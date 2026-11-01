Hạ Long vốn nổi tiếng với cảnh sắc non nước hữu tình, nhưng ít ai ngờ nơi sở hữu chiếc view khiến dân mạng xuýt xoa lại là một cây xăng nằm ngay sát biển.

Hạ Long vốn chẳng thiếu những cảnh đẹp khiến du khách phải trầm trồ. Từ những dãy núi đá vôi nhấp nhô giữa làn nước xanh ngắt của vịnh di sản, những bãi biển trải dài đến các cung đường ven biển thơ mộng, thành phố này từ lâu đã là điểm đến quen thuộc của những chuyến du lịch miền Bắc. Thế nhưng, mới đây, một địa điểm tưởng chừng chẳng liên quan gì đến du lịch lại bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội: một cây xăng nằm ngay sát biển.

Chia sẻ những đoạn video ghi lại khung cảnh tại đây, một tài khoản mạng xã hội hào hứng viết: "Ý kiến riêng: Cây xăng đẹp nhất vịnh Bắc Bộ". Chỉ là một trạm xăng bình thường, nơi các phương tiện ghé vào tiếp nhiên liệu, nhưng góc nhìn hướng ra biển cùng cảnh quan xung quanh lại khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Ảnh: @_i.amnam_

Địa điểm được nhắc đến là cây xăng Vân Đồn, nằm tại khu vực bãi tắm Cột 8, trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, tỉnh Quảng Ninh. Khu vực này vốn nổi tiếng với cảnh quan thoáng đãng, một bên là núi đá, một bên hướng ra vùng biển rộng lớn.

Con đường chạy qua cây xăng ấy là đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, dài 4,7 km, được mở rộng từ 4 lên 6 làn với tổng vốn 1.300 tỷ đồng, khởi công tháng 7/2019 và khánh thành tháng 5/2020. Riêng phần khuôn viên phía biển rộng 28 m, tức là một dải đất được giữ lại chỉ để người đi đường có chỗ dừng mà ngắm vịnh. Tuyến đường này còn chạy qua Bảo tàng Quảng Ninh, Thư viện tỉnh, Quảng trường 30/10 và Cung cá heo.

Cây xăng được khen "đẹp nhất vịnh Bắc Bộ" nằm tại khu vực bãi tắm Cột 8, trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: @_i.amnam_

Điểm khiến nơi này trở nên đặc biệt chính là vị trí gần như chẳng cần tạo thêm bất cứ bối cảnh nào để có một góc ngắm cảnh đẹp. Từ khu vực cây xăng, phóng tầm mắt ra xa là mặt nước biển mênh mang, những dãy núi đá vôi đặc trưng của vịnh Hạ Long nằm trùng điệp phía chân trời. Xa xa, những con tàu neo đậu trên mặt nước càng khiến khung cảnh thêm phần bình yên.

Không gian nơi đây cũng không mang cảm giác đông đúc, náo nhiệt thường thấy ở những điểm du lịch nổi tiếng. Đường ven biển rộng rãi, thoáng đãng, gió biển thổi lồng lộng, xung quanh còn có những giàn hoa giấy rực rỡ sắc màu. Chỉ cần đứng ở một góc thích hợp, người ta đã có thể thu vào khung hình cả biển trời Hạ Long.

Ảnh: @_i.amnam_

Điều thú vị là khung cảnh ấy không được tạo nên bởi một khu nghỉ dưỡng sang trọng hay quán cà phê được thiết kế riêng để ngắm cảnh. Đó đơn giản chỉ là một cây xăng nằm ở vị trí đắc địa. Có lẽ vì vậy mà địa điểm này càng khiến nhiều người thích thú: một nơi vốn chỉ được nghĩ đến khi xe hết nhiên liệu lại sở hữu tầm nhìn khiến không ít khu du lịch phải ghen tị.

Bên dưới bài đăng, nhiều người cũng đồng tình với nhận xét của chủ tài khoản. Một số cư dân mạng cho biết họ đã biết đến địa điểm này từ lâu, thậm chí thường xuyên đi qua trong những buổi dạo chơi ven biển.

Từ khu vực cây xăng, phóng tầm mắt ra xa là mặt nước biển mênh mang, những dãy núi đá vôi đặc trưng của vịnh Hạ Long. Ảnh: @_i.amnam_

"Ui bây giờ nó mới được ồn ào ư. Ngày trước thời đi thực tập mình hay đi dạo đường bao biển bên Hòn Gai. Mỗi lần đi qua đây phải ồ wow luôn. Nó vừa chill vừa nên thơ mà cũng man mác buồn sao sao ấy. Một nét đẹp rất bình dị luôn", một người chia sẻ.

Một tài khoản khác viết: "Mình quen bà chủ cây xăng này. Chị ấy giản dị mộc mạc mà sao chọn được cây xăng này nó đẹp, nó thơ thế không biết".

Ảnh: @trantienphong582006

Khung cảnh từ cây xăng nhìn ra. Ảnh: @_i.amnam_

Không ít người cũng kể lại những lần tình cờ dừng chân tại đây: "Công nhận đẹp thiệt nha. Đứng đợi taxi mà phải quay lại một đoạn vì view tựa núi tựa biển quá đẹp"; "Cây xăng mà view cỡ resort vậy trời. Chủ cây có gu ghê"; "Thi thoảng lại ra đây đổ xăng, vừa đi vừa ngắm biển".

Có người thậm chí còn nhớ địa điểm này từ những ngày học lái xe: "Trước học bằng lái ô tô ngày nào cũng chục vòng qua đây". Một số ý kiến khác cho rằng đôi khi chỉ cần một chuyến đi ngắn, đứng trước khung cảnh biển trời thoáng đãng như vậy cũng đủ khiến tâm trạng nhẹ nhõm hơn.

Ảnh: @_i.amnam_

Quả thực, ở một thành phố vốn nổi tiếng với những điểm tham quan quy mô lớn, một cây xăng bình dị nhưng sở hữu tầm nhìn đẹp lại trở thành phát hiện thú vị. Nơi đây không phải một khu du lịch được quy hoạch để đón khách check-in, nhưng chính vẻ tự nhiên, không cầu kỳ ấy lại tạo nên sức hút riêng.

Nếu có dịp đến Hạ Long, đặc biệt là khu vực Hòn Gai, du khách cũng có thể kết hợp ghé qua một số địa điểm gần đó để cảm nhận một góc khác của thành phố biển.

Nhắc đến Hạ Long, nhiều người thường nghĩ ngay đến Bãi Cháy với những khu vui chơi, khách sạn, nhà hàng và bãi biển đông đúc. Trong khi đó, Hòn Gai nằm ở phía bên kia cầu Bãi Cháy lại mang một màu sắc có phần khác biệt. Đây là khu vực trung tâm hành chính, văn hóa lâu đời của thành phố, nơi nhịp sống của người dân địa phương đan xen với cảnh quan biển đảo đặc trưng.

Một trong những trải nghiệm đáng thử khi đến Hòn Gai là đi dọc tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn. Cung đường này được nhiều người yêu thích nhờ một bên là biển, một bên là những công trình đô thị và núi đá. Đặc biệt, vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, khi nắng không còn quá gắt, đây là nơi lý tưởng để đi bộ, ngắm biển, hóng gió và chụp ảnh.

Bảo tàng Quảng Ninh

Cũng trên cung đường này, du khách có thể ghé bảo tàng Quảng Ninh, công trình gây ấn tượng với kiến trúc khối hộp đen nổi bật bên bờ vịnh. Lớp kính đen bên ngoài phản chiếu trời biển tạo nên diện mạo khá đặc biệt, khiến nơi đây trở thành một trong những địa điểm check-in quen thuộc của du khách khi đến Hạ Long. Bên trong bảo tàng là không gian trưng bày về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và ngành công nghiệp khai thác than của Quảng Ninh.

Đầu tuyến đường bao biển này là cầu Bài Thơ, ngay dưới chân ngọn núi mang tên núi Bài Thơ. Và cái tên ấy có một gốc tích rất cụ thể.

Núi Bài Thơ

Năm 1468, vua Lê Thánh Tông tuần du vùng biển Đông Bắc, cho thuyền đậu lại dưới chân núi, làm một bài thơ rồi cho khắc lên vách đá. Ngọn núi vốn tên là Rọi Đèn, tức Truyền Đăng sơn, từ đó được gọi là núi Bài Thơ.

Hơn hai thế kỷ sau, năm 1729, chúa Trịnh Cương đi qua đây và khắc thêm một bài họa lại đúng vần bài thơ của vua Lê. Hai bài cách nhau 261 năm trên cùng một vách đá. Điều trái ngang là bài của chúa Trịnh tới nay còn gần như nguyên vẹn, còn bài của vua Lê sau hơn năm thế kỷ chỉ còn đọc được khoảng một nửa số chữ, chủ yếu vì nước mưa chảy qua mặt đá. Trên vách núi còn có thơ của một số văn nhân đầu thế kỷ 20.

