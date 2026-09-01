Phát hiện kiện hàng chứa 446,4 triệu đồng tiền mặt, shipper lập tức báo công an

Cuộc gọi báo công an của shipper này đã giúp khách hàng thoát khỏi 1 vụ lừa đảo.

Một người phụ nữ ở Nam Thông, Trung Quốc suýt chút nữa đã trở thành nạn nhân của 1 vụ lừa đảo. Ngày 21/8 vừa qua, trung tâm chống lừa đảo nhận được tin báo từ một shipper tên Lu. Người này cho biết một khách hàng nữ họ Zhu có nhiều biểu hiện bất thường và có khả năng đang trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo qua điện thoại.

Trước đó, người phụ nữ họ Zhu mang theo một chiếc ba lô đến điểm gửi hàng và yêu cầu gửi đồ. Tuy nhiên, cô tỏ ra vô cùng căng thẳng, nói chuyện ấp úng và có nhiều biểu hiện khác thường. Nhờ thường xuyên được tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo, Lu nhanh chóng nhận thấy tình hình có điều bất ổn.

Nhân viên này nhiều lần nhẹ nhàng hỏi thăm và nhắc nhở người phụ nữ, nhưng cô không muốn chia sẻ thêm thông tin, sau đó vội vàng rời đi. Nhận thấy việc thuyết phục trực tiếp không hiệu quả, Lu kiểm tra kiện hàng và phát hiện 1 bọc tiền mặt nên lập tức báo cảnh sát để nhờ hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, trung tâm chống lừa đảo phối hợp với Đồn cảnh sát Yongxing nhanh chóng rà sát thông tin. Khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện kiện hàng có 115.000 NDT (khoảng 446,4 triệu đồng) tiền mặt.

Bọc tiền mặt trong kiện hàng

Số tiền này được người phụ nữ cẩn thận giấu bên dưới nhiều lớp quần áo trong ba lô. Cách che giấu tiền cho thấy cô đã chuẩn bị từ trước và thực sự tin rằng mình cần phải giao số tiền này cho đối phương. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chống lừa đảo lập tức hướng dẫn Lu bảo quản chiếc ba lô để tránh số tiền tiếp tục bị chuyển đi.

Công an nhanh chóng rà soát các manh mối để tìm người phụ nữ là chủ kiện hàng. Khi cơ quan chức năng tìm đến, người phụ nữ họ Zhu vẫn chưa nhận ra mình đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo. Cô còn hoang mang hỏi: “Các anh thực sự là công an sao?”.

Điều đáng nói là ngay cả khi công an tìm đến tận nơi, người phụ nữ vẫn nghi ngờ danh tính của họ. Trước đó, kẻ lừa đảo đã khiến cô rơi vào trạng thái lo sợ và mất phương hướng khi liên tục nói rằng cô đang liên quan đến một vụ án. Vì vậy, việc xuất hiện của công an thật càng khiến cô bất an. Xian - Một công an trực tiếp điều tra vụ việc, kiên nhẫn giải thích và lần lượt phân tích những thủ đoạn mà kẻ giả danh cảnh sát đã sử dụng. Sau một thời gian trò chuyện, người phụ nữ mới dần tỉnh ngộ và nhận ra mình đã rơi vào bẫy lừa đảo.

Theo lời kể của nạn nhân, trước đó cô nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là công an và nói rằng cô có liên quan đến một vụ án. Đối phương yêu cầu cô nộp tiền để chứng minh bản thân vô tội, đồng thời liên tục nhấn mạnh rằng toàn bộ sự việc phải được giữ bí mật. Kẻ lừa đảo còn yêu cầu cô ở một mình trong khách sạn và chờ chỉ dẫn tiếp theo. Vì nghe nói mình có liên quan đến một vụ án, người phụ nữ lập tức hoảng sợ và gần như hoàn toàn làm theo những yêu cầu của đối phương.

May mắn, nhờ shipper kịp thời báo công an, người phụ nữ đã bảo toàn được số tiền. Nếu Lu không nhận thấy những dấu hiệu bất thường và chủ động báo cơ quan chức năng, số tiền lớn có thể đã được gửi đi theo yêu cầu của kẻ lừa đảo. Khi đó, việc truy tìm và thu hồi tiền sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hành động cảnh giác của nhân viên gửi hàng vì thế đã trở thành yếu tố quan trọng giúp ngăn vụ lừa đảo ngay trước thời điểm kẻ lừa đảo thực hiện bước cuối cùng là đánh cắp tiền của nạn nhân.

Vụ việc một lần nữa cho thấy thủ đoạn giả danh cơ quan công an để đe dọa, gây hoảng loạn rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vẫn có thể khiến người dân mất cảnh giác. Trong tình huống nhận được cuộc gọi thông báo liên quan đến một vụ án và yêu cầu chuyển hoặc giao tiền để “chứng minh trong sạch”, người dân cần đặc biệt cảnh giác và chủ động liên hệ cơ quan công an để xác minh.

(Nguồn: news.qq.com)