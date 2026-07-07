Vụ việc xảy ra tại Thái Lan khiến những người có mặt ở hiện trường không khỏi bàng hoàng.

Mới đây, một vụ việc bất thường đã xảy ra tại Thái Lan khiến 2 người thiệt mạng khiến dư luận nước này rúng động.

2 thi thể được phát hiện bên trong chiếc ô tô đỗ trong ngõ

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vụ việc được phát hiện vào thứ Bảy, mồng 4/7 vừa qua tại quận Phasi Charoen của thủ đô Bangkok. Theo đó, người dân ngó vào trong một chiếc xe ô tô thì thấy có 2 người bất tỉnh và tình trạng của họ khiến các nhân chứng cảm thấy vô cùng bối rối nên đã vội báo cảnh sát.

Sau khi đến hiện trường là hẻm Soi Bang Waek 15, cảnh sát phát hiện thi thể của một người đàn ông 45 tuổi và một phụ nữ 27 tuổi bên trong chiếc xe sedan màu xám đỗ tại đây.

Chiếc ô tô với 2 thi thể được phát hiện ở bên trong.

Cơ quan chức năng không công bố danh tính của hai nạn nhân. Người đàn ông được tìm thấy ở ghế lái, trong khi người phụ nữ ngồi ở ghế phụ phía trước. Cảnh sát cho biết có dấu hiệu cho thấy hai người đã quan hệ tình dục trước khi tử vong, do người đàn ông vẫn đang đeo bao cao su.

Người dân địa phương cho biết chiếc xe đã đến nơi vào khoảng 2 giờ sáng. Sau đó cùng ngày, những người lái xe khác đã cố gắng yêu cầu tài xế di chuyển xe vì nó gây cản trở lối đi trong con hẻm hẹp, nhưng không nhận được phản hồi nào.

Bao cao su được tìm thấy ở hiện trường.

Các nhân chứng cho biết động cơ chiếc xe vẫn nổ máy cho đến khoảng 5 giờ sáng. Những người dân lo ngại đã đến kiểm tra kỹ hơn chiếc xe trước khi gọi cho lực lượng cứu hộ. Nhân viên cứu hộ đã cạy cửa xe và xác nhận cả hai người bên trong đều đã tử vong. Trong quá trình khám xét xe, cảnh sát tìm thấy các gói bao cao su với hai kích cỡ khác nhau, thực phẩm chức năng dành cho nam giới và một biên lai nạp khí LPG từ một trạm xăng cách hiện trường khoảng 7 km.

Em trai 22 tuổi của người phụ nữ khai với cảnh sát rằng cậu đã cùng chị gái tổ chức sinh nhật vào ngày 3 tháng 7 vừa qua trước khi cả hai cùng về nhà. Cậu cho biết sau đó chị gái nói sẽ ra ngoài vào lúc quá nửa đêm và được một người đến đón. Cậu nói thêm rằng mình không thể liên lạc được với chị gái sau đó; cậu biết chị có qua lại với vài người đàn ông nhưng không nắm rõ chi tiết. Thi thể của hai người đã được đưa đến Bệnh viện Siriraj để khám nghiệm.

Theo tin từ MGR Online hôm nay (ngày 6 tháng 7), kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong là do suy hô hấp và tuần hoàn. Được biết, tang lễ của người đàn ông được tổ chức tại một nhà thờ trên đường Phutthamonthon Sai 1, trong khi tang lễ của người phụ nữ diễn ra tại một ngôi chùa ở khu vực Phasi Charoen.

Lời khuyên cho những người sử dụng ô tô để tránh rủi ro

Mặc dù vụ việc nói trên vẫn đang được cảnh sát điều tra, tuy nhiên, không thể loại trừ việc 2 người ở trong xe tử vong là do họ đã bật điều hòa trong khi đóng kín cửa ô tô quá lâu. Vậy thực ra hành động này nguy hiểm ra sao?

Theo các chuyên gia, việc bật điều hòa ô tô rồi đóng kín cửa ngủ bên trong là hành vi cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong chỉ sau vài giờ.

1. Nguyên nhân gây ngộ độc và ngạt khí

- Ngộ độc khí CO (Carbon Monoxide): Khi xe đỗ một chỗ và nổ máy, hệ thống xả thải ra một lượng lớn khí CO. Do không có gió đối lưu, khí độc này sẽ lọt qua các khe hở ở gầm xe, hệ thống điều hòa hoặc gioăng cửa để đi vào bên trong cabin. CO là khí không màu, không mùi, không vị, khi hít phải sẽ chiếm chỗ của Oxy trong máu, khiến não bộ và các cơ quan mất Oxy, làm nạn nhân lịm dần đi và tử vong mà không hề hay biết.

- Thiếu Oxy và tăng khí CO₂ : Cabin xe ô tô là một không gian rất nhỏ và kín. Nếu bật điều hòa chế độ lấy gió trong, lượng Oxy trong xe sẽ bị tiêu hao nhanh chóng bởi quá trình hô hấp của người ngủ, trong khi lượng CO₂ tăng cao, dẫn đến tình trạng ngạt thở.

2. Các hiểu lầm nguy hiểm cần tránh

- Bật chế độ lấy gió ngoài là an toàn : Nhiều người nghĩ lấy gió ngoài sẽ có Oxy. Thực chất, nếu xe đỗ một chỗ, hệ thống điều hòa sẽ hút ngay khí xả (chứa nồng độ CO cực cao) từ ống xả của chính chiếc xe đó vào trong cabin.

- Xe hết xăng tự tắt máy thì không sao: Khi xe hết xăng, động cơ ngừng hoạt động, hệ thống điều hòa cũng tắt. Lúc này cabin trở thành một chiếc "hộp kín" không có thông gió, nhiệt độ trong xe sẽ tăng vọt hoặc giảm sâu, khiến người bên trong bị ngạt Oxy hoặc sốc nhiệt.

3. Cách xử lý bắt buộc nếu phải ngủ trong xe

Trong trường hợp bất khả kháng phải chợp mắt trên xe, bạn phải thực hiện nghiêm ngặt các quy tắc an toàn sau:

- Hạ kính cửa sổ: Bắt buộc phải mở hé tất cả các cửa sổ ít nhất từ 1,5 đến 2 cm để không khí tự nhiên bên ngoài đối lưu liên tục với bên trong xe.

- Chọn vị trí đỗ xe an toàn: Chỉ đỗ xe ở những nơi thông thoáng, có gió lưu thông tốt. Tuyệt đối không đỗ xe để ngủ trong hầm kín, nhà kho, nhà để xe gia đình hoặc những nơi chật hẹp.

- Đặt báo thức: Không ngủ một mạch suốt đêm. Chỉ nên đặt báo thức chợp mắt từ 15 – 30 phút để kiểm tra tình trạng cơ thể và môi trường xung quanh.

Gia Linh (The Thaiger)