Ở tuổi 24, khi đang có công việc ổn định tại một doanh nghiệp ở Quảng Đông và được cấp trên dự định bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh, chàng trai Trung Quốc bất ngờ nghỉ việc trở về quê khởi nghiệp bằng nghề thu mua phế liệu.

Bỏ ghế giám đốc, chọn nghề thu mua phế liệu

Theo Sohu, nhân vật được nhắc đến là Trương Kế Hồng, sinh năm 1982, quê ở huyện Thượng Du, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý thông tin và Tự động hóa văn phòng tại Học viện Công nghệ Đông Hoa Lý (nay là Đại học Công nghệ Đông Hoa Lý) năm 2002.

Sau khi tốt nghiệp, Trương Kế Hồng từng làm việc tại một số công ty ở Quảng Châu và Thâm Quyến. Đến năm 2004, anh chuyển đến Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, làm biên tập điều hành báo nội bộ kiêm phụ trách công tác truyền thông văn hóa cho một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa và điện tử.

Nhờ làm việc chăm chỉ và thể hiện tốt năng lực chuyên môn, anh sớm được ban lãnh đạo ghi nhận và tin tưởng. Cuối tháng 3/2006, công ty chuẩn bị thành lập một nhà máy trực thuộc, ban lãnh đạo dự định bổ nhiệm anh làm giám đốc cơ sở mới. Tuy nhiên, Trương Kế Hồng đã từ chối lời đề nghị này. Thay vì tiếp tục con đường thăng tiến tại doanh nghiệp, chàng trai 24 tuổi quyết định nghỉ việc, trở về quê nhà ở Giang Tây để bắt đầu công việc thu mua phế liệu.

Ảnh: Sohu

Quyết định của anh khiến những người quen biết không khỏi bất ngờ. Ngay cả gia đình cũng phản đối. Cha anh nhiều lần gọi điện khuyên con trai yên tâm làm công việc hiện tại, không nên suy nghĩ viển vông.

Giải thích về lựa chọn của mình, Trương Kế Hồng cho biết anh không hành động bốc đồng. Dù yêu thích công việc cũ, việc phải sống xa quê trong thời gian dài khiến anh luôn có cảm giác phiêu bạt. Anh cũng không muốn cả đời chỉ làm thuê cho người khác mà mong muốn xây dựng sự nghiệp của riêng mình.

Ý tưởng khởi nghiệp đã xuất hiện từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Tuy nhiên, do không có nhiều vốn, Trương Kế Hồng từng cân nhắc một số mô hình kinh doanh ít rủi ro, cần khoản đầu tư ban đầu thấp. Bước ngoặt đến từ một lần anh đi ngang qua một khu dân cư và chứng kiến một người thu mua phế liệu bằng xe ba bánh bị bảo vệ chặn ngoài cổng. Dù cố gắng thuyết phục, người này vẫn không được phép vào bên trong để thu gom đồ cũ.

Từ đó, Trương Kế Hồng nhận ra một khoảng trống của thị trường. Các khu chung cư lớn, tòa nhà văn phòng cao cấp và doanh nghiệp đều phát sinh lượng phế liệu đáng kể, có nhu cầu thu gom tận nơi. Tuy nhiên, những người làm nghề thu mua truyền thống thường gặp khó khăn khi tiếp cận các địa điểm này.

Anh nảy ra ý tưởng xây dựng một nền tảng trực tuyến chuyên cung cấp thông tin về thu mua phế liệu, kết nối người có nhu cầu thanh lý đồ cũ với đơn vị thu gom. Theo anh, việc tận dụng Internet có thể giúp mô hình này mở rộng thị trường và tạo ra hiệu quả kinh tế vượt xa cách thu mua truyền thống.

Sau khi tự khảo sát thị trường và đánh giá tính khả thi, Trương Kế Hồng quyết định biến ý tưởng thành hiện thực, bất chấp sự phản đối từ gia đình và những người xung quanh.

Lập website thu mua phế liệu, kiếm hàng chục nghìn NDT/ tháng

Đầu tháng 4/2006, Trương Kế Hồng rời công ty ở Quảng Đông, chuyển đến một căn phòng nhỏ tại vùng ngoại ô Nam Xương, tỉnh Giang Tây để bắt đầu khởi nghiệp. Một đồng nghiệp cùng văn phòng cũng quyết định đi theo anh.

