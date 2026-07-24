Phát hiện 'đại công trình' lớn nhất châu Âu xây dựng dưới lòng đất suốt nhiều năm: Dài 200 km, đủ sức phục vụ 3 triệu người mỗi ngày

Grand Paris Express sẽ bổ sung 200 km đường sắt, 68 nhà ga và kết nối các đô thị quanh Paris, tạo động lực cho việc làm, bất động sản, thương mại và tăng năng lực cạnh tranh của vùng thủ đô.

Dự án hạ tầng lớn nhất châu Âu dần thành hình dưới lòng đất Paris

Dự án do Société des grands projets - doanh nghiệp nhà nước được Chính phủ Pháp thành lập để triển khai và huy động vốn - phụ trách. Theo kế hoạch, các tuyến mới sẽ lần lượt đưa vào khai thác trong giai đoạn 2026-2031.

Không chỉ mở rộng mạng lưới giao thông công cộng, Grand Paris Express còn được xem là dự án tái cấu trúc đô thị quy mô lớn khi mỗi nhà ga đều được định hướng trở thành hạt nhân phát triển mới, thu hút nhà ở, văn phòng, thương mại, dịch vụ và tạo thêm việc làm.

Theo Île-de-France Mobilités, hệ thống sẽ bổ sung 200 km đường ray mới, gần gấp đôi chiều dài mạng lưới tàu điện ngầm hiện có của Paris, cùng 68 nhà ga phân bố tại nhiều đô thị trong vùng Île-de-France.

Dự án hướng tới tăng cường kết nối giữa các khu vực ngoại ô, giúp người dân di chuyển trực tiếp giữa các đô thị mà không phải luôn đi qua trung tâm Paris.

Việc kết nối các khu dân cư với trung tâm việc làm, trường đại học, bệnh viện, sân bay và khu thương mại được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời nâng cao giá trị của các khu vực xung quanh.

Giai đoạn xây dựng Grand Paris Express đang tạo ra nhu cầu nhân lực lớn trong các lĩnh vực xây dựng dân dụng, kỹ thuật đường hầm, lắp đặt đường ray, xây dựng nhà ga và các hệ thống kỹ thuật.

Theo Société des grands projets, 68 nhà ga không chỉ đóng vai trò là điểm trung chuyển mà còn được quy hoạch trở thành các trung tâm phát triển mới.

Xung quanh các nhà ga, nhiều dự án thương mại, văn phòng, nhà ở, khách sạn, nhà hàng cùng các cơ sở giáo dục, y tế và tiện ích công cộng được kỳ vọng sẽ hình thành, đặc biệt tại các khu vực ngoại ô Paris.

Theo nghiên cứu do Apur phối hợp với Insee thực hiện, 68 khu vực quanh các nhà ga tương lai tập trung gần 1 triệu việc làm có lương, tương đương 21% tổng số việc làm của vùng đô thị Grand Paris, trong khi chỉ chiếm 16% diện tích.

Lợi ích kinh tế lan tỏa

Các tuyến mới của Grand Paris Express sẽ kết nối nhiều đầu mối quan trọng như sân bay, bệnh viện, trường đại học, trung tâm thương mại và các khu đổi mới sáng tạo.

Việc cải thiện khả năng tiếp cận các khu vực này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động du lịch, giáo dục, y tế, nghiên cứu, công nghệ và thương mại, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Société des grands projets cho biết Grand Paris Express cũng được kỳ vọng trở thành động lực phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Pháp. Bên cạnh các tập đoàn xây dựng lớn, dự án tạo ra lượng lớn hợp đồng cho các doanh nghiệp vận tải, sản xuất vật liệu, tư vấn kỹ thuật, an ninh, bảo trì, công nghệ, dịch vụ ăn uống và lưu trú. Do thời gian thi công kéo dài nhiều năm, chuỗi cung ứng của dự án sẽ duy trì nhu cầu ổn định đối với nhiều ngành nghề.

Sau khi hoàn thành, Grand Paris Express sẽ bổ sung 200 km tuyến tàu điện ngầm tự động cùng 68 nhà ga, kết nối các khu vực tập trung gần 1 triệu việc làm có lương và tạo thêm hàng chục nghìn việc làm trong quá trình xây dựng cũng như vận hành.

Về dài hạn, dự án hướng tới rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao chất lượng sống và tăng cường kết nối giữa các trung tâm kinh tế, qua đó củng cố năng lực cạnh tranh của toàn vùng thủ đô Paris.

Đức Minh