng 8 năm 2025.

Nhìn lại quá khứ, Galaxy S24 Ultra từng được ra mắt vào giữa tháng 1 năm 2024, điều này lý giải vì sao mẫu flagship này lại có đủ thời gian để bứt phá và vượt mặt các dòng Galaxy A trong quý I năm đó.

Ngoài ra, dòng Galaxy S24 cũng là thế hệ đầu tiên được tích hợp nền tảng trí tuệ nhân tạo Galaxy AI, một yếu tố mang tính bước ngoặt tạo nên làn sóng quan tâm đặc biệt từ phía người tiêu dùng.