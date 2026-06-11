Phát hiện "Kỵ sĩ" 870 tấn của Nga tại cụm cảng Azov-Biển Đen: Sở hữu 4 triệu chu kỳ vận hành

Đằng sau "người khổng lồ" này là một triết lý thiết kế đặt con người lên trên hết.

Portnews thông tin ngày 8/6, Công ty SMM vừa bàn giao một cần cẩu giàn Vityaz, được thiết kế để xử lý hàng hóa thông thường và hàng rời, cho một cảng ở cụm cảng Azov-Biển Đen.

"Vityaz" - tiếng Nga có nghĩa là Kỵ sĩ/Hiệp sĩ. Thiết bị nặng 870 tấn này được cung cấp và lắp đặt bởi SMM - một nhà sản xuất hàng đầu của Nga chuyên về thiết kế, sản xuất, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị nâng hạ hạng nặng.

Cần cẩu Vityaz 870 tấn của Nga. Nguồn ảnh: MASHNEWS



Theo thông tin của SMM, cẩu cổng giàn này được thiết kế để hoạt động trong điều kiện tải nặng: Khả năng nâng của cần cẩu ở chế độ gắp là 32 tấn, và ở chế độ móc là 63 tấn. Tầm với của cần cẩu là 40 mét.

Tuổi thọ thiết kế không dưới 4 triệu chu kỳ vận hành - một con số được tính toán cho khai thác công nghiệp liên tục, hạn chế tối đa thời gian dừng máy.

Triết lý thiết kế đặt an toàn của con người lên trên hết

Cẩu cổng giàn Vityaz của Nga. Ảnh: SMM

Đằng sau những con số tải trọng ấn tượng là một triết lý thiết kế đặt con người lên trên hết.

Toàn bộ các chuyển động làm việc chủ yếu của Vityaz - thay đổi tầm với cần, nâng hạ tải, xoay tháp và di chuyển dọc cầu cảng - đều được thực hiện hoàn toàn bằng hệ thống truyền động điện. Không có dầu thủy lực áp suất cao rò rỉ xuống mặt nước, không có động cơ đốt trong thải khói ngay trên đầu công nhân bốc xếp bên dưới.

Với môi trường cảng biển - nơi mà một sự cố rò rỉ dầu có thể lan ra toàn mặt vịnh trong vài phút - đây không phải chi tiết nhỏ. Hệ thống điện cũng đồng nghĩa với khả năng kiểm soát chuyển động mượt mà hơn, giảm giật cơ học, từ đó giảm nguy cơ tải bị lắc trong không trung - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn lao động tại cảng.

Độ tin cậy cao của truyền động điện còn có nghĩa khác: Ít dừng máy đột xuất hơn, ít tình huống xử lý sự cố giữa ca hơn. Trong môi trường cảng biển, mỗi lần can thiệp kỹ thuật bất thường đều tiềm ẩn rủi ro với người thợ.

Vityaz không chỉ mạnh, nó được thiết kế để vận hành lâu dài mà không đánh đổi sự an toàn của những người đứng dưới móc cẩu mỗi ngày.