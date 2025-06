Phát hiện điều nghi vấn, công an mật phục ở nhà Huỳnh Sen bắt 2 đối tượng

Công an tỉnh Quảng Nam ngày 13/6 cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thị xã Điện Bàn.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, ngày 08/6/2025, Công an phường Điện Phương phát hiện tại nhà của Huỳnh Sen, thuộc khối phố Đông Khương 2, phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn, có một số đối tượng tụ tập nghi vấn.

Công an phường đã tổ chức theo dõi, mật phục và bắt quả tang 02 đối tượng gồm: Huỳnh Sen (sinh năm 2002, trú khối phố Đông Khương 2, phường Điện Phương) và Đỗ Phạm Hoàng Ân (sinh năm 1998, trú khối phố Đông Khương 1, phường Điện Phương) đang có hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại khu vực gác lửng nhà của Huỳnh Sen, thu giữ 01 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Các đối tượng và tang vật vụ án - Ảnh: CA Quảng Nam

Công an phường Điện Phương đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 02 đối tượng Huỳnh Sen và Đỗ Phạm Hoàng Ân về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Hiện, Công an phường Điện Phương đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc, các đối tượng cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, đây là kết quả của việc thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025” và hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26/6).