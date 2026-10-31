Phát hiện láng giềng Việt Nam huy động 198 chân robot, di dời công trình nặng 7.600 tấn trong 18 ngày mà không cần tháo dỡ

Điểm đáng chú ý là công trình không chỉ được dịch chuyển theo đường thẳng mà còn phải đi theo quỹ đạo cong, đồng thời xoay gần 21 độ để phù hợp với quy hoạch mặt bằng mới.

Ảnh minh họa

Thay vì phá dỡ một ngôi trường có tuổi đời hơn 80 năm để nhường chỗ cho dự án thương mại mới, các kỹ sư Trung Quốc đã lắp đặt 198 trụ đỡ cơ khí bên dưới công trình, nâng toàn bộ tòa nhà lên và di chuyển gần 62 mét trong 18 ngày.

Công trình được di dời là Trường Tiểu học Lagena cũ, nằm tại quận Hoàng Phố, Thượng Hải. Tòa nhà có 5 tầng, được xây dựng từ năm 1935, nặng khoảng 7.600 tấn và có kết cấu hình chữ T.

Chiến dịch di dời hoàn tất ngày 15/10/2020, sau 18 ngày thi công. Theo các thông tin được Global Construction Review và Tập đoàn Xây dựng Thượng Hải công bố, tòa nhà đã được nâng khỏi nền móng, đặt trên hệ thống 198 trụ đỡ cơ khí và di chuyển đến vị trí mới cách địa điểm ban đầu khoảng 61,7 mét.

Điểm đáng chú ý là công trình không chỉ được dịch chuyển theo đường thẳng mà còn phải đi theo quỹ đạo cong, đồng thời xoay gần 21 độ để phù hợp với quy hoạch mặt bằng mới.

Hệ thống 198 trụ đỡ giúp tòa nhà di chuyển

Để thực hiện dự án, các kỹ sư đã lựa chọn công nghệ di dời bằng hệ thống cơ khí mô phỏng chuyển động bước đi của robot, thay vì sử dụng đường ray hoặc tháo rời công trình thành từng phần.

Theo Global Construction Review, đội ngũ kỹ thuật của Evolution Shift đã đào sâu bên dưới tòa nhà để lắp đặt 198 trụ đỡ. Hệ thống này được sử dụng để nâng công trình lên khoảng 70 cm, sau đó lần lượt thực hiện các chuyển động nâng, đỡ và tiến về phía trước.

Các trụ cơ khí hoạt động theo từng nhóm, luân phiên nâng đỡ và dịch chuyển, tạo ra chuyển động tương tự những bước đi. Nhờ đó, toàn bộ tòa nhà có thể được di chuyển mà không cần tháo dỡ kết cấu chính.

Lan Wuji, người sáng lập Evolution Shift và giám sát kỹ thuật dự án, từng ví hệ thống này như việc lắp thêm nạng cho một tòa nhà để nó có thể đứng lên và bước đi.

Công nghệ trên được phát triển từ năm 2018 và từng được ứng dụng trong một dự án di dời khác tại Thượng Hải, khi Chùa Ngọc Phật được dịch chuyển khoảng 31 mét.

Thách thức khi di chuyển công trình nặng 7.600 tấn

Không chỉ có trọng lượng lớn, Trường Tiểu học Lagena cũ còn sở hữu kết cấu hình chữ T không cân đối. Điều này khiến việc phân bổ tải trọng và kiểm soát độ ổn định trong quá trình di chuyển trở nên phức tạp.

Theo thông tin do Tập đoàn Xây dựng Thượng Hải công bố, phương án được lựa chọn phải bảo đảm công trình di chuyển theo một quỹ đạo cong, hoàn thành quãng đường 61,7 mét và xoay 20,97 độ mà không gây biến dạng ảnh hưởng đến kết cấu.

Khác với phương pháp di dời bằng đường ray, hệ thống trụ cơ khí cho phép điều chỉnh chuyển động của từng nhóm giá đỡ theo lộ trình được tính toán trước. Các kỹ sư có thể kiểm soát hướng dịch chuyển và tốc độ tiến lên, đáp ứng yêu cầu di chuyển một công trình có hình dạng không đồng đều.

Việc nâng toàn bộ tòa nhà lên khỏi nền móng cũng đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng về khả năng chịu lực, độ ổn định và sự phân bố tải trọng. Mục tiêu là bảo toàn cấu trúc ban đầu trong suốt quá trình nâng, xoay và di chuyển.

Việc di dời Trường Tiểu học Lagena cũ cho thấy một hướng xử lý khác đối với các công trình lịch sử nằm trong khu vực phát triển đô thị. Thay vì buộc phải lựa chọn giữa bảo tồn và xây dựng mới, các giải pháp kỹ thuật cho phép một số công trình được giữ lại, đồng thời nhường không gian cho những dự án thương mại có quy mô lớn hơn.