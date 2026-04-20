Tôi rất thích Galaxy S26 Ultra, nhưng thực sự nó không đánh bại được mẫu Android ra mắt từ năm ngoái này

Trong bài so sánh trên Android Authority, cây bút Shimul Sood bày tỏ sự thích thú đối với Galaxy S26 Ultra. Tuy nhiên, cô cho rằng điện thoại cao cấp mới nhất của Samsung còn nhiều điểm chưa sánh bằng với đối thủ khác ra mắt từ năm 2025. Dưới đây là quan điểm của Shimul.

Liệu Samsung Galaxy S26 Ultra có xứng đáng với mức giá cao?

Cứ mỗi năm, Samsung lại tung ra một dòng Galaxy Ultra mới, và bằng một cách nào đó, nó vẫn mang lại cảm giác về một công thức cũ quen thuộc được tinh chỉnh lại đôi chút.

Samsung Galaxy S26 Ultra cũng không ngoại lệ. Nó bóng bẩy và mạnh mẽ, điều đó là chắc chắn, nhưng lại chưa hẳn là kiểu nâng cấp khiến bạn phải "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên".

Dù vậy, năm nay Samsung đã mang đến một sự bổ sung thực sự đáng giá: Privacy Display (Màn hình riêng tư). Đây là tính năng đã thay đổi hoàn toàn cách tôi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng, và thành thực mà nói, tôi muốn nó xuất hiện trên mọi chiếc Android mình dùng, kể cả chiếc máy yêu thích của tôi từ năm ngoái: OPPO Find X9 Pro .

Tuy nhiên, chỉ một tính năng nổi bật duy nhất là chưa đủ để xoay chuyển hoàn toàn bài toán giá trị khi mức giá khởi điểm của nó lên tới 1.300 USD.

Và khi đặt cạnh OPPO Find X9 Pro – vốn được coi là "đỉnh cao của chóp" trong thế giới camera phone Android – bỗng nhiên mức giá của S26 Ultra trở nên khó lòng bào chữa.

Đừng hiểu lầm, tôi vẫn thích Galaxy S26 Ultra vì những gì nó mang lại. Nhưng khi một chiếc điện thoại từ năm ngoái với mức giá dễ tiếp cận hơn lại bắt đầu đánh bại nó ở những khía cạnh cốt lõi, đó là điều khó có thể ngó lơ.

Hệ thống camera của OPPO tốt đến "đáng sợ"

Một trong những lý do lớn nhất khiến tôi yêu thích OPPO Find X9 Pro chính là camera. Để bạn dễ hình dung về cấu hình, máy sở hữu camera chính 50MP, một ống kính tiềm vọng lên tới 200MP với khả năng zoom quang học 3x, cùng một cảm biến góc siêu rộng 50MP ở mặt sau.

Với tôi, cụm camera này phục vụ tốt cho cả nhu cầu cá nhân lẫn công việc chuyên môn. Gần đây, tôi đã mang chiếc OPPO Find X9 Pro trong chuyến du lịch và tin dùng nó hoàn toàn để quay phim, chụp ảnh. Một khoảnh khắc khiến tôi thực sự ấn tượng là tại một quán cà phê nhìn ra biển. Khung hình lúc đó hội tụ đủ mọi yếu tố: đá, nước, cát và cả những dãy núi xa xăm.

Kết quả tôi nhận được là một bức ảnh rực rỡ và tràn đầy sức sống. Tại đây, sự tinh chỉnh từ Hasselblad đã thực sự phô diễn được "cái chất" riêng trong cách xử lý màu sắc và hậu kỳ. Ngay cả khi bầu trời có chút sương mờ, chiếc điện thoại này vẫn không làm cho khung cảnh bị bẹt hay thiếu sức sống.

