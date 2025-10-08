Lực lượng chức năng, người dân chung sức gia cố đê tả sông Thương.

Cùng với đó, cán bộ trực ban của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) xác nhận sự cố tràn bờ xảy ra tại tuyến đê bao Tiên Lục.

Đê bao, đe bối là đê bảo vệ một khu vực riêng biệt phía ngoài đê chính. Đê bao thường thấp hơn rất nhiều so với đê chính, loại đê này thường chỉ chống với mực nước lũ ngoài sông ở mức báo động 2, trên báo động 2 thường bị tràn hoặc địa phương chủ động cho tràn vào.

Qua thông tin với Chi cục trưởng đê điều Bắc Ninh, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, do nước lũ từ thượng nguồn phía Lạng Sơn dồn về quá nhanh nên một số đoạn đê hữu Thương thuộc huyện Yên Thế bị tràn. Hiện các lực lượng đang chống tràn, như vậy thông tin vỡ đê là không chính xác.

Nước sông Thương đang dâng cao lên mức báo động số III.

Bắc Ninh: Phát lệnh báo động số III trên sông Thương

Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công điện số 39/CĐ-BCHPTDS về việc phát lệnh báo động số III trên sông Thương (tại Trạm thủy văn Phủ Lạng Thương).

Theo Công điện, hồi 16 giờ 55 phút, ngày 7/10, mực nước trên sông Thương tại Trạm thuỷ văn Phủ Lạng Thương ở mức trên báo động III (tương ứng mực nước ≥6,30m). Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động số III trên sông Thương tại Trạm thủy văn Phủ Lạng Thương.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Công điện số 13/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi các bộ, ngành và ủy ban nhân dân 12 tỉnh, thành phố ở khu vực Bắc Bộ, đề nghị chủ động triển khai các phương án ứng phó với mưa, lũ lớn do hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) gây ra.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ (Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Xây dựng) và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình) thực hiện nghiêm các nội dung Công điện số 188/CĐ-TTg ngày 6/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão.

Cùng với đó, các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều; triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, các địa phương sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê theo phương châm "4 tại chỗ," đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.

Tuyến đê hữu sông Thương, tuyến đê trực tiếp chống lũ sông Thương có ổng chiều dài gần 60 km, trong đó 43,8 km đê cấp III, còn lại đê cấp IV (tuyến hữu Thương Ba Tổng).



