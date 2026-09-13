Phát hiện hơn nửa tỷ đồng tiền mặt vương vãi trên đường cao tốc

Số tiền này đã được sung công.

Giới chức thành phố Delaware, bang Ohio (Mỹ), đã phát hiện số tiền mặt trị giá gần 21.000 USD (544 triệu VNĐ) dọc đường cao tốc số 23.

Cơ quan chức năng đã giữ số tiền mặt này trong gần 5 tháng và giữ bí mật số tiền để xem liệu có ai đến nhận hay không. Vì không ai đến nhận, nên khoản tiền bất ngờ này hiện được chuyển vào quỹ của bang.

Điều phối viên phụ trách các vấn đề công cộng của thành phố, Lee Yoakum, nói với tờ The Delaware Gazette rằng các quan chức vẫn chưa quyết định sẽ sử dụng số tiền này như thế nào.

Tờ báo đưa tin rằng nhà chức trách nghi ngờ vụ việc liên quan đến buôn bán ma túy hoặc hoạt động bất hợp pháp nào khác.

Theo CBS News﻿