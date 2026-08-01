Phát hiện hơn 200 mạch quặng vàng và bạc chất lượng cao tại con đường dài 11 km

Kết quả lấy mẫu ban đầu ghi nhận hàm lượng vàng lên tới 79,01 g/t và bạc 3.157,89 g/t.

Ảnh minh họa

Công ty Juggernaut Exploration công bố phát hiện một hệ thống khoáng hóa vàng-bạc-đồng mới tại khu vực Big One, thuộc Tam giác Vàng của British Columbia, Canada. Kết quả lấy mẫu ban đầu ghi nhận hàm lượng vàng lên tới 79,01 g/t và bạc 3.157,89 g/t.

Theo công bố của doanh nghiệp, hệ thống Eldorado được phát hiện dọc theo một vùng khoáng hóa được gọi là "Đường cao tốc Vàng", kéo dài khoảng 11 km và vẫn còn mở rộng. Khu vực này chứa hơn 200 mạch đa kim loại giàu vàng, bạc và đồng, với chiều rộng có thể lên tới 8 m và chiều dài tới 500 m.

Các kết quả nổi bật được ghi nhận tại nhiều mạch quặng. Tại mạch Whopper, một số mẫu cho hàm lượng 13,12 g/t vàng và 169,88 g/t bạc; 10,62 g/t vàng và 206,32 g/t bạc; cùng 6,01 g/t vàng và 121,97 g/t bạc. Mạch này lộ trên bề mặt khoảng 100 m và được cho là tiếp tục kéo dài bên dưới lớp tuyết và băng.

Ở mạch Big Mac, các mẫu thu được hàm lượng vàng 37,98 g/t và bạc 70,37 g/t, trong khi một mẫu khác đạt 10,61 g/t vàng và 3,55 g/t bạc. Mạch này lộ trên bề mặt khoảng 50 m trước khi bị đất đá và băng phủ lên.

Một số điểm khác cũng cho kết quả đáng chú ý. Mạch Giant ghi nhận 5,06 g/t vàng và 91,41 g/t bạc; mạch Deluxe đạt 12,12 g/t vàng và 2.084,61 g/t bạc; trong khi các mẫu tại Double Decker cho kết quả 19,82 g/t vàng và 216,65 g/t bạc.

Theo dữ liệu được công bố, hệ thống Eldorado phân bố trên khu vực khoảng 7,5 km, với các mạch thạch anh-sulfua chứa chalcopyrite, sphalerite và galena. Các mạch này có chiều rộng tới 8 m, trong khi hệ thống 200 mạch được xác định trên một khu vực khoảng 1,2 km x 800 m.

Doanh nghiệp cho biết các dấu hiệu địa hóa, biến đổi khoáng vật và dị thường địa vật lý tại khu vực cho thấy khả năng tồn tại một nguồn quặng porphyry giàu vàng-bạc-đồng ở độ sâu. Ít nhất hai khu vực được đánh giá có tiềm năng quặng porphyry đã được xác định, trong đó các dị thường địa hóa và địa vật lý trùng khớp với nhiều mạch đa kim loại giàu vàng lộ thiên.

Khu mỏ Big One có diện tích khoảng 33.693 ha, nằm tại trung tâm Tam giác Vàng của British Columbia. Theo Juggernaut, phần lớn khu vực vẫn chưa được thăm dò. Sự tan chảy của các sông băng và lớp tuyết phủ trong những năm gần đây đã làm lộ thêm nhiều khu vực đá nền, mở rộng phạm vi có thể khảo sát.

Khu vực này cũng nằm trong một vùng địa chất nổi tiếng với các mỏ vàng, bạc và đồng quy mô lớn. Juggernaut dẫn các dự án lân cận như Galore Creek, KSM, Shaft Creek và Brucejack để minh họa tiềm năng khoáng sản của khu vực.

Phát hiện Eldorado cũng liên quan đến những dấu hiệu khoáng hóa từng được ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước. Các mẫu quặng nổi được phát hiện từ đầu những năm 1960 từng cho hàm lượng lên tới 16,9 g/t vàng và 49 g/t bạc. Công ty cho rằng hệ thống Eldorado có thể là nguồn của những mẫu quặng này.

Hiện các mục tiêu như Whopper, Big Mac, Giant, Deluxe và Double Decker được xác định là sẵn sàng cho chương trình khoan thăm dò. Tuy nhiên, các kết quả hiện tại chủ yếu đến từ hoạt động lấy mẫu bề mặt và chưa đủ để xác định quy mô tài nguyên hay trữ lượng của hệ thống khoáng hóa.

Juggernaut cho biết chương trình thăm dò sơ bộ được thực hiện vào tháng 8/2024 đã mở rộng hiểu biết về hệ thống vàng-bạc-đồng Eldorado. Công ty dự kiến tiếp tục đánh giá các khu vực tiềm năng và tiến hành khoan thăm dò để xác định cấu trúc cũng như quy mô khoáng hóa ở dưới sâu.