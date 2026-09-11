Phát hiện cây dầu gần 800 năm tuổi "mọc ngược" ở Việt Nam: Gốc rộng 7m, cả chục người ôm mới xuể

Cây dầu cổ thụ gây chú ý bởi kích thước khổng lồ cùng hình dáng khác thường, phía sau là câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Cây dầu gần 800 năm tuổi có kích thước khổng lồ

Cây dầu rái cổ thụ nằm bên đường Sơn Thông, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long, từ lâu đã trở thành một điểm đặc biệt của vùng đất Trà Vinh cũ.

Cây dầu rái cổ thụ nằm bên đường Sơn Thông, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long, từ lâu đã trở thành một điểm đặc biệt của vùng đất Trà Vinh cũ. (Ảnh: Báo An Giang)

Theo các ghi nhận trên báo chí, cây được người dân địa phương cho rằng đã tồn tại khoảng 700-800 năm. Cổ thụ cao khoảng 25m, phần gốc có bề ngang khoảng 7m, thân lớn đến mức phải nhiều người cùng dang tay mới có thể ôm hết. Một số tài liệu trước đây còn ghi nhận phần tán từng che phủ khu vực rộng khoảng 1.000m2.

Điều khiến cây dầu này gây chú ý không chỉ nằm ở tuổi đời hay kích thước.

Cổ thụ cao khoảng 25m, phần gốc có bề ngang khoảng 7m, thân lớn đến mức phải nhiều người cùng dang tay mới có thể ôm hết. (Ảnh: Báo An Giang)

Thanh Niên từng mô tả thân cổ thụ có nhiều đường xoắn, các thớ gỗ chạy từ phần gốc lên cành, trong khi những nhánh lớn vươn ngang, tạo nên dáng cây rất khác thường. Nhìn từ bên ngoài, cây xòe rộng như một chiếc dù khổng lồ giữa khu dân cư.

Chính hình dáng ấy, cộng với câu chuyện được người dân truyền qua nhiều đời, khiến cổ thụ được gọi bằng một cái tên đầy tò mò: cây dầu "mọc ngược".

Vì sao cây dầu được gọi là "mọc ngược"?

Theo những giai thoại được ghi lại tại địa phương, nhiều thế kỷ trước từng có một vị cao tăng đi qua khu vực này. Thấy đất tốt, vị này được kể là đã trồng nhiều cây dầu theo một cách rất khác thường: cắm phần ngọn xuống đất thay vì phần gốc.

Cuối cùng, trong số những cây được trồng, chỉ còn một cây sống sót và phát triển thành cổ thụ lớn như ngày nay. Từ đó, câu chuyện về cây dầu được "trồng ngược" được người dân truyền lại qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, đây chỉ là giai thoại dân gian, chưa có bằng chứng khoa học chứng minh cây thực sự được trồng theo cách này.

Theo người dân, cây dầu có tuổi đời khoảng 800 năm. (Ảnh: Báo An Giang)

VietNamNet trong một bài viết trước đây cũng ghi nhận tuổi của cây chủ yếu dựa trên lời kể của người dân địa phương. Vì vậy, con số gần 800 năm nên được hiểu là tuổi đời được lưu truyền và ước tính, thay vì kết quả xác định chính xác bằng một phương pháp khoa học đã được công bố rộng rãi.

Những gì có thể trực tiếp quan sát lại khá rõ ràng: thân cây lớn, nhiều thớ gỗ xoắn, bộ rễ nổi và những nhánh vươn theo các hướng khác nhau. Các đặc điểm này càng khiến hình dáng của cổ thụ trở nên khác biệt và làm câu chuyện "mọc ngược" thêm phần kỳ lạ.

Cổ thụ gắn với nhiều câu chuyện qua hàng trăm năm

Cây dầu không chỉ được biết tới vì kích thước hay hình dáng mà còn gắn với đời sống của nhiều thế hệ người dân trong vùng.

Theo Báo Cần Thơ, nhờ có chiều cao và tán lớn nổi bật so với khu vực xung quanh, cây từng gắn với những câu chuyện lịch sử trong thời kỳ chiến tranh. Bên cạnh gốc cổ thụ còn có một ngôi miếu nhỏ liên quan đến tín ngưỡng của cộng đồng địa phương.

Cây dầu nổi bật với tán lá xòe rộng. (Ảnh: Báo An Giang)

Qua thời gian, quanh cây cũng xuất hiện nhiều câu chuyện mang màu sắc tâm linh. Có thời điểm, một số người tìm đến lấy vỏ cây vì tin rằng có thể sử dụng làm thuốc. Chính quyền địa phương sau đó phải nhắc nhở, hạn chế những hành động có thể gây tổn hại cho cổ thụ.

Dù trải qua thời gian dài, cây vẫn còn xanh tốt. Một số cành lớn đã già, có dấu hiệu khô hoặc gãy rụng theo thời gian, song phần thân chính và tán cây vẫn rất nổi bật.

Du khách có thể tham quan cây dầu thế nào?

Cây dầu nằm ngay bên đường Sơn Thông nên du khách có thể chủ động ghé qua khi khám phá khu vực Trà Vinh cũ.

Điểm đáng quan sát nhất là phần gốc lớn, những đường xoắn chạy dọc thân và các nhánh cây lâu năm tỏa rộng. Đây cũng là địa điểm được nhiều người dừng lại chụp ảnh khi đi ngang qua.

Cây dầu nằm ngay bên đường Sơn Thông nên du khách có thể chủ động ghé qua khi khám phá khu vực Trà Vinh cũ. (Ảnh: Báo An Giang)

Do cây đã có tuổi đời rất cao, khách tham quan nên tránh bóc vỏ, trèo lên các cành lớn hoặc tác động vào phần rễ nổi trên mặt đất.

Một lợi thế khác là vị trí của cổ thụ nằm không xa nhiều điểm tham quan nổi tiếng, vì vậy du khách có thể dễ dàng kết hợp thành hành trình trong ngày.

Nhiều điểm đến nổi tiếng nằm gần cây dầu

Nổi bật trong khu vực là Ao Bà Om, một danh thắng gắn liền với văn hóa Khmer Nam Bộ. Không gian quanh ao có nhiều cây sao, cây dầu cổ thụ, trong đó nhiều bộ rễ trồi lên khỏi mặt đất tạo thành những hình dáng lạ mắt. Đây cũng là địa điểm gắn với các hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer trong vùng.

Ngay cạnh Ao Bà Om là chùa Âng, một trong những ngôi chùa Khmer cổ nổi tiếng. Theo thông tin giới thiệu của ngành du lịch, ngôi chùa gây ấn tượng bởi kiến trúc đặc trưng, không gian nhiều cây xanh và hệ thống trang trí mang đậm dấu ấn văn hóa Khmer.

Nổi bật trong khu vực là Ao Bà Om, một danh thắng gắn liền với văn hóa Khmer Nam Bộ. (Ảnh: MIA)

Du khách cũng có thể ghé Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer nằm trong cùng khu vực. Nơi đây trưng bày nhiều hiện vật liên quan tới đời sống, sản xuất, tín ngưỡng, nghệ thuật và chữ viết của cộng đồng Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhờ các điểm đến nằm khá gần nhau, cây dầu "mọc ngược", Ao Bà Om, chùa Âng và Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer có thể được ghép thành một hành trình khám phá trong ngày.

Sau hàng trăm năm, cây dầu vẫn đứng bên đường Sơn Thông với thân cây xoắn và tán rộng đặc trưng. Dù câu chuyện về cách cổ thụ được trồng từ xa xưa vẫn chỉ tồn tại dưới dạng giai thoại, hình dáng khác thường cùng tuổi đời được lưu truyền qua nhiều thế hệ vẫn khiến cây trở thành một điểm dừng chân đặc biệt ở miền Tây.

Theo Thanh Niên, VietNamNet, Báo Cần Thơ