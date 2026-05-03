Lái xe ngược chiều và gây tai nạn, vừa bị kết án xong buổi sáng thì buổi chiều, người đàn ông tử vong

Gia Linh |

Vụ việc xảy ra tại Malaysia với một người đàn ông có quốc tịch Trung Quốc.

Mới đây, một người đàn ông Trung Quốc đã lái xe ngược chiều và gây tai nạn ở Sungai Petani, Kedah, Malaysia đã bất ngờ tử vong chỉ vài giờ sau khi bị kết án về tội danh lái xe nguy hiểm. Người đàn ông, được xác định là Lu Xun, 55 tuổi, đã nhận tội tại tòa án vào sáng ngày 30/4 vừa qua. Ông bị kết án phải nộp phạt số tiền là 10.000 RM (tương đương hơn 66 triệu VNĐ), một ngày tù giam và cấm lái xe trong 2 năm.

Tuy nhiên, ngay sau khi nộp phạt và được thả, ông Lu được cho là cảm thấy không khỏe và được đưa đến bệnh viện và qua đời sau đó không lâu.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 21h20 phút ngày 26 tháng 4 vừa qua, khi ông Lu đang lái xe trên đường vành đai phía tây của Sungai Petani. Ông đã lái xe sang làn đường ngược chiều và va chạm với một phương tiện khác. Điều này dẫn đến việc ông bị buộc tội theo Điều 42(1) của Luật Giao thông đường bộ năm 1987 của Malaysia về tội lái xe liều lĩnh và nguy hiểm.

Ông Lu bị bắt vì tội danh lái xe nguy hiểm.

Theo tờ Sin Chew, Lu trông vô cùng yếu ớt khi cảnh sát hộ tống ông đến tòa án vào buổi sáng hôm đó. Ông được nhìn thấy gục xuống ghế trong xe cảnh sát và sau đó cần sự trợ giúp của các sĩ quan để đến khu vực tạm giam. Trong suốt phiên tòa, Lu phải ngồi xe lăn và có vẻ không ổn định về mặt cảm xúc.

Con gái 20 tuổi của ông có mặt và được nhìn thấy đang an ủi ông. Luật sư bào chữa Chong Hsien Ming sau đó cho biết ông Lu cảm thấy rất không khỏe sau khi được thả và được đưa đến Bệnh viện Pantai để điều trị khẩn cấp, nhưng các bác sĩ không thể cứu sống ông. Con gái ông sau đó đã trình báo cảnh sát về vụ việc.

Ông Lu qua đời chỉ ít giờ đồng hồ sau khi được thả.

Được biết, ông Lu đã sống ở Sungai Petani khoảng 30 năm. Ông kết hôn với một phụ nữ địa phương và có một con gái, hiện đang học tập tại Penang. Tại tòa, người ta tiết lộ rằng ông Lu mắc bệnh tiểu đường và cao huyết áp, và sức khỏe của ông đã suy giảm đáng kể trong thời gian gần đây.

Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) xác nhận với truyền thông rằng ông Lu đã qua đời vào khoảng 17h30 phút tại một bệnh viện tư nhân hôm 30/4. Các nhà chức trách dự kiến sẽ tiến hành điều tra thêm để xác định nguyên nhân tử vong chính xác.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)

