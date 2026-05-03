Gần đây, cơ quan an ninh mạng thuộc công an tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã triệt phá thành công một vụ án livestream "đấu bạo lực" có nội dung thô tục, xuyên biên giới, bắt giữ 13 đối tượng có liên quan và các tài khoản liên quan đều đã bị phong tỏa.

Theo Nhân dân Nhật báo, qua công tác theo dõi, cơ quan an ninh mạng công an tỉnh Chiết Giang phát hiện nhiều streamer trên các nền tảng video ngắn có hành vi bất thường, tập trung thực hiện các buổi livestream PK mang tính chất thô tục và "đấu bạo lực".

13 người đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát vào cuộc

Sau khi điều tra, cư dân mạng họ Triệu cùng những người khác vì mục đích "thu hút sự chú ý, kiếm lưu lượng truy cập, mưu cầu lợi ích cá nhân", đã cấu kết với các streamer địa phương và các streamer từ các tỉnh khác để tổ chức các hoạt động "PK đấu bạo lực" đang phổ biến trên mạng.

Được biết, các đối tượng này không chỉ dàn dựng kịch bản, quay phim giả tạo mà còn đưa các hành vi gây nguy hiểm cho sức khỏe cá nhân vào phòng livestream như "dùng đầu đập vào lon bò húc", "dùng thắt lưng quất vào lưng", "dùng cành cây quất vào bắp chân". Họ sử dụng những thủ đoạn thái quá và kỳ quặc để thu hút sự chú ý, từ đó kiếm tiền từ tiền thưởng của người xem. Công an tỉnh Chiết Giang cho biết, những hành vi này gây ô nhiễm nghiêm trọng hệ sinh thái mạng và tạo ra ảnh hưởng xã hội vô cùng tiêu cực.

Cơ quan an ninh mạng công an tỉnh Chiết Giang đã ngay lập tức mở cuộc điều tra và bắt giữ thành công 13 đối tượng liên quan, bao gồm cả những người tổ chức chính. Hiện tại, những người này đều đã bị tạm giữ hành chính theo quy định của pháp luật và các tài khoản livestream liên quan đã bị phong tỏa.

Nguồn: HK01