Phát hiện cụ ông 82 tuổi rút sổ tiết kiệm 110 triệu đồng trước kỳ hạn để chuyển khoản cho Lê Thị Thanh: Công an lập tức vào cuộc, yêu cầu xác minh

Ngày 26/12 vừa qua, Công an xã Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng đã kịp thời ngăn chặn một vụ giả danh cán bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt 110 triệu đồng.

Theo đó, công dân là ông H.V.K (82 tuổi, trú tại xã Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng) đến ngân hàng LPBank để rút số tiền 110 triệu đồng trong sổ tiết kiệm. Nhận thấy biểu hiện bất thường, nhân viên ngân hàng đã chủ động thông báo cho Công an xã Phục Hoà để phối hợp xác minh, làm rõ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phục Hoà đã cử Tổ công tác đến ngân hàng làm việc với ông H.V.K. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định vào sáng cùng ngày, ông H.V.K nhận được nhiều cuộc gọi từ các số điện thoại 0936.487.333 và 0327.726.602. Các đối tượng tự xưng là “Thiếu tá Hà Văn Luân”, cán bộ Công an tỉnh Cao Bằng, đưa ra số hiệu công tác và thông tin ông H.V.K có liên quan đến hành vi mua bán ma tuý, rửa tiền. Các đối tượng yêu cầu ông H.V.K đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền tiết kiệm đang có để chuyển vào tài khoản mang tên Lê Thị Thanh nhằm “phục vụ điều tra”.

Công an xã Phục Hòa tuyên truyền, giải thích cho ông H.V.K về thủ đoạn giả danh lực lượng Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhận định đây là thủ đoạn giả danh lực lượng Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tổ công tác Công an xã Phục Hoà đã kịp thời giải thích, tuyên truyền, làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo. Sau khi được giải thích, ông H.V.K đã hiểu rõ sự việc và không thực hiện việc rút tiền, chuyển khoản theo yêu cầu của các đối tượng, qua đó tránh được thiệt hại về tài sản.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an tiếp tục khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, Toà án, Viện Kiểm sát và các cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung đe doạ, yêu cầu chuyển tiền, người dân cần bình tĩnh, không làm theo và kịp thời báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng