Phát hiện chàng trai SN 1996 sở hữu 9 căn nhà trị giá 294 tỷ đồng

Bằng cách nào mà mua được 9 căn nhà ở tuổi 30?

Ở tuổi 30, khi nhiều người Singapore vẫn đang lên kế hoạch mua căn nhà đầu tiên, thì Javier Ng đã sở hữu danh mục 9 BĐS với tổng giá trị khoảng 11,3 triệu USD (khoảng 294 tỷ đồng). Là một môi giới BĐS thuộc nhóm 1% dẫn đầu tại Singapore, Javier xây dựng danh mục của mình qua nhiều phân khúc.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2020, chàng trai sinh năm 1996 bắt đầu nghiên cứu nghiêm túc về đầu tư BĐS, tập trung vào 3 yếu tố gồm dòng tiền, đòn bẩy tài chính và khả năng thoái vốn của tài sản. Chỉ vài tháng sau, Javier thực hiện thương vụ lớn đầu tiên khi mua một căn hộ tại Ubi Techpark với giá 540.000 USD (khoảng 14 tỷ đồng).

Riêng khoản tiền trả trước cho thương vụ này đã vượt 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng), trong khi thời điểm đó tài khoản ngân hàng của Javier chỉ có chưa đến 10.000 USD (khoảng 260 triệu đồng). Thay vì từ bỏ kế hoạch, anh huy động thêm nguồn vốn từ những người đồng hành, kết hợp giữa vốn góp, khoản vay và công sức của chính mình để hoàn tất giao dịch.

Javier Ng

“Khoản đầu tư đầu tiên cần rất nhiều sự quyết tâm, đôi khi là liều. Khi vay tiền bạn bè và kêu gọi người thân góp vốn, tôi phải nghiên cứu kỹ để giải thích cho mọi người hiểu họ đang đầu tư vào thứ gì, vấn đề không đơn giản chỉ là cùng nhau mua nhà, cùng nhau đợi căn nhà tăng giá và bán đi chốt lời” - Javier chia sẻ.

Khoảng hơn 1 năm sau, căn nhà đầu tiên này được Javier bán với giá 745.000 USD (khoảng 19,4 tỷ đồng), lãi 205.000 USD (khoảng 5,3 tỷ đồng). Với Javier, thương vụ đầu tiên không chỉ tạo ra khoản lãi đáng kể mà còn trở thành bước ngoặt giúp anh chuyển từ tư duy sở hữu một tài sản sang xây dựng danh mục BĐS.

Trước khi Javier bắt đầu đầu tư, tài sản lớn của gia đình anh chỉ là căn nhà mà họ đã sở hữu và ở trong nhiều năm. Sau đó, với sự định hướng của Javier, gia đình từng bước mở rộng danh mục sang nhiều loại hình khác nhau, bao gồm bất động sản thương mại và công nghiệp.

Đến nay, danh mục bất động sản của Javier được định giá khoảng 11,3 triệu USD (khoảng 294 tỷ đồng), ghi nhận mức tăng giá trị khoảng 1,9 triệu USD (khoảng 49,4 tỷ đồng). Danh mục này cũng tạo ra lợi suất cho thuê dương trên 5%, trong khi phần tiền gốc vay được hỗ trợ trả bằng nguồn thu từ người thuê. Theo Javier, một BĐS tốt chưa chắc đã phù hợp với mọi nhà đầu tư.

“Câu hỏi không chỉ là căn nhà này, mảnh đất này giá bao nhiêu, mình có mua được hay không, nó liệu có sinh lời hay sẽ mất giá,... Vấn đề quan trọng nhất là nó có phù hợp với điều bạn đang muốn đạt được hay không” - Javier nói.

Làm môi giới BĐS cũng là một cách trau dồi kinh nghiệm đầu tư BĐS

Trong quá trình làm việc với khách hàng, Javier áp dụng một bộ tiêu chí gồm nhiều yếu tố để đánh giá và tái cơ cấu danh mục. Anh xem xét những tài sản khách hàng đang sở hữu, khẩu vị rủi ro, thời gian đầu tư, thu nhập, lượng vốn hiện có và mục tiêu tiếp theo trước khi xác định có nên tiếp tục nắm giữ hay chuyển hướng sang một tài sản khác.

Với cách tiếp cận này, BĐS được xem xét giống như một khoản phân bổ vốn dài hạn thay vì đơn thuần là một căn nhà để mua rồi chờ tăng giá. Tùy mục tiêu của từng người, tài sản phù hợp có thể là bất động sản công nghiệp, thương mại hoặc nhà ở.

Với Javier, nghề môi giới BĐS không chỉ là công việc mà còn là cách tự rèn luyện, phát triển tư duy đầu tư

Trong 6 năm làm việc, Javier đã hỗ trợ hơn 300 khách hàng. Phần lớn khách hàng mới đến từ những mối quan hệ giới thiệu hoặc người quen của các khách hàng cũ. Anh duy trì liên lạc định kỳ thông qua tin nhắn WhatsApp hàng tháng, gửi lời chúc sinh nhật và chia sẻ những cơ hội trên thị trường phù hợp với từng người.

Với Javier, việc duy trì mối quan hệ không chỉ nhằm tìm kiếm giao dịch tiếp theo. Anh cho rằng việc thường xuyên cập nhật tình hình giúp mình hiểu được khi nào thu nhập, hoàn cảnh gia đình hoặc mục tiêu bất động sản của khách hàng thay đổi. Từ đó, lời tư vấn có thể được điều chỉnh theo kế hoạch tài chính dài hạn thay vì chỉ tập trung vào một thương vụ riêng lẻ. Đồng thời, chàng trai này cũng cho rằng công việc môi giới BĐS giúp anh có thêm kinh nghiệm đầu tư trên hành trình mở rộng danh mục của chính mình.

“Mỗi khách hàng lại có những nhu cầu, khẩu vị và mục tiêu khác nhau. Việc lắng nghe và tìm ra giải pháp tốt nhất cho họ cũng chính là cách tôi phát triển tư duy đầu tư của mình” - Javier nói.

Với Javier, câu hỏi quan trọng nhất trước mỗi quyết định không đơn thuần là mua BĐS nào, mà là tài sản đó có đang tạo ra nền tảng phù hợp cho tương lai mà chủ sở hữu muốn xây dựng hay không.

(Nguồn: EdgeProp)