Từ những góc nhìn phù hợp ở khu vực chân núi và ven biển, du khách có thể chiêm ngưỡng dáng núi nổi bật giữa không gian đô thị. Lưu ý, việc leo núi Bài Thơ từng bị hạn chế vì lý do an toàn và hiện trạng khai thác lối lên có thể thay đổi, vì vậy cần kiểm tra thông tin trước khi có ý định chinh phục.

Một địa điểm khác cũng đáng dành thời gian là chợ Hạ Long 1, thường được người dân gọi là chợ Hòn Gai. Đây là khu chợ lớn, nơi du khách có thể tìm thấy đủ loại hải sản tươi sống, đặc sản địa phương, đồ khô và các món ăn bình dân. Không chỉ là nơi mua sắm, chợ còn giúp người ghé thăm cảm nhận rõ hơn nhịp sống thường ngày của người dân vùng biển.

Nếu thích không gian thoáng đãng và muốn tìm một nơi để thư giãn, khu vực bãi tắm Cột 8 cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Đây là bãi tắm công cộng nằm trong khu vực Hòn Gai, có không gian hướng ra vịnh, phù hợp để tắm biển, đi dạo hoặc ngắm cảnh khi thời tiết thuận lợi.

Một chuyến đi Hạ Long sẽ khó trọn vẹn nếu thiếu trải nghiệm ẩm thực. Bên cạnh những nhà hàng hải sản lớn ở khu du lịch, khu vực Hòn Gai còn có nhiều món ăn bình dân gắn với đời sống của người dân địa phương.

Đầu tiên phải kể đến bún bề bề. Bề bề, hay còn gọi là tôm tít, là loại hải sản quen thuộc ở vùng biển Quảng Ninh. Một bát bún thường có nước dùng ngọt thanh, bề bề bóc vỏ, tôm, chả cá và rau ăn kèm. Thịt bề bề chắc, ngọt, có độ dai nhẹ, kết hợp với nước dùng nóng hổi tạo nên món ăn phù hợp cho cả bữa sáng lẫn bữa trưa.

Bún bề bề Hạ Long

Bánh cuốn chả mực cũng là một món ăn rất đáng thử. Bánh cuốn được tráng mỏng, mềm, ăn cùng chả mực vàng ruộm và nước chấm pha vừa miệng. Điểm đặc biệt nằm ở phần chả mực Hạ Long được làm từ mực tươi giã hoặc xay theo cách truyền thống, giữ được độ giòn sần sật và vị ngọt tự nhiên. Đây cũng là một trong những món đặc sản được nhiều du khách lựa chọn khi đến thành phố biển.

Bánh cuốn chả mực

Nhắc đến ẩm thực Hạ Long còn không thể bỏ qua sữa chua trân châu. Món ăn vặt này từng tạo nên cơn sốt ở nhiều tỉnh thành, nhưng Hạ Long vẫn được xem là một trong những nơi gắn với sự phổ biến của phiên bản sữa chua ăn cùng trân châu nóng. Sữa chua có vị chua dịu, mát lạnh, kết hợp với những viên trân châu dẻo dai trong nước cốt dừa béo ngậy, tạo nên sự đối lập thú vị về nhiệt độ và kết cấu.

Sữa chua trân châu Hạ Long

Ngoài ra, du khách có thể thưởng thức sam biển với nhiều cách chế biến như sam xào chua ngọt, sam nướng, trứng sam hay chân sam xào. Đây là món ăn đặc trưng của vùng biển Quảng Ninh, thường được chế biến thành nhiều món để thực khách lựa chọn.

Với những ai thích mua đặc sản mang về, chả mực, sá sùng khô, ruốc tôm, mực khô và các loại hải sản chế biến sẵn cũng là những lựa chọn phổ biến. Trong đó, chả mực Hạ Long nổi bật nhờ độ giòn, vị ngọt và mùi thơm đặc trưng của mực tươi.

Con sam biển được chiế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn

Có thể nói, Hạ Long không thiếu những địa điểm nổi tiếng để khám phá, nhưng đôi khi sức hấp dẫn của thành phố biển lại đến từ những điều rất đỗi bình thường. Một cây xăng ven đường, một góc nhìn ra biển hay một đoạn đường bao biển lộng gió cũng đủ trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình. Và biết đâu, trong chuyến đi tiếp theo đến Hạ Long, điểm dừng chân khiến bạn thích thú nhất lại chẳng phải một khu du lịch nổi tiếng nào, mà chỉ là nơi bạn ghé vào đổ xăng.

Nguồn tham khảo: VnExpress, Báo Quảng Ninh.