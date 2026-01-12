HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Phát hiện chiếc túi chứa 45 lượng vàng, nữ lao công đem nộp cho cảnh sát

Y Vân |

Chiếc túi đầy vàng được nữ lao công tình cờ phát hiện khi tan ca làm.

Ngày 11/1, một nữ công nhân vệ sinh tại Ấn Độ phát hiện một chiếc túi chứa gần 45 lượng vàng trang sức ở gần một ngôi đền, sau đó đem nộp lại cho cảnh sát.

Bà S Padma, 45 tuổi, sống tại thành phố Triplicane, tình cờ thấy chiếc túi gần đền Mupathu Amman Koil ở T Nagar khi tan làm và quay lại trả chổi, găng tay cho cấp trên.

“Tôi thấy chiếc túi có vẻ bị bỏ quên. Tôi mở ra và thấy đồ trang sức bằng vàng, liền báo ngay cho cấp trên”, bà S Padma nói với tờ Times of India. Sau đó, bà đã giao số trang sức trên cho các sĩ quan tại đồn cảnh sát Pondy Bazaar.

Cảnh sát đã tìm ra chủ nhân túi đồ dựa trên đơn trình báo và trả lại chiếc túi.

“Tôi nghĩ rằng một gia đình nào đó sẽ rất đau khổ nếu tôi không chủ động mang số trang sức đến trình báo cảnh sát. Tôi rất vui vì số trang sức đã được trả lại cho chủ nhân hợp pháp”, bà Padma nói. 

Tham khảo Times of India

