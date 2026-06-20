Phát hiện đoàn xe Trung Quốc chở hơn 1.000 tấn thiết bị, di chuyển 100 km giữa đêm, thực hiện nhiệm vụ thần tốc chỉ trong 24 giờ

Chỉ trong vòng 24 giờ, một cây cầu đã được lắp đặt hoàn chỉnh nhờ sự phối hợp của hai siêu cẩu 650 tấn, chín dầm thép nặng khoảng 125 tấn mỗi dầm cùng chiến dịch hậu cần kéo dài suốt đêm.

Một cây cầu được lắp dựng chỉ trong vòng 24 giờ đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện trong đoạn video công bố mới đây. Video ghi lại toàn bộ quá trình thi công với sự tham gia của hai cần cẩu Zoomlion 650 tấn của Trung Quốc, chín dầm cầu nặng khoảng 125 tấn mỗi chiếc và một đoàn xe vận chuyển xuyên đêm vượt hơn 100 km để đến công trường.

Theo video do kênh Mega Projects China đăng tải, cây cầu bắc qua một con sông rộng khoảng 35 m. Để phục vụ việc lắp đặt, đoàn xe gồm chín xe tải chở dầm thép, 12 xe vận chuyển đối trọng cùng nhiều phương tiện hỗ trợ đã xuất phát từ khoảng cách hơn 100 km. Tổng khối lượng hàng hóa, bao gồm dầm thép, đối trọng và thiết bị đi kèm, vượt quá 1.000 tấn.

Trong suốt hành trình ban đêm, các tài xế liên tục kiểm tra tình trạng lốp, dừng xe để làm mát bằng nước nhằm tránh quá nhiệt. Một số xe gặp sự cố nổ lốp hoặc xì hơi chậm nhưng đều được xử lý ngay tại chỗ để không ảnh hưởng đến tiến độ.

Theo video, khi đoàn xe còn cách công trường khoảng 20 km thì đồng hồ đã chỉ 2h30 sáng. Toàn bộ thiết bị đến nơi lúc khoảng 4h sáng, chỉ còn ít thời gian chuẩn bị trước khi công tác lắp đặt bắt đầu lúc bình minh.

Hai siêu cẩu phối hợp nâng từng dầm thép 125 tấn

Tại hiện trường, hai cần cẩu Zoomlion tải trọng 650 tấn được bố trí ở hai bờ đối diện của con sông.

Do nhịp cầu dài khoảng 35 m, việc sử dụng một cần cẩu duy nhất không đủ tầm với và không bảo đảm an toàn. Thay vào đó, đội thi công áp dụng phương án "chuyển giao trên không", trong đó cần cẩu ở bờ này nâng dầm lên, sau đó cần cẩu phía đối diện tiếp nhận và đưa vào đúng vị trí lắp đặt.

Mỗi dầm thép nặng khoảng 125 tấn, đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa người điều khiển cần cẩu, lái xe, đội ngũ mặt đất và hệ thống cáp treo. Chỉ cần một thao tác sai lệch nhỏ trong quá trình chuyển tải cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động nâng hạ.

Theo ghi nhận trong video, lần nâng đầu tiên là công đoạn phức tạp nhất. Sau khi hoàn thiện quy trình, tốc độ thi công được cải thiện đáng kể. Đến đầu giờ chiều, bốn trong tổng số chín dầm đã được đưa vào vị trí, cho thấy mục tiêu hoàn thành toàn bộ cây cầu trong vòng 24 giờ hoàn toàn khả thi.

Hệ thống an toàn quyết định thành công

Bên cạnh các cần cẩu cỡ lớn, dự án còn yêu cầu công tác chuẩn bị kỹ lưỡng về nền móng và thiết bị.

Hàng trăm tấn đối trọng được lắp đặt để bảo đảm độ ổn định cho cần cẩu. Các tấm thép cỡ lớn được đặt dưới chân chống nhằm phân tán tải trọng và tránh hiện tượng lún nền trong quá trình nâng.

Đội kỹ thuật cũng liên tục kiểm tra hệ thống cáp thép, puly và khả năng xoay của cần cẩu trước mỗi lần nâng. Đặc biệt, quá trình nâng dầm luôn diễn ra đồng thời với việc xe tải từ từ lùi lại, giúp tải trọng được phân bổ đều giữa phương tiện vận chuyển và cần cẩu.

Sự phối hợp nhịp nhàng này được đánh giá là yếu tố quyết định giúp việc lắp đặt diễn ra liên tục mà không xảy ra gián đoạn.

Theo nội dung video, tốc độ thi công 24 giờ không đơn thuần đến từ việc sử dụng thiết bị hạng nặng mà là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng kéo dài nhiều giờ trước khi công trường bắt đầu hoạt động.

Qua đó, công trình trở thành minh chứng cho việc các dự án hạ tầng có thể được rút ngắn đáng kể thời gian thi công nếu công tác tổ chức, hậu cần và quy trình kỹ thuật được chuẩn bị đồng bộ ngay từ đầu.