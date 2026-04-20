Phát hiện 8 xe tải 90 tấn Trung Quốc không người lái, dùng mạng không dây, im lặng di chuyển giữa tấn bụi

Vu Lam |

Đội xe tải này đang được Trung Quốc sử dụng để khai thác mỏ khoáng sản.

Giữa mỏ đá vôi ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc, những chiếc xe tải điện tự hành cỡ lớn lặng lẽ di chuyển giữa bụi đá và vách núi, nhưng trong cabin hoàn toàn không có tài xế.

Ngành khai khoáng Trung Quốc đang chứng kiến những thay đổi lớn, khi nước này đẩy mạnh số hóa, tự động hóa và giảm phát thải trong một lĩnh vực vốn gắn với lao động nặng nhọc, rủi ro cao và tiêu hao năng lượng lớn.

Tại mỏ của Công ty Xi măng Yangquan Jidong, doanh nghiệp đã đầu tư hơn 60 triệu nhân dân tệ từ năm 2020 để xây dựng mô hình “mỏ thông minh”, triển khai hệ thống số hóa, tự động hóa và điều hành thông minh. Điểm nhấn nổi bật nhất là đội xe tải điện tự hành vận chuyển khoáng sản, hoạt động hoàn toàn không người lái với sự hỗ trợ của công nghệ 5G.

Hiện mỏ này vận hành 8 xe tải tự hành chạy điện. Nhờ kết nối với mạng 5G và hệ thống điều phối thông minh, các phương tiện có thể hoạt động liên tục, phối hợp chính xác, tối ưu quãng đường vận chuyển, giảm tiêu hao năng lượng và tăng hiệu suất khai thác.

Các kỹ sư đang điều khiển đội xe tải từ xa.

So với xe tải khai mỏ truyền thống, phương tiện tự hành giúp cắt giảm đáng kể nguy cơ tai nạn, giảm phát thải carbon, đồng thời hạ chi phí vận hành. Trong môi trường khai thác có địa hình hiểm trở, bụi dày đặc và nguy cơ sạt lở, việc loại bỏ con người khỏi khâu vận chuyển được xem là bước tiến lớn về an toàn lao động.

Không chỉ ở mỏ đá vôi, xu hướng này đang lan rộng tại các mỏ than lộ thiên của Sơn Tây, vùng sản xuất than lớn nhất Trung Quốc. Tại một mỏ than ở Sóc Châu, 9 xe tải tự hành đang hoạt động dưới mạng tích hợp 4G và 5G, hỗ trợ điều phối phương tiện, giám sát nhiên liệu, phòng tránh va chạm, định vị công nhân và thậm chí cho phép điều khiển từ xa, tiến tới vận hành không người trên toàn bộ dây chuyền khai thác.

Giới chuyên gia cho rằng xe tải khai mỏ tự hành là một trong những ứng dụng phát triển nhanh và hiệu quả nhất trong quá trình xây dựng mỏ thông minh. Theo Hiệp hội Than Trung Quốc, số phương tiện tự hành tại các mỏ than lộ thiên nước này đã tăng từ chỉ 88 chiếc năm 2020 lên hơn 4.000 chiếc vào năm 2025, mức tăng bùng nổ chỉ sau 5 năm.

Đằng sau sự tăng tốc này là cả một cuộc chuyển đổi mang tính cấu trúc. Trong hơn 1 thập niên qua, khi Trung Quốc siết chặt quy định an toàn để hạn chế tai nạn lao động chết người trong ngành than, các mỏ buộc phải đổi mới công nghệ. Từ một ngành từng phụ thuộc chủ yếu vào sức người và máy móc cơ giới truyền thống, khai khoáng Trung Quốc đang chuyển mình thành lĩnh vực tích hợp AI, Internet vạn vật công nghiệp (IIoT), dữ liệu lớn và điều khiển từ xa.

Theo báo cáo về khai khoáng thông minh công bố tháng 5/2025, thị trường mỏ thông minh của Trung Quốc đang tăng trưởng trung bình hơn 10% mỗi năm, và được dự báo vượt 120 tỷ nhân dân tệ vào năm 2035, tương đương hơn 420.000 tỷ đồng.

Sự bùng nổ này có nền tảng chính sách rõ ràng. Từ năm 2020, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cùng 7 cơ quan khác đã ban hành hướng dẫn thúc đẩy mỏ than thông minh, đặt mục tiêu đến năm 2035 các mỏ than cơ bản đạt vận hành thông minh.

Chiến lược này cũng gắn chặt với cam kết khí hậu của Bắc Kinh, gồm đạt đỉnh phát thải carbon trước năm 2030 và trung hòa carbon trước năm 2060. Việc thay thế xe tải diesel bằng xe điện, kết hợp khai thác tự động hóa để tối ưu tiêu hao năng lượng, đang được xem là một phần trong nỗ lực giảm dấu chân carbon của ngành công nghiệp nặng.

Tại Sơn Tây, tác động đã bắt đầu định hình lại bản đồ năng lượng. Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025), tỉnh này đã xây dựng 400 mỏ than thông minh và dự kiến bổ sung thêm 60 mỏ trong năm nay.

Đáng chú ý, năm 2025, công suất lắp đặt năng lượng mới và năng lượng sạch tại Sơn Tây lần đầu tiên vượt công suất điện than, cột mốc mang tính biểu tượng đối với một tỉnh từng được xem là “thủ phủ than đá” của Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã

