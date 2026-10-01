Phát hiện cây cầu kỳ lạ ở nước láng giềng Việt Nam, hằng năm "biến mất" rồi xuất hiện theo cách không ngờ

Nằm trên dòng Mekong ở nước láng giềng Việt Nam, cây cầu đặc biệt khiến du khách tò mò bởi cứ đến một thời điểm trong năm lại hoàn toàn biến mất.

Nhìn từ xa, cây cầu trông khá mỏng manh. Một dải dài màu vàng nhạt vắt ngang mặt sông rộng, bên dưới gần như không có những trụ bê tông lớn thường thấy ở các công trình giao thông hiện đại.

Điều bất ngờ hơn là toàn bộ cây cầu được tạo nên chủ yếu từ những thân tre đan và ghép với nhau.

Nằm trên dòng Mekong ở nước láng giềng Việt Nam, cây cầu đặc biệt khiến du khách tò mò bởi cứ đến một thời điểm trong năm lại hoàn toàn biến mất. (Ảnh: Wander - Lush)

Người dân địa phương vẫn sử dụng nó để qua sông, trong khi du khách tìm tới bởi cảm giác lạ khi đi trên bề mặt phát ra những tiếng kêu lách cách dưới bánh xe và bước chân.

Nhưng cây cầu này không tồn tại quanh năm.

Đến một thời điểm, toàn bộ công trình dài gần 1 km sẽ biến mất khỏi mặt sông. Vài tháng sau, nó lại xuất hiện gần như ở đúng vị trí cũ.

Đó là cầu tre Koh Paen, nằm tại tỉnh Kampong Cham, Campuchia.

Cây cầu dài gần 1 km nhưng mỗi năm lại phải làm lại

Theo trang du lịch chính thức của Campuchia, cầu tre nối thành phố Kampong Cham với đảo Koh Paen trên sông Mekong là một công trình đặc biệt bởi được dựng lại bằng tay vào mỗi mùa khô và tháo dỡ khi mực nước sông dâng cao. Trong thời gian cây cầu không còn trên mặt sông, phương tiện đường thủy đảm nhiệm việc đi lại.

Cầu tre Koh Paen, nằm tại tỉnh Kampong Cham, Campuchia. (Ảnh: Tripadvisor)

Một bài viết cập nhật tháng 4/2026 của The Other Side cho biết cầu dài khoảng 1 km và có thể cần tới khoảng 50.000 cây tre để dựng lại trong một mùa. Công trình tạo tuyến kết nối với đảo Koh Paen, nơi có khoảng 1.000 cư dân.

Đây chính là lời giải cho chuyện cây cầu "biến mất".

Trước mùa mưa, người dân chủ động tháo các phần của cầu để tránh dòng Mekong đang dâng cao cuốn trôi. Khi nước xuống và những bãi cát hai bên sông xuất hiện trở lại, tre được đưa ra để tái dựng công trình cho mùa mới.

Cầu dài khoảng 1 km và có thể cần tới khoảng 50.000 cây tre để dựng lại trong một mùa. (Ảnh: Cambodia Lifestyle)

Vì thế, thứ trở lại trên sông vào mỗi mùa khô không phải cây cầu cũ được kéo từ nơi nào đó về, mà về cơ bản là một công trình được dựng lại bằng tay.

Lonely Planet mô tả cây cầu nhìn từ xa giống như được ghép từ những que diêm, đồng thời cho biết đây đã trở thành một điểm tham quan của Kampong Cham chứ không chỉ đơn thuần là lối qua sông của người dân.

Tre nhưng từng chịu được cả phương tiện qua lại

Ấn tượng về sự mong manh dễ khiến nhiều người nghi ngờ khả năng chịu lực của công trình.

Tuy nhiên, The Other Side ghi nhận hình ảnh người dân và du khách vẫn di chuyển trên cầu; một du khách được nguồn này dẫn lời cho biết trước đây thậm chí ô tô cũng từng đi qua.

Travelfish cũng từng mô tả cảnh nhiều loại phương tiện sử dụng cây cầu để tới Koh Paen, từ xe máy cho tới các phương tiện lớn hơn. Cảm giác rung và âm thanh phát ra từ những thân tre dưới bánh xe được xem là một phần khá đặc biệt của trải nghiệm.

Lonely Planet mô tả cây cầu nhìn từ xa giống như được ghép từ những que diêm. (Ảnh: Cambodia Begins)

Ngày nay, vai trò giao thông của cầu đã giảm so với trước bởi một cây cầu bê tông được xây dựng gần đó. Lonely Planet cho biết cầu bê tông mở cửa từ năm 2018 đã khiến tuyến cầu tre không còn giữ vai trò thiết yếu như trước.

Dù vậy, truyền thống dựng cầu theo mùa vẫn được duy trì và công trình tiếp tục thu hút khách tới Kampong Cham.

Qua cây cầu là một hòn đảo yên bình giữa Mekong

Điểm đến ở phía bên kia chính là Koh Paen, hòn đảo nằm trên sông Mekong.

Theo Lonely Planet, Koh Paen nổi bật với những vườn rau, cây ăn quả, nhà gỗ truyền thống và khung cảnh nông thôn khá yên tĩnh. Vào mùa khô, các bãi cát xuất hiện xung quanh đảo, tạo nên những khu vực giống bãi tắm ven sông.

Điểm đến ở phía bên kia chính là Koh Paen, hòn đảo nằm trên sông Mekong. (Ảnh: Tripadvisor)

Du khách có thể thuê xe đạp để khám phá những con đường nhỏ trên đảo thay vì chỉ qua cầu rồi quay trở lại.

Travelfish mô tả Koh Paen với những ngôi nhà nằm giữa hàng cọ, cây xanh và các con đường rợp bóng. Vì vậy, chuyến đi qua cầu tre có thể kết hợp thành một buổi khám phá đời sống nông thôn thay vì chỉ dừng lại vài phút chụp ảnh.

Đi thời điểm nào để có thể nhìn thấy cây cầu?

Đây là điều du khách đặc biệt cần lưu ý.

Do cây cầu mang tính mùa vụ, không phải thời điểm nào trong năm tới Kampong Cham cũng có thể nhìn thấy công trình này.

Theo thông tin cập nhật năm 2026 của The Other Side, cầu thường hoạt động cho du khách từ khoảng tháng 1 đến tháng 5. Trước mùa mưa, công trình được tháo dỡ khi mực nước Mekong bắt đầu tăng.

Do cây cầu mang tính mùa vụ, không phải thời điểm nào trong năm tới Kampong Cham cũng có thể nhìn thấy công trình này. (Ảnh: Travelfish)

Tuy nhiên, thời điểm dựng và tháo cầu thực tế có thể thay đổi theo mực nước từng năm. Vì vậy, khách nên kiểm tra thông tin tại địa phương hoặc nơi lưu trú ở Kampong Cham trước khi lên lịch chỉ để tham quan cây cầu.

Nếu tới đúng mùa, thời gian sáng sớm hoặc cuối buổi chiều thường dễ chịu hơn vì nhiệt độ bớt cao và ánh sáng trên sông cũng phù hợp để chụp ảnh.

Khách đi bộ hoặc đi xe đạp có thể kết hợp qua cầu với hành trình vòng quanh Koh Paen. Khi di chuyển trên mặt tre, nên đi chậm, làm theo chỉ dẫn tại chỗ và tránh dừng lâu ở khu vực đang có nhiều phương tiện qua lại.

Ngoài cây cầu, Kampong Cham còn có gì?

Nếu dành một hoặc hai ngày tại Kampong Cham, du khách không nhất thiết chỉ tới đây để xem cầu tre.

Wat Nokor Bachey là một trong những điểm lịch sử đáng chú ý tại tỉnh. (Ảnh: Wiki)

Bộ Du lịch Campuchia giới thiệu Wat Nokor Bachey là một trong những điểm lịch sử đáng chú ý tại tỉnh. Khu vực Kampong Cham cũng có Phnom Pros – Phnom Srei, hai ngọn đồi gắn với câu chuyện dân gian địa phương và thường nằm trong các tuyến tham quan quanh thành phố.

Một lựa chọn khác là Phnom Hanchey, nằm về phía đông thành phố. Đây cũng được Bộ Du lịch Campuchia đưa vào danh sách những điểm đáng tham quan của tỉnh.

Một lựa chọn khác là Phnom Hanchey, nằm về phía đông thành phố. (Ảnh: Wiki)

Kampong Cham nằm bên sông Mekong và cách Phnom Penh hơn 100 km, vì vậy nơi đây có thể được đưa vào hành trình khám phá Campuchia ngoài những tuyến quen thuộc quanh Siem Reap.

Nhưng với nhiều du khách, điều dễ nhớ nhất vẫn là cây cầu bằng tre nằm ngang dòng Mekong.

Không phải bởi nó cao, đồ sộ hay được xây dựng bằng kỹ thuật hiện đại, mà bởi một đặc điểm rất khác thường: cây cầu được tháo khỏi mặt sông khi nước dâng và khi mùa khô trở lại, người dân lại dùng hàng chục nghìn cây tre để dựng nên một cây cầu mới.

Đó cũng chính là lý do công trình ở Koh Paen có thể "biến mất" rồi xuất hiện trở lại theo cách khiến nhiều du khách lần đầu biết tới khó hình dung.

Theo Ministry of Tourism Cambodia; The Other Side; Lonely Planet; Travelfish