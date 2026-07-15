Đang thực hiện việc đào đất để làm mương nước, 1 đội thi công tại Trung Quốc vô tình chạm phải vật lạ có hình dáng như một quả bom lớn.

Sự việc xảy ra vào năm 2016 tại thôn Tân Kiều, thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Khi đó, người dân địa phương đang thi công một tuyến mương dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong lúc đào đất, chiếc máy xúc bất ngờ va phải một vật cứng nằm sâu dưới lòng đất và phát ra tiếng động lớn.

Đội thi công lập tức dừng máy để kiểm tra. Trước mắt họ là một vật thể kim loại hình trụ, dài khoảng 1m, đường kính gần 0,5m. Bề mặt đã phủ kín lớp gỉ sét, cho thấy nó đã nằm dưới lòng đất trong thời gian rất dài.

Hình dáng của vật thể khiến nhiều người liên tưởng đến một quả bom cỡ lớn còn sót lại từ thời chiến. Lo ngại nguy cơ mất an toàn, đơn vị thi công lập tức dừng toàn bộ công việc và báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát thành phố Quảng Hán cùng lực lượng xử lý bom mìn nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khu vực phát hiện vật thể được phong tỏa, người dân xung quanh cũng được yêu cầu sơ tán để đảm bảo an toàn.

Vật thể có hình dáng giống một quả bom lớn được khai quật

Sau hơn hai giờ kiểm tra bằng các biện pháp chuyên môn, lực lượng chức năng xác định vật thể này hoàn toàn không chứa chất nổ. "Quả bom" khiến cả khu vực căng thẳng hóa ra không phải là bom.

Mối nguy được loại bỏ nhưng lại mở ra một câu hỏi khác: đây thực sự là vật gì?

Nhận thấy vật thể có nhiều dấu hiệu bất thường, chính quyền địa phương đã mời các chuyên gia khảo cổ cùng đại diện Cục Di tích Văn hóa thành phố Quảng Hán tới hiện trường để tiếp tục xác minh.

Theo nhận định ban đầu, khu vực phát hiện vật thể từng là vùng đất thuộc nước Thục cổ, nơi có lịch sử lâu đời và nhiều lần ghi nhận các phát hiện khảo cổ quan trọng. Vì vậy, các chuyên gia không loại trừ khả năng đây là một hiện vật được chôn giấu từ hàng trăm năm trước.

Để tránh làm hư hại hiện vật bên trong, quá trình mở khối kim loại được tiến hành hết sức cẩn trọng. Các chuyên gia sử dụng thiết bị chuyên dụng, cắt từng lớp kim loại đã hoen gỉ trong gần ba giờ đồng hồ.

Khi phần nắp cuối cùng được mở ra, tất cả những người có mặt đều bất ngờ.

Bên trong khối kim loại là hàng loạt đồ gốm sứ được sắp xếp ngay ngắn. Dù đã nằm dưới lòng đất suốt nhiều thế kỷ, các hiện vật vẫn gần như nguyên vẹn, phủ lớp men xanh ngọc đặc trưng và giữ được độ bóng đáng kinh ngạc.

Sau khi được chuyển về trung tâm bảo tồn để làm sạch và nghiên cứu, các chuyên gia xác định đây là những sản phẩm của lò gốm Long Tuyền - dòng gốm nổi tiếng của Trung Quốc phát triển rực rỡ dưới thời Nam Tống, cách đây hơn 800 năm.

Kết quả giám định cho thấy trong số các hiện vật có một chiếc lư ba chân được xếp hạng di tích văn hóa cấp quốc gia hạng 2 nhờ kiểu dáng tinh xảo cùng lớp men quý hiếm. Ngoài ra còn có bốn hiện vật khác, gồm một chiếc bát và ba chiếc đĩa, được xếp vào nhóm di tích văn hóa cấp 3.

Mười một hiện vật còn lại tuy không thuộc nhóm xếp hạng cao nhưng vẫn có giá trị lớn về mặt nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn.

Sau khi hoàn tất quá trình làm sạch và định giá sơ bộ, các chuyên gia ước tính tổng giá trị của toàn bộ số cổ vật này có thể lên tới hàng trăm triệu Nhân dân tệ (tương đương hơn 1.000 tỷ đồng).

Những cổ vật có giá trị cao được tìm thấy trong khối kim loại

Từ một vật thể từng khiến cả khu vực hoảng hốt vì tưởng là bom, phát hiện này đã trở thành một trong những cuộc khai quật đáng chú ý tại Quảng Hán.

Theo đại diện Cục Di tích Văn hóa Quảng Hán (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), giá trị của kho cổ vật không chỉ nằm ở con số định giá mà còn ở ý nghĩa lịch sử và khảo cổ. Những hiện vật này góp phần cung cấp thêm tư liệu về kỹ thuật chế tác gốm sứ Long Tuyền dưới thời Nam Tống, đồng thời phản ánh đời sống văn hóa và hoạt động giao thương của cư dân vùng Thục cổ cách đây nhiều thế kỷ.

Phát hiện bất ngờ từ một công trình đào mương vì thế không chỉ mang đến một "kho báu" có giá trị lớn mà còn mở thêm những dữ liệu quan trọng phục vụ việc nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hóa Trung Quốc.

(Theo Baijiahao)