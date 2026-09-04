Phát hiện loạt cá lạ có con nặng tới 45kg sau lũ Nepal, người ăn vào bị ốm: Chính quyền lập tức cảnh báo

Loạt cá lạ xuất hiện tại bang Bihar, Ấn Độ sau lũ Nepal nhanh chóng khiến người dân chú ý và nhà chức trách vào cuộc.

Cá lạ nặng tới 45kg xuất hiện theo dòng nước lũ

Sau trận lũ nghiêm trọng tại Nepal cuối tháng 8/2026, một hiện tượng bất thường được ghi nhận tại nhiều khu vực thuộc bang Bihar, Ấn Độ. Theo dòng nước đổ xuống hạ lưu, người dân địa phương liên tục bắt gặp những con cá có kích thước lớn, trong đó một số con nặng tới khoảng 40-45kg.

Sự xuất hiện của loạt cá lạ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người mang lưới và dụng cụ ra khu vực ngập nước để đánh bắt, thậm chí có người sử dụng số cá này làm thực phẩm.

Loạt cá lạ xuất hiện tại bang Bihar, Ấn Độ sau lũ Nepal nhanh chóng khiến người dân chú ý và nhà chức trách vào cuộc. (Ảnh: 18 News)

Theo The Independent, nước lũ từ Nepal đổ xuống hệ thống sông Gandak ở bang Bihar đã mang theo lượng lớn bùn đất, rác, vật chất hữu cơ và nhiều loại sinh vật thủy sinh.

Tại các khu vực như West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Bagaha và Saran, người dân liên tục phát hiện những con cá có kích thước lớn hơn nhiều so với các loại thường được đánh bắt tại địa phương.

Một số ngư dân cho biết họ bắt được cá nặng khoảng 27-38kg. Đáng chú ý, có trường hợp cá được ghi nhận đạt khoảng 40-45kg, khiến hình ảnh và video về những "con cá khổng lồ" nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều người mang lưới và dụng cụ ra khu vực ngập nước để đánh bắt, thậm chí có người sử dụng số cá này làm thực phẩm. (Ảnh: 18 News)

Không phải tất cả số cá này đều thuộc những loài hoàn toàn xa lạ. Theo các chuyên gia, nước lũ có thể đã cuốn cá khỏi những khu vực sinh sống tự nhiên ở thượng nguồn rồi đưa chúng tới những vùng mà trước đây người dân hiếm khi nhìn thấy chúng.

Sameer Kumar Sinha, Giám đốc Wildlife Trust of India, nhận định một phần số cá lớn xuất hiện tại lưu vực Gandak có thể là Bagarius bagarius, thường được gọi là goonch catfish.

Đây là loài cá da trơn nước ngọt thường sống tại các đoạn sông sâu, dòng chảy mạnh và nhiều đá ở khu vực Nam Á. Loài này có thể phát triển tới kích thước rất lớn, vì vậy những cá thể nặng hàng chục kg không phải điều hoàn toàn bất thường.

Tuy nhiên, giới chuyên môn lưu ý không thể khẳng định tất cả cá lạ xuất hiện sau lũ đều thuộc cùng một loài nếu chưa được kiểm tra trực tiếp.

Vì sao chính quyền cảnh báo không ăn cá lạ?

Điều khiến cơ quan chức năng Bihar lo ngại không hẳn là bản thân loài cá, mà là môi trường chúng đã đi qua trong quá trình bị nước lũ cuốn trôi.

Cơ quan phụ trách chăn nuôi và thủy sản của bang Bihar cho biết cá trong vùng nước ngập có thể tiếp xúc lâu với nước cống, nước thải, xác động vật và nhiều loại vật chất hữu cơ đang phân hủy.

Điều khiến cơ quan chức năng Bihar lo ngại không hẳn là bản thân loài cá, mà là môi trường chúng đã đi qua trong quá trình bị nước lũ cuốn trôi. (Ảnh: 18 News)

Trong điều kiện đó, cá có nguy cơ nhiễm vi khuẩn, virus, nấm hoặc các chất gây ô nhiễm khác. Đáng chú ý, cá nhiễm bẩn đôi khi vẫn có hình dạng, màu sắc và mùi vị bình thường nên người dân khó nhận biết nguy cơ chỉ bằng quan sát bên ngoài.

Indian Express cho biết một số trường hợp được báo cáo gặp vấn đề sức khỏe sau khi ăn cá bắt từ vùng nước lũ. Những triệu chứng được nhắc tới gồm đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy.

Chính quyền vì vậy khuyến cáo người dân không đánh bắt, mua bán hoặc sử dụng làm thực phẩm những loại cá chưa xác định nguồn gốc trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ.

Indian Express cho biết một số trường hợp được báo cáo gặp vấn đề sức khỏe sau khi ăn cá bắt từ vùng nước lũ. (Ảnh: 18 News)

Các chuyên gia y tế cũng lưu ý việc nấu chín không phải lúc nào cũng loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro. Nhiệt độ cao có thể tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn hoặc ký sinh trùng, nhưng một số độc tố hay chất ô nhiễm hóa học vẫn có thể tồn tại.

Người đã ăn cá bắt từ vùng nước lũ được khuyến cáo theo dõi sức khỏe. Nếu xuất hiện các biểu hiện nghiêm trọng như nôn nhiều, tiêu chảy kéo dài, đau bụng, chóng mặt hoặc khó thở, cần nhanh chóng tới cơ sở y tế để được kiểm tra.

Cá theo nước lũ đi xa không phải hiện tượng hiếm

Theo các chuyên gia, hiện tượng cá bị đưa khỏi môi trường sống sau những trận lũ lớn không phải chuyện chưa từng xảy ra. Khi mực nước dâng cao và dòng chảy tăng mạnh, cá từ sông, hồ, ao hoặc các nhánh nước ở thượng nguồn có thể bị cuốn đi hàng chục, thậm chí hàng trăm km.

Điểm khiến hiện tượng lần này đặc biệt gây chú ý là kích thước của một số cá thể xuất hiện tại Bihar.

Khi mực nước dâng cao và dòng chảy tăng mạnh, cá từ sông, hồ, ao hoặc các nhánh nước ở thượng nguồn có thể bị cuốn đi hàng chục, thậm chí hàng trăm km. (Ảnh: 18 News)

Trận lũ lớn tại Nepal đã tạo ra dòng nước mạnh đổ xuống lưu vực sông Trishuli, sau đó theo hệ thống Narayani-Gandak xuống khu vực phía Bắc Ấn Độ. Không chỉ cá, dòng nước còn cuốn theo bùn đất, cây cối, rác thải và nhiều vật thể khác xuống hạ lưu.

Trong khi cơ quan chuyên môn tiếp tục xác định các loài cá xuất hiện bất thường, người dân tại những khu vực chịu ảnh hưởng được khuyến cáo không tận dụng cá từ vùng nước lũ làm thực phẩm chỉ vì chúng có vẻ còn tươi hoặc không có dấu hiệu khác thường.

Với những con cá lạ chưa được xác định rõ, lựa chọn an toàn nhất vẫn là không ăn hoặc mua bán cho tới khi cơ quan chức năng xác nhận nguồn nước và thủy sản tại khu vực đã bảo đảm an toàn.

Theo The Indian Express, The Times of India