Thông tin này được đưa ra bởi các nhà phân tích sau khi trích dẫn kết quả nghiên cứu về mảnh vỡ tên lửa.

Theo ghi nhận, phiên bản cải tiến mới của Oreshnik thiếu hệ thống các khối triển khai riêng lẻ - một bộ phận thuộc phần chính của tên lửa đạn đạo tách ra từ tầng cuối, mang theo nhiều đầu đạn và đảm bảo việc triển khai chúng theo các quỹ đạo đã định.

Đồng thời khoang chiến đấu có thể sử dụng một khoang thiết bị kín đặc trưng của các sản phẩm nghiên cứu tại Viện Kỹ thuật Nhiệt Moskva, cũng như hệ thống định hướng bằng khí nén được sử dụng trong quá trình triển khai các đầu đạn.

Theo ghi nhận hiện tại, bản thân các đầu đạn tương tự như loại không có điều khiển cổ điển, nhưng chúng đóng vai trò là vật mang các hộp chứa các thành phần chiến đấu.

Phân tích các mảnh vỡ của tên lửa Oreshnik (Kedr) từ vùng Lviv.

Tổng cộng, tên lửa Oreshnik có thể mang 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn chứa 6 cụm phóng - tối đa 36 phần tử chiến đấu.

Khối lượng đầu đạn của tên lửa ước tính nằm trong khoảng từ 1.250 kg (giá trị điển hình cho Topol-M/MR) đến 3.000 kg.

Các tính toán sơ bộ cho thấy rằng bằng cách sử dụng tầng thứ nhất và thứ hai tiêu chuẩn của một tên lửa đạn đạo liên lục địa, Oreshnik đạt được tầm bắn lên tới 4.100 km với tải trọng như vậy.

Trong trường hợp này, khối lượng ước tính của mỗi đầu đạn chứa chùm chất nổ vào khoảng 400 kg.

Ống chân không được tìm thấy trong tên lửa Oreshnik.

Cần nhắc lại, vào ngày 11 tháng 1, có thông tin cho biết các nhà báo đã lần đầu tiên được tiếp cận các bộ phận của tên lửa Oreshnik (Kedr), hiện do các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Pháp y Kyiv kiểm tra.

Những phóng viên đã được xem phần còn lại của tên lửa mà Nga dùng để tấn công sông Dnipro vào tháng 11 năm 2024. Không có thương vong nào do vụ oanh tạc này gây ra.

Như giới truyền thông đã lưu ý, bất chấp tuyên bố của Nga về một "bước đột phá công nghệ to lớn", các chuyên gia Ukraine phân tích hiện trường đã không phát hiện ra bất kỳ giải pháp mới nào mang tính đột phá.

Đặc biệt, họ còn được xem phần còn lại của con quay hồi chuyển thuộc hệ thống dẫn đường quán tính trong tên lửa Oreshnik.

Đáng chú ý là các bóng chân không của Liên Xô còn được tìm thấy trên bảng điều khiển.

Dựa trên dấu hiệu bên ngoài, rất có thể đó là một kraytron - một linh kiện thường được sử dụng như một "khóa" điện tử siêu nhanh. Đồng thời cũng không loại trừ khả năng đó là một bộ cộng hưởng tần số cao.

Những ký hiệu trên từng bộ phận cho thấy chúng được sản xuất từ đầu năm 2018 và có thể ban đầu được dự định sử dụng trong các dự án khác.