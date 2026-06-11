HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện cụ bà lãi 19 tỷ đồng sau khi bỏ quên tài khoản chứng khoán 13 năm

An Thái
|

Cụ bà đã vô tình lãng quên tài khoản đầu tư chứng khoán 13 năm và kết quả thu về khoản lợi nhuận khổng lồ gấp 100 lần.

Theo China Business News, câu chuyện đầu tư hy hữu này xảy ra tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Cụ thể, vào năm 2008, một cụ bà 67 tuổi đã giải ngân khoản tiền 50.000 NDT (tương đương 194 triệu đồng hiện tại) để mua cổ phiếu của công ty Changchun Hi-tech. Tuy nhiên, do bận rộn công việc và tuổi tác, khoản đầu tư này nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Mãi đến 13 năm sau, cụ bà mới đột nhiên nhớ ra mình từng có một tài khoản chứng khoán. Do không thể nhớ được mật khẩu đăng nhập, vào ngày 23/4/2021, cụ đã đến trực tiếp sàn giao dịch để nhờ nhân viên hỗ trợ khôi phục hệ thống, đồng thời có ý định tất toán và đóng luôn tài khoản.

Tại đây, quá trình kiểm tra dữ liệu đã mang lại một bất ngờ lớn. Cả nhân viên môi giới lẫn nhà đầu tư đều ngỡ ngàng khi phát hiện giá trị danh mục đã tăng gấp 100 lần. Từ số vốn ban đầu, khối tài sản chứng khoán của cụ bà nay đã cán mốc 5 triệu NDT (khoảng 19,4 tỷ đồng hiện tại). Đón nhận thông tin quá sốc, cụ bà choáng váng đến mức không thể đứng vững và phải nhờ một vị khách bên cạnh dìu giúp.

Yếu tố cốt lõi tạo nên tỷ suất sinh lời kỷ lục này đến từ đà tăng trưởng dài hạn của mã cổ phiếu Changchun Hi-tech. Được thành lập từ năm 1993, doanh nghiệp này hoạt động cốt lõi trong lĩnh vực dược phẩm sinh học và thuốc trung y, sau đó mở rộng thêm mảng đầu tư quản lý bất động sản.

Dữ liệu giao dịch lịch sử cho thấy, nếu như vào năm 2008, thị giá của Changchun Hi-tech chỉ lình xình quanh mức 7,14 NDT/cổ phiếu (khoảng 27,7 nghìn đồng), thì đến ngày 23/4/2021, mức giá này đã bứt phá ngoạn mục lên 480,14 NDT/cổ phiếu (khoảng 1,9 triệu đồng).

Cổ phiếu đã tăng hơn 10.000% kể từ năm 2008

Ngay sau khi được truyền thông đăng tải, câu chuyện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Đa số đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước trái ngọt mà nhà đầu tư lớn tuổi này nhận được. Nhiều ý kiến bình luận chia sẻ như “Chúc mừng cụ nhé. Cách đây 13 năm cụ đã đầu tư hơn 100 triệu thì quả là ngưỡng mộ, số tiền này không nhỏ”, “Niềm vui tuổi già đây mà”.

(Theo China Business News)﻿

Không phải Mỹ Khê, đây mới là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 100 bãi biển đẹp nhất thế giới
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

01:30
Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

01:14
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại