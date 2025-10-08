Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên, trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) xuống chậm. Mực nước các sông khác ở Bắc Bộ đang lên.

Mực nước lúc 3h ngày 8/10 trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) 29,90m, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m) là 1,09m. Lúc 1h ngày 8/10, mực nước tại trạm Đáp Cầu 6,05m, dưới báo động (BĐ)3 0,25m; trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 17m, trên BĐ3 1m; tại trạm Phủ Lạng Thương 6,97m, trên BĐ3 0,67m; trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam 5,30m, mức BĐ2. Trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại 4,57m, dưới BĐ2 0,43m.

Ngập lụt diễn ra diện rộng ở Thái Nguyên. (Ảnh: Lê Duy Khắc)

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên mức BĐ3, thượng lưu sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy dao động ở mức đỉnh, sau xuống và ở mức trên lũ lịch sử năm 2024 là 0,19m; lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục xuống dưới mức BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên trên mức BĐ3, tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ lên và vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52m). Lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục xuống và ở mức BĐ1-BĐ2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ nay đến 9/10, lũ trên các sông ở Bắc Bộ tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) lên mức BĐ2; đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang), sông Hoàng Long (Ninh Bình) lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Ngập lụt diện rộng xảy ra tại các tỉnh Thái Nguyên (duy trì trong 3-4 ngày tới), Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng gồm các xã:

Thái Nguyên: Phường Phan Đình Phùng, phường Linh Sơn, phường Tích Lương, phường Gia Sàng, phường Quyết Thắng, phường Quan Triều, phường Phổ Yên, phường sông Công, phường Bá Xuyên, Phú Bình, Điềm Thụy, Kha Sơn, Tân Khánh, Đồng Hỷ, Văn Lăng, phường Bách Quang, phường Vạn Xuân, phường Trung Thành, Chợ Đồn, Thanh Thịnh, Chợ Mới.

Bắc Ninh: Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Tam Giang,Yên Trung, phường Nếnh, Yên Dũng, Cảnh Thụy, Kép, Tiên Lục, Nhã Nam, Yên Thế, phường Tiền Phong, phường Phượng Sơn, Phường Chũ, Tuấn Đạo, An Lạc, Dương Hữu, Đại Sơn, Biên Sơn, Biển Động, Lục Ngạn, Đèo Gia, Trường Sơn, Lục Sơn. Lục Nam, Nghĩa Phương, Cẩm Lý, Tân An, Xã Phật Tích, phường Trí Quá, phường Thuận Thành, phường Mão Điền, Chi Lăng, phường Bồng Lai, phường Đào Viên, Đại Lai, Nhân Thắng, Cao Đức.

Lạng Sơn: Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt, Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng.

Cao Bằng: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Quảng Lâm, Lý Bôn, Nam Quang, Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang.

Ngoài ra, các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Bắc Bộ cũng có nguy cơ ngập lụt.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 12 tỉnh, thành miền Bắc

Trong 24 giờ qua (từ 4h ngày 7/10 đến 4h ngày 8/10), Bắc Bộ, Thanh Hoá mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Mù Cả (Lai Châu) 89,2mm; Đoàn Kết (Phú Thọ) 175,8mm; Trịnh Tường (Lào Cai) 220mm; Hoàng Khai (Tuyên Quang) 202,8mm; Cây Thị (Thái Nguyên) 292,7mm; Nước Hai (Cao Bằng) 170,4mm; Tân Tri (Lạng Sơn) 87,4mm; Xuân Hương (Bắc Ninh) 198,8mm; Hồ Vũng Sú (Thanh Hoá) 72,6mm...

Trong 6 giờ qua (từ 22h ngày 7/10 đến 4h ngày 8/10), TP Hải Phòng và tỉnh Nghệ An mưa vừa, cục bộ mưa to như Cát Bà (TP Hải Phòng) 103mm; Quế Phong (Nghệ An) 64,6mm...

Trong 3-6 giờ tới, các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến ở Phú Thọ, Quảng Ninh và TP Hải Phòng từ 20-50mm, có nơi trên 90mm; Lai Châu, Tuyên Quang, Bắc Ninh và Thanh Hóa 20-40mm, có nơi trên 80mm. Lượng mưa các khu vực khác thuộc Bắc Bộ 5-15mm, có nơi trên 40mm.

"Thời gian vừa qua, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ liên tục có mưa lớn kéo dài, đất đá đã bão hòa, lũ trên các sông vẫn còn ở mức cao, đặc biệt tại Cao Bằng đã xuất hiện động đất, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất ngay cả khi mưa giảm hoặc không mưa", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: NCHMF)

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở Lạng Sơn là cấp 2; cấp 3 tại Thái Nguyên và Cao Bằng.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Tỉnh Xã Lai Châu Dào San, Khổng Lào, Bản Bo, Bình Lư, Bum Tở, Hồng Thu, Khun Há, Mù Cả, Mường Khoa, Nậm Tăm, Pa Ủ, Phong Thổ, Sin Suối Hồ, Tả Lèng, Tà Tổng, Thu Lũm Phú Thọ Yên Thủy, Yên Trị, An Bình, An Nghĩa, Cao Dương, Đoan Hùng, Lạc Lương, Lạc Thủy, Tây Cốc; Bình Nguyên, Bình Tuyền, Bình Xuyên, Chân Mộng, Chí Đám, Đại Đình, Đại Đồng, Đạo Trù, Dũng Tiến, Hiền Lương, Hoàng An, Hội Thịnh, Hợp Kim, Hợp Lý, Kim Bôi, Liên Sơn, Lương Sơn, Mường Vang, phường Thanh Miếu, phường Việt Trì, phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên, Sơn Đông, Tam Đảo, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Thái Hòa, Thượng Cốc, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Vĩnh Tường, Yên Lãng, Yên Phú Lào Cai Trịnh Tường, A Mú Sung, Lục Yên, Mường Lai, Yên Thành, Bản Lầu, Bản Xèo, Bảo Ái, Bảo Thắng, Bát Xát, Cảm Nhân, Cao Sơn, Gia Phú, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Lùng Phình, phường Nam Cường, Phong Hải, Phúc Lợi, Quy Mông, Si Ma Cai, Tân Lĩnh, Thác Bà, Trấn Yên, Việt Hồng, Yên Bình Tuyên Quang Bình Ca, Bình Xa, Hòa An, Lao Chải, phường An Tường, phường Minh Xuân, Thái Bình, Thanh Thủy, Trung Sơn, Xuân Vân, Cán Tỷ, Cao Bồ, Chiêm Hóa, Côn Lôn, Đồng Yên, Du Già, Đường Hồng, Hàm Yên, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Hồng Thái, Hùng Đức, Hùng Lợi, Khâu Vai, Kiên Đài, Lâm Bình, Lực Hành, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Quang, Minh Tân, Nà Hang, Nậm Dịch, Ngọc Đường, Ngọc Long, Nhữ Khê, Niêm Sơn, phường Bình Thuận, phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2, phường Mỹ Lâm, phường Nông Tiến, Quản Bạ, Sơn Thủy, Tân An, Tân Quang, Tân Tiến, Tân Trào, Tân Trịnh, Tát Ngà, Thái Hòa, Thái Sơn, Thông Nguyên, Thượng Lâm, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Tiên Yên, Trung Hà, Tùng Bá, Vị Xuyên, Việt Lâm, Vĩnh Tuy, Yên Hoa, Yên Nguyên, Yên Sơn; Bắc Mê, Bắc Quang, Bạch Đích, Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bản Máy, Bằng Hành, Bằng Lang, Bình An, Đồng Tâm, Đông Thọ, Đồng Văn, Đường Thượng, Giáp Trung, Hồng Sơn, Hùng An, Kiến Thiết, Kim Bình, Liên Hiệp, Linh Hồ, Lũng Cú, Lũng Phìn, Minh Ngọc, Minh Sơn, Minh Thanh, Nấm Dẩn, Nghĩa Thuận, Phố Bảng, Phú Linh, Phú Lương, Phù Lưu, Pờ Ly Ngài, Sà Phìn, Sơn Dương, Sơn Vĩ, Sủng Máng, Tân Long, Tân Mỹ, Tân Thanh, Thắng Mố, Thàng Tín, Thuận Hòa, Thượng Nông, Tri Phú, Trung Thịnh, Trường Sinh, Tùng Vài, Xín Mần, Xuân Giang, Yên Cường, Yên Lập, Yên Minh, Yên Phú Thái Nguyên An Khánh, Bình Yên, Đại Phúc, Dân Tiến, Điềm Thụy, Định