Phát hiện chủ tiệm tử vong sau tiếng nổ lớn và ngọn lửa bùng lên tại tiệm bán quần áo

NLD |

Sau tiếng nổ lớn, lửa bùng lên ngùn ngụt, lực lượng chức năng tới ứng cứu thì phát hiện chủ cửa hàng tử vong.

Sáng 8-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thế Thân, Chủ tịch UBND phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy khiến 2 người thương vong.

Phát hiện chủ tiệm tử vong sau tiếng nổ lớn và ngọn lửa bùng lên tại tiệm bán quần áo- Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ cháy nổ khiến 1 người tử vong

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 8-10, nhiều người dân nghe một tiếng nổ lớn, lửa bùng lên tại địa chỉ số nhà 104, đường Lý Tự Trọng, phường Vinh Phú.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường dập lửa. Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa được khống chế.

Vụ cháy đã khiến anh N.Đ.H (22 tuổi, trú phường Vinh Hưng), chủ cửa hàng quần áo tử vong và một người khác bị thương do bỏng nặng. Toàn bộ quần áo và tài sản bên trong cửa hàng, trong đó có 1 chiếc xe máy bị thiêu rụi.

Đến sáng 8-10, khu vực này vẫn đang bị phong tỏa để cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

