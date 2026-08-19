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Phát hiện logo điều hòa chứa 3,75 gram vàng trị giá hơn 13 triệu đồng

Lê Anh
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Năm 2025, chiếc logo nhỏ trên một mẫu điều hòa LG Whisen 20 năm tuổi bất ngờ được xác định được làm từ vàng, khiến những người từng sở hữu mẫu máy này ráo riết tìm lại “kho báu” trong nhà.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2025 khi một người phụ nữ Hàn Quốc mang một miếng kim loại nhỏ đến cửa hàng vàng ở Seoul để kiểm tra. Theo lời người này, đây là phần logo được tháo ra từ mặt trước một chiếc điều hòa LG Whisen đã lâu không sử dụng.

Người phụ nữ cho biết, ngay từ thời điểm mua điều hòa, một nhân viên giao hàng từng nói với cô rằng phần logo này được làm bằng vàng. Các quảng cáo của sản phẩm khi đó cũng mô tả đây là vàng thật.

Chủ cửa hàng vàng kiêm YouTuber có tên Ringring Unni sau đó đã nấu chảy và kiểm định mẫu vật. Kết quả khiến cả hai bất ngờ: phần logo có khối lượng khoảng 3,75 gram và được xác định là vàng có độ tinh khiết lên tới 99,3%.

Chủ nhân chiếc logo đã bán nó với giá 713.000 won (hơn 13 triệu đồng). Video ghi lại quá trình tư vấn của người phụ nữ này sau đó nhanh chóng thu hút sự chú ý, với hơn 1,12 triệu lượt xem.

Ảnh: The Korea Times

Theo thông tin được chia sẻ, chiếc logo vàng này thuộc phiên bản điều hòa LG Whisen giới hạn được LG Electronics phát hành vào năm 2005. Thời điểm đó, LG bán 10.000 sản phẩm cho 10.000 khách hàng đầu tiên. Đây là hoạt động nhằm đánh dấu thành tích đứng đầu thế giới về doanh số điều hòa trong 5 năm liên tiếp của hãng. Đáng chú ý, giá vàng năm 2005 thấp hơn rất nhiều so với hiện nay. Với 3,75 gram vàng, giá trị khi ấy chỉ vào khoảng 50.000 - 70.000 won (gần 1 triệu -1,2 triệu đồng).

Câu chuyện nhanh chóng tạo ra nhiều phản ứng trên mạng xã hội Hàn Quốc. Một số người gọi đây là một “món hời bất ngờ”, trong khi những người khác cho rằng LG đã vô tình giúp khách hàng sở hữu một dạng tài sản mà họ không hề hay biết.

Đáng tiếc hơn, một số người dùng cho biết họ từng vứt bỏ những chiếc logo tương tự mà không nhận ra giá trị của chúng. Không ít người khác bắt đầu đặt câu hỏi liệu những chiếc điều hòa Whisen phiên bản giới hạn từ năm 2005 vẫn còn được lưu giữ trong nhà cha mẹ hoặc kho chứa đồ của gia đình hay không.

Từ một chi tiết trang trí tưởng như không đáng chú ý trên chiếc điều hòa cũ, phần logo vàng 20 năm tuổi giờ đây trở thành món đồ được nhiều người săn tìm. Trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh, những vật dụng từng bị xem là đồ cũ thậm chí có thể bất ngờ trở thành “kho báu” nằm ngay trong nhà.

(Theo The Korea Times)

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