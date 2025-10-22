Phát hiện chiếc Toyota bỏ hoang chứa 52 kg vàng ròng trị giá 206 tỷ đồng và 30 tỷ tiền mặt, danh tính chủ nhân gây bất ngờ

Tại khu vực hẻo lánh ở vùng ven thành phố Bhopal của Ấn Độ vào tháng 12/2024, lực lượng chức năng đã phát hiện một chiếc ô tô Toyota bị bỏ hoang chứa hơn 52 kg vàng miếng cùng khoảng 10 crore rupee tiền mặt (gần 30 tỷ VNĐ).

Số vàng được giấu trong nhiều túi lớn đặt bên trong xe. Tổng cộng 52 kg vàng bị tịch thu tương đương khoảng 1.834 ounce. Nếu quy đổi theo giá vàng hiện tại là 4.270 USD/ounce, số vàng tịch thu có giá trị khoảng 7,8 triệu USD, tức khoảng 206 tỷ VNĐ.

Chiếc xe bỏ hoang chứa đầy vàng và tiền mặt.

Chiếc xe được tìm thấy tại khu đất trống, bao quanh bởi nhiều biệt thự và trang trại của những người giàu có và quyền lực. Việc phát hiện số vàng và tiền mặt không rõ nguồn gốc diễn ra đúng thời điểm hai chiến dịch truy quét lớn đang được tiến hành.

Một chiến dịch do Cục Thuế vụ Ấn Độ tiến hành tại hơn 40 địa điểm liên quan đến ba chủ thầu xây dựng lớn. Một chiến dịch còn lại do lực lượng cảnh sát đặc nhiệm thuộc Văn phòng Chống tham nhũng khám xét hai cơ sở có liên hệ với ông Saurabh Sharma. Ông là một cựu viên chức giao thông nay là doanh nhân bất động sản ở Bhopal.

Theo các nguồn tin, ông Sharma có mối quan hệ thân thiết với nhiều nhân vật giàu có và có ảnh hưởng trong bang, bao gồm cả cựu quan chức và sĩ quan cảnh sát.

Điều tra ban đầu cho thấy chiếc SUV màu trắng, gắn còi ưu tiên và đề chữ “RTO” (Cục Giao thông Vận tải), do một người tên Chetan Singh Gaur ở thành phố Gwalior sở hữu. Xe mang biển số đăng ký tại Gwalior, còn Gaur đã sinh sống ở Bhopal suốt bốn năm qua. Đáng chú ý, một trong hai địa điểm bị lực lượng chức năng khám xét cũng thuộc sở hữu của người này.

“Rạng sáng, chúng tôi nhận được tin báo về một chiếc SUV đỗ bên đường dẫn đến Kushalpura. Khi lực lượng đến nơi, phát hiện 7–8 túi lớn bên trong xe, nghi ngờ rằng ai đó đang tìm cách tẩu tán tài sản do các cuộc khám xét đang diễn ra. Chúng tôi đã thông báo cho Cục Thuế vụ, sau đó lực lượng của họ đến hiện trường và mở các túi ra, phát hiện bên trong có 52 kg vàng cùng 9,86 crore rupee tiền mặt”, Phó Cảnh sát trưởng Bhopal, bà Priyanka Shukla, cho biết.

Nguồn tin từ Cục Thuế vụ cho hay, đây là một trong những vụ thu giữ vàng và tiền mặt không khai báo lớn nhất từng được phát hiện tại một địa điểm ở bang Madhya Pradesh.

Đến tháng 3/2025, cơ quan điều tra xác định số tài sản này là “tài sản phạm pháp” mà Sharma thu được trong thời gian công tác. Xe do Chetan Singh Gaur đứng tên nhưng lại do Sharma sử dụng. Trước đó, Sharma từng phủ nhận việc sở hữu số vàng và tiền mặt kể trên﻿.

﻿Hiện Sharma cùng Chetan Singh Gaur và một số cá nhân có liên quan đã bị bắt và đang bị tạm giam chờ xét xử.

Đến tháng 9/2025, Tòa án cấp cao của bang Madhya Pradesh tại Ấn Độ đã bác bỏ đơn xin tại ngoại của ông Saurabh Sharma với lý do căn cứ vào bằng chứng do Cục thi hành án đưa ra, bao gồm cả lời khai của những người bị cáo buộc trong vụ án, có thể kết luận Sharma phạm tội rửa tiền.﻿

