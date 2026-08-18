Phát hiện con vịt chứa 10g vàng trị giá gần 50 triệu đồng

Một người đàn ông phát hiện ra các hạt vàng khi đang sơ chế vịt.

Vào tháng 2/2026, một người đàn ông họ Liu ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã phát hiện ra các hạt vàng trong dạ dày của một con vịt.

Theo Xinwenfang đưa tin, sau khi hơ qua lửa, các hạt này được xác nhận là vàng thật, nặng khoảng 10g và có giá trị gần 12.000 nhân dân tệ (1.800 USD, tương đương 47 triệu đồng).

Ông Liu cho biết con vịt được nuôi thả gần một con sông từng nổi tiếng với việc khai thác vàng. Con vịt rất có thể đã nuốt phải cát bùn có chứa vàng.

Cơ thể sinh vật không thể tiêu hóa hoặc hấp thụ vàng, vì thế vàng thường đi qua hệ tiêu hóa mà không gây hại gì.

Phát hiện của ông Liu không phải là duy nhất.

Ông Liu cho biết những người dân làng khác trước đây đã từng tìm thấy vàng trong vịt, nhưng không ai tìm được nhiều như ông.

Một số cư dân mạng đã đặt câu hỏi về tính xác thực của vụ việc.

Cục Tài nguyên thiên nhiên huyện Long Huy cho biết với báo Jiupai News rằng cần có thêm sự xác minh của một tổ chức chuyên nghiệp để khẳng định xem các hạt này có phải là vàng hay không.

Các nhân viên giải thích rằng những phát hiện như vậy là hoàn toàn có thể xảy ra. Năm 2025, người dân làng đã tìm thấy hơn 10 gam vàng khi đãi cát ở cùng con sông này.

Sông Chenshui của huyện chảy từ bắc xuống nam và từng là nơi phát hiện vàng. Từ những năm 1970 đến những năm 1990, dòng sông này đã khơi mào một cơn sốt vàng địa phương cho đến khi chính phủ cấm khai thác vàng tư nhân.

Theo luật pháp Trung Quốc, tất cả các nguồn tài nguyên dưới lòng đất, bao gồm khoáng sản và di tích văn hóa, đều thuộc sở hữu nhà nước.

Giới chức trách nói với tờ The Paper rằng việc xác định quyền sở hữu số vàng được tìm thấy trong con vịt là rất khó khăn.

Phát hiện hiếm hoi của ông Liu cũng gợi nhớ đến một tập tục từ thời nhà Đường (618–907), khi nông dân thu thập các hạt vàng từ phân của vịt và ngỗng.

Vụ việc đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục, thu hút hơn 10 triệu lượt xem.

Một người dùng mạng nói đùa: “Tôi cần biết chính xác vị trí của con sông này trong vòng một ngày. Tôi muốn nuôi 1.000 con vịt ở đó”.

Một người khác viết: “Đây không chỉ là một con vịt bình thường; chắc hẳn nó đang trả ơn gia đình ông Liu".

“Mạng sống của những con vịt khác đang gặp nguy hiểm”, một người khác góp vui.

Theo SCMP