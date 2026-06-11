Nga đang nắm trong tay những tổ máy chứa lò phản ứng neutron nhanh lớn nhất thế giới.

Lò phản ứng BN-800 chính là "trái tim" của Tổ máy số 4 thuộc Nhà máy điện hạt nhân Beloyarsk, Nga.

Ngày 10/12/2025, Tổ máy số 4 của Nhà máy điện hạt nhân Beloyarsk kỷ niệm 10 năm ngày đi vào hoạt động. Trong thập kỷ qua, tổ máy với lò BN-800 đã sản xuất 50 tỷ kWh điện sạch cho người tiêu dùng ở vùng Ural, Atomic Energy thông tin.

Ảnh: Atomic Energy

Hiện nay, lò phản ứng BN-800 đang tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển công nghiệp của công nghệ chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín sử dụng nhiên liệu MOX urani-plutoni.

Điều này sẽ cho phép Nga chuyển đổi sang hệ thống điện hạt nhân hai thành phần, trong đó các lò phản ứng nhanh sẽ hoạt động song song với các lò phản ứng nhiệt, trao đổi nhiên liệu trong một chu trình khép kín và tạo ra một số lợi ích đáng kể về môi trường và kinh tế cho toàn nhân loại.

Cụ thể:

Thứ nhất, việc đưa đồng vị urani-238 (còn gọi là "phần dư urani" còn lại từ quá trình làm giàu urani tự nhiên) vào các lò phản ứng nhanh sẽ cung cấp nhiên liệu cho năng lượng hạt nhân trong hàng trăm năm, và do đó, mang lại nguồn điện sạch đáng tin cậy cho con người trong nhiều thế kỷ tới.

Thứ hai, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng (SNF) từ tất cả các lò phản ứng sẽ không được lưu trữ trong các cơ sở lưu trữ, mà sẽ được gửi đi để tái sử dụng (cho mục đích này, plutoni và urani còn lại sẽ được tách ra từ đó).

Thứ ba, các “actinide phụ” tích tụ trong nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của tất cả các lò phản ứng – các đồng vị có thời gian bán rã trung bình và dài của americium, curium và neptunium – sẽ không cần phải được lưu trữ và giám sát trong thời gian dài. Với các đặc tính vật lý của chúng, các lò phản ứng nhanh thế hệ mới sẽ giúp loại bỏ chúng.

Ảnh: Atomic Energy

Nhà máy điện hạt nhân Beloyarsk mang tên I.V. Kurchatov (Zarechny, tỉnh Sverdlovsk) sản xuất khoảng 16% tổng lượng điện của tỉnh Sverdlovsk (sườn phía đông của dãy Ural Trung). Nhà máy điện hạt nhân Beloyarsk vận hành các tổ máy lò phản ứng neutron nhanh làm mát bằng natri, BN-600 (từ năm 1980) và BN-800 (từ năm 2015). Đây là những tổ máy lò phản ứng neutron nhanh lớn nhất thế giới. Dựa trên các chỉ số về độ tin cậy và an toàn, chúng nằm trong số những lò phản ứng hạt nhân tốt nhất thế giới. Nhà máy điện hạt nhân Beloyarsk đang đóng góp vào mục tiêu chiến lược của ngành công nghiệp hạt nhân là phát triển chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín, cung cấp nhiên liệu cho ngành điện hạt nhân trong hàng trăm năm, cho phép tái sử dụng nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và giảm thiểu chất thải phóng xạ.



