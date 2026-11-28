Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, nhà máy của doanh nghiệp Hàn Quốc này tại Phú Thọ đã sản xuất gần 48 triệu sản phẩm bộ nhớ. Sau 7 năm chuyển trung tâm sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, doanh nghiệp đang chuẩn bị cho một đợt mở rộng mới.

Nhà máy tại Việt Nam sản xuất gần 48 triệu sản phẩm

Trong báo cáo tài chính quý III/2026 công bố ngày 12/11, Hanyang Digitech, doanh nghiệp công nghệ niêm yết trên sàn chứng khoán KOSDAQ của Hàn Quốc (mã chứng khoán 078350), hé lộ quy mô sản xuất đáng chú ý của một nhà máy chuyên về các sản phẩm bộ nhớ bán dẫn tại Việt Nam.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina tại Khu công nghiệp Phú Hà, tỉnh Phú Thọ, đã sản xuất hơn 37,99 triệu mô-đun bộ nhớ DRAM, gần 9,96 triệu ổ cứng thể rắn SSD và 21.840 ổ SSD di động (PSSD).

Tổng sản lượng đạt gần 48 triệu sản phẩm, tương đương bình quân gần 176.000 sản phẩm mỗi ngày.

Trong phần công bố về các khách hàng chủ chốt, Hanyang Digitech xác định Samsung Electronics là khách hàng của cả ba mảng kinh doanh mô-đun bộ nhớ, SSD và PSSD, với tỷ trọng doanh thu được liệt kê lần lượt là 64,9%, 33,6% và 0,1%. Cộng lại, ba mảng này chiếm tới 98,6% doanh thu hợp nhất của doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hanyang Digitech cũng công bố cụ thể mô hình cung ứng, trong đó công ty con tại Việt Nam đảm nhiệm sản xuất, còn công ty mẹ tại Hàn Quốc thực hiện việc cung cấp sản phẩm cho Samsung Electronics.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Hanyang Digitech ghi nhận doanh thu hợp nhất gần 725,8 tỷ won, tăng 50,2% so với cùng kỳ năm trước và vượt doanh thu cả năm 2025 (651 tỷ won). Lợi nhuận hoạt động đạt 23,6 tỷ won, tăng gần 64% so với cùng kỳ.

Không chỉ sản xuất với số lượng lớn, nhà máy tại Việt Nam còn duy trì cường độ hoạt động cao. Theo báo cáo của Hanyang Digitech, dây chuyền sản xuất mô-đun bộ nhớ và SSD được tổ chức theo chế độ làm việc 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm. Tỷ lệ thời gian vận hành thực tế của hai dây chuyền trong 9 tháng đầu năm 2026 lần lượt đạt 83,33% và 82,91%.

Cuộc dịch chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam 7 năm trước

Hanyang Digitech được thành lập vào tháng 4/2004 trên cơ sở tách mảng sản xuất mô-đun bộ nhớ của Hanyang Engineering và chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán KOSDAQ từ tháng 5 cùng năm.

Trước khi xây dựng nhà máy tại Việt Nam, doanh nghiệp từng đặt trung tâm sản xuất mô-đun bộ nhớ tại Trung Quốc. Tuy nhiên, năm 2019, Hanyang Digitech đã chuyển trung tâm sản xuất này sang tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Thông tin được doanh nghiệp công bố trên website chính thức.

Từ đây, nhà máy tại Việt Nam trở thành cơ sở sản xuất các sản phẩm phục vụ hoạt động kinh doanh cốt lõi của Hanyang Digitech, đảm nhiệm toàn bộ quy trình từ gắn linh kiện lên bảng mạch đến kiểm thử và đóng gói thành phẩm.

Sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp là các mô-đun bộ nhớ sử dụng chip DRAM của Samsung, phục vụ máy chủ, máy tính cá nhân và các thiết bị điện tử. Hiểu đơn giản, đây là quá trình đưa những con chip nhớ lên bảng mạch để tạo thành các sản phẩm bộ nhớ hoàn chỉnh có thể lắp đặt vào máy tính hoặc máy chủ.

Sau khi chuyển trung tâm sản xuất sang Việt Nam, Hanyang Digitech liên tục mở rộng hoạt động. Tháng 10/2021, nhà máy đưa phần mở rộng vào vận hành. Một năm sau, doanh nghiệp bắt đầu sản xuất hàng loạt ổ cứng SSD tại Phú Thọ.

Đến tháng 9/2026, nhà máy tiếp tục đưa vào sản xuất hàng loạt dòng ổ SSD di động với các mức dung lượng từ 1 TB đến 8 TB, bổ sung mảng kinh doanh mới bên cạnh hai nhóm sản phẩm truyền thống.

Mối quan hệ giữa Hanyang Digitech và Samsung cũng được duy trì trong nhiều năm. Theo hồ sơ công bố của doanh nghiệp Hàn Quốc, Hanyang Digitech được Samsung Electronics lựa chọn là đối tác xuất sắc vào các năm 2021, 2022, 2023, 2024 và 2025.

Hiện dự án Hanyang DGT tại Khu công nghiệp Phú Hà có tổng vốn đầu tư đăng ký 160 triệu USD, trong đó vốn thực hiện đạt 110,5 triệu USD. Nhà máy đang tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động với thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng/người/tháng.

Mở rộng nhà máy, đón siêu dự án bán dẫn gần 106.000 tỷ đồng của Samsung

Chỉ trong chưa đầy một tháng, lãnh đạo Hanyang Digitech đã có hai cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ về kế hoạch mở rộng sản xuất tại Việt Nam.

Tại cuộc làm việc ngày 22/10, lãnh đạo Hanyang Digitech Vina cho biết doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng dây chuyền sản xuất để đáp ứng chuỗi cung ứng bán dẫn cho nhà máy Samsung Electronics tại tỉnh Thái Nguyên từ năm 2027.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ

Đến ngày 17/11, ông Kim Yoon Sang, Chủ tịch Tập đoàn Hanyang Digitech, tiếp tục có buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông về kế hoạch này.

Theo đó, doanh nghiệp đang hoàn thiện thủ tục tiếp nhận nhà xưởng của Công ty TNHH Haehwa Vina trên diện tích khoảng 1,67 ha để làm kho lưu trữ thành phẩm DRAM và SSD. Đồng thời, Hanyang Digitech đề xuất mở rộng sản xuất trên khu đất liền kề rộng khoảng 4,8 ha.

Theo kế hoạch được trình bày tại buổi làm việc, dự án mở rộng dự kiến khởi công vào ngày 1/1/2027 và đi vào vận hành từ tháng 6/2027.

Thời điểm mở rộng nhà máy của Hanyang Digitech diễn ra ngay trước khi Samsung dự kiến đưa dây chuyền kiểm thử chip nhớ đầu tiên tại Việt Nam vào hoạt động.

Theo hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty TNHH Samsung Việt Nam Semiconductor, dự án bán dẫn tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên, được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào ngày 12/3/2026, với tổng vốn đầu tư lên tới 105.794,4 tỷ đồng, tương đương 4,08 tỷ USD theo tỷ giá trong hồ sơ dự án.

Trong đó, Samsung dự kiến sử dụng hơn 66.640 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận để lại để tái đầu tư, chiếm khoảng 63% tổng vốn đầu tư.

Dự án được thiết kế với công suất tối đa tương đương 4,79 tỷ sản phẩm bộ nhớ bán dẫn DRAM và 250 triệu sản phẩm bộ nhớ NAND mỗi năm. Đây là cơ sở thực hiện công đoạn kiểm thử chip nhớ, thay vì sản xuất chip từ các tấm bán dẫn silicon.

Theo tiến độ trong hồ sơ, Samsung dự kiến đưa dây chuyền tại tầng 1 của nhà máy đầu tiên vào vận hành từ tháng 11/2027, tiếp đó là dây chuyền tại tầng 2 từ tháng 10/2028. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến sử dụng 3.750 lao động.