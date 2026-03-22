Nhiều ô tô vỡ kính khi chạy trên cao tốc qua Quảng Trị, nghi bị ném đá

BẢO THIÊN |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang xác minh, làm rõ việc nhiều ô tô bị hư hại nghi do bị ném đá khi đi qua cao tốc Vũng Áng - Bùng.

Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 4 (thuộc Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an), cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra, xử lý việc nhiều ô tô vỡ kính khi chạy trên cao tốc qua Quảng Trị, nghi bị ném đá.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh nhiều xe tải, ô tô đầu kéo lưu thông trên cao tốc Vũng Áng - Bùng (đoạn qua Quảng Trị) bị vỡ kính, thậm chí một số phương tiện bị thủng kính lái.

Nhiều ô tô bị vỡ kính tại cao tốc Quảng Trị , nghi do ném đá từ trên cao - Ảnh 1.

Các phương tiện bị vỡ, thủng kính nghi do bị ném đá khi di chuyển trên tuyến cao tốc qua Quảng Trị. (Ảnh cắt từ clip)

Theo nội dung phản ánh trong clip, các tài xế cho biết sự việc xảy ra tại Km620, khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc thì nghi bị ném đá khiến kính bị vỡ.

Theo thông tin ban đầu, số lượng xe bị vỡ kính ban đầu khoảng 7-10 phương tiện.

Hiện, nguyên nhân cụ thể đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để có hướng xử lý.

Cuối tháng 12/2025, trên tuyến cao tốc Rạch Sỏi - Lộ Tẻ (đoạn thuộc xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ) cũng xuất hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập ném đá vào ô tô đang lưu thông.

Hành vi nguy hiểm này đã làm hư hỏng nhiều phương tiện và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của tài xế cùng hành khách qua lại trên tuyến đường này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an xã Vĩnh Trinh khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Sau đó, lực lượng chức năng xác định được nhóm đối tượng thực hiện hành vi trên. Nhóm này có độ tuổi từ 16 đến 21 tuổi.

Để phục vụ công tác điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, Công an TP Cần Thơ thông báo các cá nhân, tổ chức là bị hại liên quan đến nhóm đối tượng nêu trên, sớm liên hệ với cơ quan công an để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Khi nào nắng nóng sẽ bao trùm miền Bắc và xuất hiện mưa to chuyển mùa?
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

00:45
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

00:48
Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

00:54
Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

01:05
