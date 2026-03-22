Ngày 22-3, Công an xã KDang, tỉnh Gia Lai đang tìm kiếm thân nhân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở rẫy cà phê.

Vào sáng sớm cùng ngày, một người dân tên T. đi làm rẫy cà phê thuộc địa phận thôn Hlang, xã Kdang thì nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Tìm kiếm theo tiếng khóc, người dân hốt hoảng khi phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi nên trình báo công an.

Bé sơ sinh được đưa về Trạm Y tế xã KDang chăm sóc

Nhận được tin báo, Công an xã Kdang cùng cán bộ y tế đã đến hiện trường kiểm tra sức khỏe, đưa bé gái về Trạm Y tế xã KDang chăm sóc.

Theo Công an xã KDang, bé gái khoảng từ 7 đến 10 ngày tuổi, sức khỏe ổn định, tỉnh táo và khóc bình thường.

Công an xã KDang đang phối hợp với địa phương xác minh, tìm kiếm người thân của cháu bé. Do đó, đơn vị này thông báo, ai là người thân hoặc có thông tin liên quan đến cháu bé, đề nghị liên hệ qua số điện thoại 02693.799.009 hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được hỗ trợ.