Hai người bắt tay vào mua tên miền, thuê máy chủ, xây dựng website mang tên Giang Nam Phế phẩm Thu mua. Sau đó, họ sử dụng xe ba bánh có in địa chỉ website để đi giới thiệu dịch vụ và tìm kiếm khách hàng.

Tuy nhiên, chỉ một tuần sau, người bạn đồng hành quyết định rút vốn. Mất đi đối tác ngay khi công việc mới bắt đầu khiến Trương Kế Hồng suy sụp một thời gian. Dù vậy, anh vẫn lựa chọn tiếp tục theo đuổi kế hoạch của mình.

Để tiết kiệm chi phí, Trương Kế Hồng tự lái xe ba bánh đi thu gom và vận chuyển phế liệu. Ban đầu, chàng trai trẻ không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng khi phải làm công việc vốn thường do những người lớn tuổi đảm nhận. Tuy nhiên, anh dần thay đổi suy nghĩ khi cho rằng thu mua phế liệu không đơn thuần là một công việc kiếm sống mà còn là hoạt động kinh doanh có giá trị, quan trọng hơn, công việc này còn tạo ra giá trị cho xã hội.

Ảnh: Sohu

Một trong những khách hàng đáng chú ý đầu tiên của website là khách sạn Phú Châu tại Nam Xương. Khi khách sạn tiến hành cải tạo phòng nghỉ và thay mới một loạt chăn, ga, gối, đệm, số đồ dùng cũ được tập kết trong kho nhưng chưa tìm được đơn vị xử lý. Thông qua tìm kiếm trên Internet, người phụ trách hậu cần của khách sạn biết đến website của Trương Kế Hồng và liên hệ để bán lại số đồ cũ này.

Từ đó, nền tảng trực tuyến của anh ngày càng được nhiều doanh nghiệp và tổ chức biết đến. Thay vì phải đi từng con phố để tìm kiếm nguồn hàng như những người thu mua truyền thống, Trương Kế Hồng có thể tiếp nhận thông tin và đơn hàng thông qua website.

Anh cho biết trung bình mỗi ngày nhận được hơn 10 đơn hàng thu mua. Dù đã có hai người thân đến hỗ trợ, khối lượng công việc vẫn thường xuyên vượt quá khả năng xử lý của nhóm. Theo chia sẻ, công việc kinh doanh mang lại cho anh khoản thu nhập ít nhất 20.000–30.000 NDT/tháng ( từ 77 triệu - 116 triệu đồng).

Thậm chí, một doanh nghiệp tại Nam Xương từng liên hệ với anh để thương lượng giao dịch thu mua 30 tấn kim loại phế liệu. Tuy nhiên, thương vụ không thể thực hiện do số vốn cần thiết cho một lần thu mua lên tới hơn 1 triệu NDT, vượt xa khả năng tài chính lúc bấy giờ.

Sau những bước đầu đạt kết quả khả quan, Trương Kế Hồng tính đến việc thành lập công ty riêng để mở rộng hoạt động kinh doanh. Dù vậy, anh cho biết vẫn muốn giữ tinh thần khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng bởi quá trình tự gây dựng sự nghiệp không chỉ mang lại cảm giác thành tựu mà còn giúp anh biến những ý tưởng của mình thành hiện thực.

Câu chuyện Trương Kế Hồng từ bỏ công việc ổn định để trở thành “người thu gom phế liệu trực tuyến” sau đó đã thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc, đồng thời làm dấy lên nhiều thảo luận về lựa chọn nghề nghiệp và giá trị lao động trong giới giáo dục, sinh viên tại Giang Tây.

Theo ông Vạn Kiến Dân, giảng viên Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại Giang Tây, lựa chọn của Trương Kế Hồng là một ví dụ đáng suy ngẫm đối với những sinh viên còn có quan niệm chưa đúng về nghề nghiệp.

Với Trương Kế Hồng, việc vận dụng kiến thức chuyên môn để xây dựng nền tảng thu mua, tái chế phế liệu trực tuyến không chỉ mở ra hướng đi riêng mà còn góp phần thay đổi cách thức hoạt động của một ngành nghề truyền thống. Qua lựa chọn của mình, chàng trai trẻ cho thấy giá trị của một công việc không nằm ở danh tiếng hay vị thế xã hội, mà còn ở khả năng tạo ra giá trị thực tế.

(Theo Sohu)