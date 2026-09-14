Từ một công việc vốn được xem là ổn định nhưng khó đem lại mức thu nhập đột biến, người phụ nữ này đã xây dựng khối tài sản hàng chục tỷ đồng chỉ trong vài năm.

Năm 38 tuổi, Kwon Eun-jin (Hàn Quốc) đã quyết định rời bỏ công việc giáo viên mà cô từng mơ ước để theo đuổi mục tiêu tự do tài chính. Trước đó, cô từng bắt đầu sự nghiệp với mức lương tháng đầu tiên chỉ 1,7 triệu won, tương đương khoảng 32 triệu đồng. 5 năm sau khi bắt đầu đầu tư, tài sản ròng của cô đã tăng từ 100 triệu won lên 2 tỷ won, tương đương khoảng 38 tỷ đồng.

Câu chuyện của Kwon Eun-jin được Money Today, một tờ báo kinh tế của Hàn Quốc, đăng tải vào tháng 10/2022. Cô sau đó trở thành tác giả sách về quản lý tài sản và vận hành kênh YouTube chia sẻ kinh nghiệm đầu tư.

Từ cô giáo nhận mức lương đầu tiên 32 triệu đồng đến tài sản 38 tỷ đồng

Kwon Eun-jin từng xác định giáo viên là nghề nghiệp mình muốn theo đuổi. Khi còn đi học, cô có thành tích tốt, vừa ôn thi tuyển giáo viên vừa làm thêm. Sau 3 năm chuẩn bị, cô chính thức trở thành giáo viên. Nhưng công việc trong mơ cũng đem đến cho cô một thực tế khác với tưởng tượng. Mức lương đầu tiên cô nhận được là 1,7 triệu won (khoảng 32 triệu đồng) mỗi tháng.

Với một công việc ổn định, thu nhập đều đặn nhưng không quá cao, Eun-jin bắt đầu suy nghĩ về cách để có thể mua được nhà và chủ động hơn về tài chính. Cô tìm đọc nhiều sách về những người giàu, sau đó nhận ra nếu chỉ dựa vào tiền lương thì rất khó đạt được mục tiêu tài chính mà mình đặt ra.

Kwon Eun-jin từng là giáo viên trước khi nghỉ việc để theo đuổi mục tiêu tự do tài chính (Ảnh chụp màn hình)

Thay vì tìm cách tăng lương bằng một công việc khác, cô bắt đầu nghiên cứu đầu tư. Bước ngoặt đầu tiên đến vào năm 2014, khi Eun-jin mua căn nhà đầu tiên. Khi kết hôn, hai vợ chồng có 50 triệu won (khoảng 960 triệu đồng) tiền tiết kiệm sau hai năm tích lũy và vay thêm 50 triệu won để chuẩn bị tiền thuê nhà theo hình thức "jeonse", tức trả một khoản tiền đặt cọc lớn cho chủ nhà và không phải trả tiền thuê hàng tháng.

Sau đó, giá căn nhà của họ tăng thêm 50 triệu won chỉ sau khoảng một năm. Trải nghiệm này khiến Eun-jin bắt đầu quan tâm nghiêm túc hơn đến bất động sản.

5 năm biến 100 triệu won thành 2 tỷ won

Từ khoản vốn ban đầu, Eun-jin bắt đầu tìm hiểu và đầu tư vào bất động sản. Cô sử dụng tiền tiết kiệm kết hợp với các khoản vay để mua nhiều căn hộ, sau đó hưởng lợi từ mức tăng giá của thị trường. Sau một thời gian, cô tiếp tục mở rộng sang chứng khoán.

Theo Money Today, chỉ trong 5 năm kể từ khi bắt đầu đầu tư, tài sản ròng của Eun-jin đã tăng từ 100 triệu won lên 2 tỷ won, tức tăng khoảng 20 lần. Trong giai đoạn 2020 và 2021, cô cho biết mình đã kiếm được hơn 200 triệu won (khoảng 3,8 tỷ đồng) lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu. Sau này, cô chuyển trọng tâm sang các cổ phiếu có cổ tức để tạo dòng tiền đều đặn.

Đến năm 2021, Eun-jin nghỉ công việc giáo viên. Khi đó, cô đã có nguồn thu nhập khác đủ để theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn. Điều đáng chú ý là con số 2 tỷ won được nhắc đến trong câu chuyện là tài sản ròng, không phải tổng giá trị tài sản trước khi trừ các khoản nợ. Đây cũng là lý do câu chuyện của cô không đơn giản là "mua được nhiều nhà rồi tài sản tăng giá", mà gắn với cả quá trình quản lý vốn, vay nợ và đầu tư.

Sau 5 năm đầu tư, tài sản ròng của cô tăng từ 100 triệu won lên 2 tỷ won

Không phải giáo viên nào cũng có thể trở thành triệu phú nhờ đầu tư

Câu chuyện của Eun-jin dễ khiến người đọc chú ý bởi khoảng cách rất lớn giữa mức lương đầu tiên và tài sản sau 5 năm. Tuy nhiên, chính nhân vật cũng nhấn mạnh rằng đầu tư luôn đi kèm rủi ro.

Trong cuộc trò chuyện với Money Today, cô cho rằng người đầu tư cần tính đến tình huống xấu nhất và xây dựng kế hoạch phù hợp. Thay vì dồn toàn bộ tiền vào một loại tài sản, cô lựa chọn phân bổ giữa bất động sản và cổ phiếu. Với chứng khoán, cô cũng chia danh mục thành các nhóm khác nhau như cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu trả cổ tức.

Đây cũng là phần quan trọng nếu nhìn câu chuyện dưới góc độ giáo dục tài chính. Một khoản đầu tư có thể đem lại lợi nhuận rất lớn trong một giai đoạn nhất định, nhưng cũng có thể khiến tài sản giảm mạnh. Vì vậy, việc một người biến 100 triệu won thành 2 tỷ won không đồng nghĩa rằng đó là một công thức có thể lặp lại với bất kỳ ai.

Điều có thể học được từ câu chuyện của Eun-jin nằm nhiều hơn ở việc cô bắt đầu suy nghĩ về tiền bạc từ khi còn đi làm, thay vì chỉ coi tiền lương là khoản tiền để chi tiêu mỗi tháng.

Khi giáo dục tài chính không chỉ là chuyện của người lớn

Câu chuyện của một giáo viên Hàn Quốc cũng gợi ra một vấn đề khác về việc kiến thức về tiền bạc nên được học từ khi nào.

Trong trường học, học sinh thường được dạy cách tính lãi suất, phần trăm hay các khái niệm kinh tế cơ bản. Nhưng những câu hỏi thực tế hơn như lập ngân sách cá nhân, phân biệt giữa tiết kiệm và đầu tư, hiểu rủi ro khi vay tiền hay cách một khoản tiền có thể thay đổi theo thời gian lại ít xuất hiện trong đời sống học đường.

Một người trẻ chưa có thu nhập tất nhiên chưa thể áp dụng cách đầu tư của Eun-jin. Nhưng họ có thể bắt đầu bằng những việc đơn giản hơn như theo dõi tiền tiêu vặt, đặt mục tiêu tiết kiệm cho một món đồ cần mua hoặc tìm hiểu cách tiền sinh lời và mất giá theo thời gian.

Bởi khi bước vào đời, mức lương bao nhiêu chỉ là một phần của bài toán tài chính. Cách một người sử dụng, tích lũy và bảo vệ số tiền mình có mới quyết định họ thực sự xây dựng được bao nhiêu tài sản trong tương lai.

Theo Money Today