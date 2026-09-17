Phát hiện hàng trăm xe tải chở 300 m³ đá mỗi ngày, hoạt động liên tục xuyên ngày đêm: Bí mật phía sau khu phức hợp rộng hàng chục nghìn m² lộ diện

Phần đá đắp dự kiến đạt độ cao khoảng 4,5 m, tương đương cao trình cầu cảng hiện hữu, tạo nền móng và lớp bảo vệ cho khu vực sẽ được xây dựng tiếp theo.

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Dự án công viên đô thị và bến du thuyền Beira-Mar Norte tại Florianópolis, Brazil, đã chính thức khởi công với tổng vốn đầu tư tư nhân khoảng 350 triệu R$. Công trình dự kiến hoàn thành trong 5 năm, bổ sung hàng chục nghìn mét vuông không gian xanh, khu thể thao, vui chơi và một bến du thuyền có sức chứa tới 600 thuyền.

Dự án bắt đầu triển khai từ ngày 15/7/2026 tại khu vực Beira-Mar Norte, dọc bờ biển trung tâm Florianópolis, thủ phủ bang Santa Catarina. Giai đoạn đầu tập trung xây dựng hệ thống kè đá và nền móng cho phần diện tích mới được hình thành trên mặt nước.

Theo kế hoạch, các xe tải sẽ vận chuyển khoảng 300 m³ đá mỗi ngày trong những tháng đầu tiên để tạo lớp nền. Phần đá đắp dự kiến đạt độ cao khoảng 4,5 m, tương đương cao trình cầu cảng hiện hữu, tạo nền móng và lớp bảo vệ cho khu vực sẽ được xây dựng tiếp theo.

Theo phương án được đưa ra, khu vực công cộng sau khi hoàn thành có thể đạt diện tích gần gấp ba hiện nay. Một phần diện tích đỗ xe trên mặt đất sẽ được chuyển đổi thành không gian xanh, khu thể thao và các khu vực sinh hoạt cộng đồng.

Dự án dành khoảng 48.146 m² cho không gian xanh, 25.468 m² cho các hoạt động giải trí và 19.434 m² cho giao thông tự do. Các hạng mục được thiết kế nhằm kết hợp cây xanh, đường đi bộ và các khu vực sinh hoạt mà không tạo thành một dãy công trình xây dựng liên tục dọc bờ vịnh.

Các tiện ích thể thao và vui chơi gồm công viên trượt ván, phòng tập thể dục, sân thể thao, 8 sân bóng chuyền bãi biển, sân chơi trẻ em, khu vực xích đu và quảng trường nước có đài phun nước. Các khu chức năng được phân bổ để có thể phục vụ đồng thời nhiều hoạt động, từ thể thao, vui chơi gia đình đến các sự kiện và nghỉ ngơi.

Khu phức hợp được chia thành ba khu vực chính. Khu đầu tiên, nằm gần cầu tàu hiện hữu, tập trung vào vận tải và dịch vụ hàng hải, trong đó có hạ tầng phục vụ giao thông đường thủy công cộng.

Khu thứ hai nằm giữa cầu tàu và khu Casan, tập trung nhiều hạng mục vui chơi, giải trí và thể thao. Ngoài các sân thể thao và sân chơi, khu vực này dự kiến có hai tòa nhà dành cho hoạt động ẩm thực, thương mại và dịch vụ hàng hải.

Khu vực thứ ba là lối vào bến du thuyền, với các không gian thương mại, nhà hàng, sân chơi và khu vực dành cho thú cưng. Đây cũng là nơi tập trung hoạt động kiểm soát tàu thuyền tư nhân và kết nối với phần nổi của bến du thuyền.

Một trong những hạng mục lớn của dự án là khu vực hàng hải rộng khoảng 300.000 m², có khả năng tiếp nhận tối đa 600 thuyền dài tới khoảng 30 m. Các vị trí neo đậu được bố trí trên 10 cấu trúc cầu tàu.

Trong số này, 30 vị trí sẽ dành cho các tổ chức và ngư dân đánh bắt thủ công. Dự án cũng bao gồm một cầu tàu công cộng, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận khu vực hàng hải và có thể phục vụ vận tải hành khách đường thủy trong tương lai.

Hạ tầng giao thông cũng được tính toán trong tổng thể dự án. Một bãi đỗ xe ngầm với khoảng 550 chỗ dành cho ô tô, xe máy và xe đạp sẽ được xây dựng bên dưới công viên, trong khi đường dành cho xe đạp và lối đi bộ được duy trì và mở rộng.

Phương án còn tính đến khả năng triển khai hệ thống xe buýt nhanh (BRT) trong tương lai. Đường dịch vụ dọc đại lộ sẽ được điều chỉnh để có thể kết nối công viên với BRT, xe buýt thông thường, đường dành cho xe đạp, bãi đỗ xe và vận tải đường thủy. Việc kết nối thực tế sẽ phụ thuộc vào quá trình triển khai các dự án giao thông liên quan.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 350 triệu R$ và thời gian xây dựng dự kiến 5 năm, dự án Beira-Mar Norte được kỳ vọng tạo hơn 2.000 việc làm trong giai đoạn đầu, đồng thời tái cấu trúc một phần đáng kể không gian công cộng dọc bờ biển trung tâm Florianópolis.