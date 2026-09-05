Phát hiện khối kim loại nặng 250 tấn được vận chuyển bằng đoàn xe hộ tống, đi quãng đường gần 2.000 km để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

Đoàn xe phải di chuyển với tốc độ thấp và có lực lượng hộ tống trong suốt hành trình.

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Một máy biến áp nặng 250 tấn vừa được vận chuyển bằng đường bộ trên quãng đường 1.929 km tại Ấn Độ, trong một chiến dịch kéo dài nhiều tuần với yêu cầu khảo sát tuyến đường, phân tích khả năng chịu tải của cầu, xây dựng đường vòng và sử dụng phương tiện chuyên dụng.

Theo Transformer Magazine, ấn phẩm chuyên ngành về máy biến áp điện, hoạt động vận chuyển do Express Global Logistics (EXG) thực hiện. Đây là một trong những dự án hậu cần đặc biệt, cho thấy những yêu cầu phức tạp khi đưa các thiết bị kích thước và trọng lượng lớn đến các công trình điện.

Với trọng lượng lên tới 250 tấn, máy biến áp không thể được vận chuyển bằng các loại xe tải thông thường. EXG sử dụng một moóc thủy lực 18 trục nhằm phân bổ tải trọng trên mặt đường và bảo đảm khả năng di chuyển của đoàn xe.

Tuyến đường cũng phải được khảo sát và điều chỉnh trước khi phương tiện khởi hành. Theo Transformer Magazine, 3 tuyến đường vòng đã được xây dựng để tránh những cây cầu có khả năng chịu tải hạn chế và các đoạn đường có khúc cua hẹp. Các tuyến đường vòng này được hoàn thành trong 15 ngày.

Đối với những chuyến vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, trọng lượng của hàng hóa không phải yếu tố duy nhất cần tính toán. Khả năng chịu tải của cầu, chiều rộng mặt đường, bán kính các khúc cua, độ dốc và điều kiện của từng đoạn đường đều có thể ảnh hưởng đến khả năng di chuyển.

Một tuyến đường phù hợp với xe tải thông thường chưa chắc đáp ứng được yêu cầu của phương tiện chở máy biến áp. Vì vậy, việc lựa chọn tuyến đường thường phải được thực hiện trước khi vận chuyển, đồng thời có phương án xử lý tại những vị trí không đáp ứng yêu cầu.

Quãng đường vận chuyển dài 1.929 km không được thực hiện trong thời gian ngắn. Giai đoạn di chuyển máy biến áp kéo dài khoảng 30 ngày, trong khi toàn bộ dự án mất khoảng 60 ngày, bao gồm khảo sát tuyến đường, hoàn thiện các hạng mục cần thiết, xin giấy phép và điều phối hoạt động hậu cần.

Đoàn xe phải di chuyển với tốc độ thấp và có lực lượng hộ tống trong suốt hành trình. Tại những khu vực có cầu, khúc cua gấp hoặc mặt đường hạn chế, phương tiện cần được kiểm soát chặt chẽ để giảm rủi ro đối với thiết bị, hạ tầng giao thông và những người tham gia giao thông.

Máy biến áp là thiết bị có giá trị cao và đóng vai trò quan trọng trong hệ thống điện, do đó việc vận chuyển cũng đặt ra yêu cầu cao về an toàn. Một sự cố trong quá trình di chuyển không chỉ có thể gây thiệt hại cho thiết bị mà còn ảnh hưởng đến tiến độ của dự án điện.

Ngoài các yếu tố kỹ thuật, sự xuất hiện của một kiện hàng nặng hàng trăm tấn trên đường cũng thu hút sự chú ý của người dân. Việc kiểm soát khoảng cách giữa người xem và đoàn xe trở thành một phần trong công tác bảo đảm an toàn.

Máy biến áp là một thiết bị quan trọng trong hệ thống điện, có chức năng thay đổi mức điện áp của dòng điện xoay chiều. Trong quá trình truyền tải, điện năng thường được nâng lên mức điện áp cao để giảm tổn thất khi truyền đi trên khoảng cách lớn. Sau đó, điện áp được hạ xuống tại các cấp phù hợp trước khi cung cấp cho người sử dụng.

Vì vậy, những máy biến áp công suất lớn thường được lắp đặt tại các nhà máy điện, trạm biến áp và các điểm quan trọng trong mạng lưới truyền tải. Với các dự án điện quy mô lớn, việc vận chuyển thiết bị vì thế cần được tính toán ngay từ giai đoạn lập kế hoạch. Khả năng tiếp cận công trường, chất lượng đường sá, tải trọng cầu và các yêu cầu về cấp phép có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ đưa một công trình điện vào vận hành.