HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện gần 5 tỷ đồng tiền mặt trên xe bus

Y Vân
|

Số tiền này bị tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát hiện gần 5 tỷ đồng tiền mặt trên xe bus - Ảnh 1.

Cảnh sát Kosovo ngày 16/8 cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tổng cộng 163.400 euro (gần 5 tỷ VNĐ) tiền mặt không được khai báo trong hai vụ kiểm tra xe buýt tại cửa khẩu Bela Zemlja và Merdare.

Tại cửa khẩu Bela Zemlja, Cảnh sát Kosovo phối hợp với Hải quan Kosovo tiến hành kiểm tra xe buýt trên tuyến quốc tế và phát hiện 100.000 euro tiền mặt không được khai báo theo quy định.

Số tiền gồm 200 tờ tiền mệnh giá 500 euro. Nhà chức trách đã tạm giữ toàn bộ số tiền và mở thủ tục xử lý vi phạm hải quan đối với người có trách nhiệm.

Trước đó cùng ngày, Hải quan Kosovo phát hiện thêm 63.400 euro tiền mặt không khai báo tại cửa khẩu Merdare. Chiếc xe buýt bị kiểm tra đang di chuyển từ Đức đến Kosovo, trong đó số tiền được giấu trong hành lý cá nhân của tài xế.

Số tiền này cũng bị tạm giữ và vụ việc được chuyển sang xử lý theo quy định pháp luật.

Hải quan Kosovo khuyến cáo hành khách khai báo tiền mặt khi vận chuyển qua biên giới. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra nhằm ngăn chặn các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp và những hình thức tội phạm xuyên biên giới khác.

Với 100.000 euro bị phát hiện tại Bela Zemlja và 63.400 euro tại Merdare, tổng số tiền mặt không khai báo được nhà chức trách Kosovo thu giữ trong ngày lên tới 163.400 euro.

Theo Srpske Novine﻿

Tags

5 tỷ đồng

tiền mặt

xe bus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại