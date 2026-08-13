Phát hiện khu vực rộng gần 8.500 km² có trữ lượng ước tính 13 tỷ thùng dầu, trị giá 1.000 tỷ USD

Hoạt động khoan và khai thác dầu tại đây vẫn chưa được chính quyền cấp phép.

Một liên danh các doanh nghiệp thăm dò dầu khí đã phải trì hoãn kế hoạch khai thác nguồn dầu được ước tính trị giá tới 1.000 tỷ USD tại Greenland, sau khi chính quyền hòn đảo tuyên bố các doanh nghiệp này chưa được phép tiến hành khoan tại khu vực Bắc Cực.

Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ sẽ kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch và là thành viên NATO, trong bối cảnh Washington theo đuổi cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với địa chính trị và khai thác tài nguyên.

Ngày 11/8, công ty thăm dò khoáng sản Anh 80 Mile cho biết kế hoạch khoan tại lưu vực Jameson Land sẽ bị trì hoãn do doanh nghiệp cần hoàn tất các thủ tục cấp phép và phê duyệt theo quy định.

“Dù thất vọng vì tiến độ chương trình khoan tại Jameson bị ảnh hưởng, công ty vẫn hoàn toàn cam kết thúc đẩy dự án giàu tiềm năng này”, Rod McIllree, Giám đốc điều hành 80 Mile, cho biết.

80 Mile chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng và đã ký thỏa thuận chuyển nhượng quyền khai thác với Greenland Energy, một công ty niêm yết tại Mỹ. Theo thỏa thuận, Greenland Energy sẽ nhận 70% quyền lợi tại dự án để đổi lấy việc khoan hai giếng dầu.

Greenland ngừng cấp giấy phép khai thác dầu mới từ năm 2021 vì lý do môi trường. Tuy nhiên, 80 Mile vẫn nắm giữ các quyền thăm dò được cấp từ trước tại khu vực Jameson.

Cuối tháng 7, chính quyền Greenland đưa ra cảnh báo đối với 80 Mile và Greenland Energy sau khi xuất hiện thông tin 2 công ty đã vận chuyển số thiết bị trị giá khoảng 60 triệu USD tới hòn đảo.

Chính quyền Greenland tuyên bố mọi hoạt động hậu cần trong tương lai phải được thông báo và phê duyệt trước bởi cơ quan quản lý tài nguyên khoáng sản.

Ngày 12/8, Greenland Energy cho biết kế hoạch khoan sẽ được lùi đến mùa đông năm 2027 do “độ phức tạp của dự án”.

Greenland Energy muốn phát triển dự án ở bờ biển phía đông Greenland. Công ty mô tả Jameson Land là “một trong những lưu vực hydrocarbon thông thường chưa được thăm dò lớn nhất tại thế giới phương Tây”. Một ước tính ban đầu cho rằng khu vực này, với diện tích 8.429 km², là một trong những mỏ dầu khí tiềm năng lớn cuối cùng chưa được khai thác trên toàn cầu, với trữ lượng hàng tỷ thùng và cấu trúc tương tự như Biển Bắc. có thể chứa khoảng 13 tỷ thùng dầu.

Robert Price, CEO Greenland Energy, khẳng định công ty vẫn cam kết triển khai chương trình thăm dò dầu khí “một cách có trách nhiệm”, phù hợp với quy trình pháp lý của Greenland và tuân thủ đầy đủ yêu cầu của chính quyền địa phương.

Theo FT﻿