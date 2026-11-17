Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera an ninh nhà dân ghi lại và sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, sự việc nhanh chóng thành tâm điểm quan tâm của số đông.

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại pha xử lý rất kịp thời của một nam shipper ở Quang Ninh vào trưa ngày 10/11 vừa qua. Theo nội dung đoạn clip thì thời điểm này, một nam shipper điều khiển xe máy chạy trên đường, rồi bất ngờ quay lại rồi dừng trước cửa nhà dân bên đường.

Hóa ra, nam shipper phát hiện một chồng bìa carton trước nhà dân đang bốc cháy, có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn nên đã quay xe, hô hoán báo cho chủ nhà để có biện pháp dập lửa, đồng thời hỗ trợ di chuyển những vật liệu dễ bắt lửa đi chỗ khác. Do ngọn lửa còn nhỏ và được phát hiện kịp thời, sự cố nhanh chóng được khống chế, không gây thiệt hại đáng kể.

Sau khi được chia sẻ, hành động của nam shipper nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía dân mạng. Cho tới hiện tại, chủ nhà trong clip vẫn chưa rõ danh tính của nam shipper tốt bụng. Bởi sau khi xử lý xong đám cháy, nam shipper đã lên xe tiếp tục công việc thường nhật của mình, chủ nhà không kịp trò chuyện, cảm ơn.

Nam shipper chạy tới xử lý, hô hoán báo cho chủ nhà biết về đám cháy. (Ảnh cắt từ clip)

Chia sẻ trên Dân Trí, anh B.Y. (ở khu vực Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) cho biết thời điểm đó đang hàn xì ở tầng trên. Trong lúc làm việc, tia lửa phát ra từ quá trình hàn xì rơi xuống khu vực bên dưới, gây cháy. Thời điểm đó, trước cửa nhà có một số vỏ thùng bìa carton để gần chân cầu thang.

Đúng lúc này, một nam shipper đi xe máy ngang qua. Phát hiện có lửa bốc lên trước cửa nhà, người này lập tức quay xe trở lại, lớn tiếng hô hoán để báo cho chủ nhà biết sự việc. Nghe tiếng gọi, anh Y. vội chạy từ tầng trên xuống. Nam shipper cũng nhanh chóng di chuyển những tấm bìa carton ra khỏi khu vực có lửa nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan.

Chia sẻ thêm, anh cho biết gia đình đã sử dụng vòi nước đặt phía trước cửa nhà để dập đám cháy.