Sự ổn định đó không chỉ dừng lại ở những bức ảnh chụp ngẫu hứng. Hầu hết hình ảnh sản phẩm tôi chụp cho các bài viết của mình đều được thực hiện trên thiết bị này. Đặc biệt, chế độ chân dung rất nổi bật với khả năng tách nền chủ thể cực kỳ sạch sẽ, trong khi màu sắc vẫn giữ được độ tự nhiên và hiệu ứng làm mờ được kiểm soát tốt.

Để kiểm chứng độ ổn định, tôi thậm chí đã so sánh nó với ảnh chụp từ Pixel 10 Pro. Với Pixel, tôi nhận thấy có sự biến thiên nhẹ giữa các bức ảnh chụp cùng một chủ thể. Ngược lại, Find X9 Pro chụp ba tấm liên tiếp ở cùng một cảnh và kết quả cho ra gần như chính xác tuyệt đối với những gì tôi kỳ vọng.

Với cá nhân tôi, rất ít điện thoại hiện nay đạt được sự ổn định như những gì chiếc máy này mang lại.

Độ tin cậy đó còn trở nên rõ rệt hơn khi chuyển sang hệ thống zoom xa. Tôi chủ yếu sử dụng zoom quang học 3x vì tiêu cự 70mm hoạt động rất hiệu quả cho ảnh chân dung người và chụp sản phẩm. Thực tế, mức zoom hybrid 6x cũng thể hiện rất tốt khi bạn thực sự cần những cú máy cận cảnh mà không muốn hy sinh chi tiết.

Nhân tiện nói về zoom, khả năng zoom kỹ thuật số có thể lên tới 120x. Dù lúc này thuật toán AI đã can thiệp mạnh, nhưng việc hình ảnh vẫn có thể sử dụng được đã là một kỳ tích.

OPPO Find X9 Pro cũng sở hữu camera selfie 50MP có lấy nét tự động, và thành thật mà nói, nó làm việc hơi "quá tốt". Ngay khi tôi bắt đầu chụp selfie, mọi chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt hiện lên rõ nét đến ngỡ ngàng. Ấn tượng thì có đấy, nhưng nó cũng khiến bạn phải tự đặt câu hỏi về làn da của chính mình (đùa chút thôi). Dù không phải lúc nào cũng nịnh mặt, nhưng nó đã làm chính xác những gì nó cần làm và làm rất tốt.

Điểm mấu chốt khi chụp ảnh với Find X9 Pro đối với tôi là sự tin cậy. Nghe có vẻ không mấy hào hứng, nhưng hãy nghe tôi giải thích. Mỗi khi tôi căn khung hình trên Find X9 Pro, tôi luôn biết rõ kết quả mình sẽ nhận được là gì. Quá trình xử lý hậu kỳ rất nhất quán và quan trọng hơn cả là có thể dự đoán được. Với tôi, sự ổn định đó quan trọng hơn tất cả.

Trong thời gian trải nghiệm Samsung Galaxy S26 Ultra, không phải lúc nào tôi cũng có được cảm giác đó. Đôi khi tôi gặp phải tình trạng trễ màn trập và một số điểm thiếu nhất quán về dải động, khiến bức ảnh bị lệch đi một chút so với ý đồ.

Nói đi cũng phải nói lại, Find X9 Pro không phải là hoàn hảo. Đôi khi nó vẫn chụp hỏng, nhưng ngay cả khi đó, kết quả vẫn nằm trong sự tính toán.

Chiếc điện thoại khiến bạn không còn phải lo lắng

OPPO Find X9 Pro không chỉ dừng lại ở camera; nó còn mang sự tự tin đó vào cả hiệu năng và thời lượng pin. Viên pin 7.500mAh nghe có vẻ khổng lồ trên thông số, và thực tế sử dụng cũng ấn tượng tương xứng.

Ngày làm việc của tôi thường bắt đầu lúc 9 giờ sáng với các tác vụ như chụp ảnh, quay phim, lướt ứng dụng và dành nhiều thời gian cho YouTube Shorts.

Thời gian sáng màn hình của tôi thuộc hàng cao, nhưng chưa khi nào tôi cảm thấy cần phải để mắt đến phần trăm pin. Đó là một lời khen lớn, vì tôi vốn mắc hội chứng "lo âu về pin" – hệ quả của việc từng dùng iPhone. Với Find X9 Pro, nỗi lo đó biến mất. Tôi có thể thoải mái sử dụng gần hai ngày chỉ với một lần sạc.

Khi đặt OPPO Find X9 Pro cạnh Samsung Galaxy S26 Ultra, sự khác biệt là không thể ngó lơ. Samsung đã kiên trì với viên pin 5.000mAh kể từ dòng Galaxy S20 Ultra, và điều này thực sự khiến người ta phải tự hỏi liệu sự bảo thủ đó đã kìm hãm sự tiến bộ trong suốt những năm qua đến nhường nào.

Một điểm ấn tượng không kém là cách Find X9 Pro xử lý nhiệt độ. Ngay cả khi không dùng ốp lưng, máy chưa bao giờ nóng đến mức khó chịu, đặc biệt là ở mức pin thấp – thời điểm mà hầu hết điện thoại thường bắt đầu "hụt hơi". Sự ổn định đó cũng duy trì ở các tác vụ nặng hơn. Tôi đã biên tập một vài đoạn Reels trên ứng dụng VN và xuất video chất lượng cao mà không hề gặp một cú khựng nào.

Dưới nắp máy, chiếc điện thoại của OPPO được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9500. Suốt thời gian trải nghiệm, hiệu năng luôn mượt mà và đáng tin cậy. Dù là tác vụ hàng ngày hay những nhu cầu khắt khe hơn, máy vẫn giữ vững phong độ.

Để bạn dễ hình dung, tôi chơi Call of Duty: Mobile gần như mỗi ngày và trải nghiệm thực sự rất ổn định. Sau cùng thì, nếu chiếc điện thoại tôi dùng không "dở chứng" giữa chừng, thì với tôi thế là đủ.

Đó chính là vấn đề cốt lõi. Tôi thích Samsung Galaxy S26 Ultra – thực lòng là vậy – nhưng nó vẫn chưa thể hoàn toàn vượt qua OPPO Find X9 Pro. Với tôi, các ưu tiên khá đơn giản: pin khỏe, camera xuất sắc và hiệu năng tin cậy. Find X9 Pro đã làm quá tốt cả ba điều đó.

Điều này khiến cuộc so sánh trở nên hơi trớ trêu. Bởi lẽ, với tư cách là một chiếc flagship của năm 2026, lẽ ra Galaxy S26 Ultra phải là người thiết lập các chuẩn mực, chứ không phải là kẻ đang nỗ lực bám đuổi. Nhưng thực tế lại đang cho thấy điều ngược lại.

Dù vậy, Find X9 Pro cũng không hoàn hảo. ColorOS vẫn chưa mang lại cảm giác trực quan và giàu tính năng như One UI của Samsung, và Galaxy AI vẫn là một trong những thế mạnh lớn nhất của gã khổng lồ Hàn Quốc – thứ mà OPPO vẫn chưa thể theo kịp.

Phần mềm của OPPO cũng mang đậm hơi hướng iOS, vốn cần thêm sự sáng tạo riêng. Phần mềm là quan trọng, và hỗ trợ lâu dài cũng vậy – ở khía cạnh này, Samsung vẫn chiếm ưu thế. Nói đơn giản, tôi có thể dùng Galaxy S26 Ultra lâu hơn Find X9 Pro vài năm.

Nhưng ngay cả với lợi thế đó, thật khó để phớt lờ bức tranh toàn cảnh. Find X9 Pro đã làm quá tốt những giá trị cơ bản đến mức Samsung có lẽ chưa đưa ra lý lẽ thuyết phục cho giá bán của Galaxy S26 Ultra.