Hóa, Đồng Hỷ, Kha Sơn, Kim Phượng, La Hiên, Lam Vỹ, Nam Hòa, Nghĩa Tá, Nghinh Tường, phường Bách Quang, phường Gia Sàng, phường Linh Sơn, phường Phan Đình Phùng, phường Phổ Yên, phường Quyết Thắng, phường Tích Lương, phường Vạn Xuân, Phú Bình, Phú Lạc, Phú Lương, Phượng Tiến, Quang Sơn, Tân Khánh, Tân Thành, Trại Cau, Tràng Xá, Trung Hội, Văn Hán, Vô Tranh, Xuân Dương, Yên Trạch, Ba Bể, Bằng Thành, Bằng Vân, Bình Thành, Cẩm Giàng, Chợ Đồn, Chợ Mới, Chợ Rã, Cường Lợi, Đại Từ, Đức Lương, Hiệp Lực, Hợp Thành, La Bằng, Nà Phặc, Na Rì, Ngân Sơn, phường Bá Xuyên, phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân, phường Phúc Thuận, phường Quan Triều, phường Trung Thành, Phong Quang, Phú Đình, Phú Thịnh, Quân Chu, Sảng Mộc, Tân Cương, Tân Kỳ, Thần Sa, Thành Công, Thanh Mai, Thượng Minh, Thượng Quan, Trần Phú, Văn Lang, Văn Lăng, Vạn Phú, Vĩnh Thông, Võ Nhai, Yên Bình, Yên Phong, Yên Thịnh, Bạch Thông, Cao Minh, Côn Minh, Đồng Phúc, Nam Cường, Nghiên Loan, phường Sông Công, Phủ Thông, Phú Xuyên, Phúc Lộc, Quảng Bạch, Thanh Thịnh Cao Bằng Ca Thành, Cần Yên, Lũng Nặm, Nam Tuấn, Thanh Long, Thông Nông, Tĩnh Túc, Trường Hà, Xuân Trường, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Cô Ba, Cốc Pàng, Hòa An, Hưng Đạo, Huy Giáp, Lý Bôn, Minh Khai, Minh Tâm, Nam Quang, Nguyên Bình, Sơn Lộ, Tam Kim, Thành Công, Yên Thổ, Bạch Đằng, Canh Tân, Hà Quảng, Khánh Xuân, Nguyễn Huệ, phường Nùng Trí Cao, phường Tân Giang, phường Thục Phán, Phan Thanh, Quang Hán, Quảng Lâm, Quang Trung, Quảng Uyên, Thạch An, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Trùng Khánh Lạng Sơn Hữu Lũng, Nhất Hòa, Quý Hòa, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Tân, Tuấn Sơn, Vân Nham, Vũ Lăng, Bắc Sơn, Bình Gia, Cai Kinh, Châu Sơn, Đình Lập, Đoàn Kết, Hoa Thám, Hưng Vũ, Hữu Liên, Kiên Mộc, Tân Tiến, Tân Tri, Thiện Thuật, Vũ Lễ, Yên Bình Quảng Ninh Điền Xá, phường Bãi Cháy, phường Bình Khê, phường Cao Xanh, phường Đông Mai, phường Hà An, phường Hiệp Hòa, phường Hoành Bồ, phường Liên Hòa, phường Phong Cốc, phường Quảng Yên, phường Tuần Châu, phường Uông Bí, phường Vàng Danh, phường Việt Hưng, phường Yên Tử, Quảng La, Thống Nhất Bắc Ninh Bố Hạ, Mỹ Thái, phường Bắc Giang, Tam Tiến, Tân Yên, Đồng Kỳ, Hiệp Hòa, Hoàng Vân, Hợp Thịnh, Lạng Giang, Ngọc Thiện, Nhã Nam, phường Đa Mai, phường Nếnh, phường Tân Tiến, phường Tiền Phong, phường Tự Lạn, phường Việt Yên, Phúc Hòa, Quang Trung, Tân Dĩnh, Tiên Lục, Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Lũng, Bảo Đài, Đông Phú, Đồng Việt, Kép, Lục Nam, Nghĩa Phương, phường Cảnh Thụy, phường Tân An, phường Vân Hà, phường Yên Dũng, Xuân Cẩm TP Hải Phòng Đặc khu Cát Hải, phường Đồ Sơn, phường Kiến An, phường Nam Đồ Sơn, phường Phù Liễn Thanh Hoá Bát Mọt, Hóa Quỳ, Như Thanh, Như Xuân, Thạch Quảng, Thanh Phong, Thành Vinh, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Thái, Yên Nhân, Yên Thọ Nghệ An Nghĩa Hưng, Tam Hợp, Châu Bình, Châu Lộc, Mường Chọng, Mường Quàng, Nghĩa Mai, phường Tây Hiếu, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ



