Theo thông tin từ cơ quan chức năng Trung Quốc, tháng 2/2026, ông Vương – chủ một nhà máy sản xuất ở Giang Tô – đã chủ động liên hệ với ngân hàng ở địa phương để đặt lịch rút 1,97 triệu NDT (hơn 7,4 tỷ đồng) nhằm chi trả tiền lương cho công nhân và thanh toán chi phí thu mua nguyên liệu sau kỳ nghỉ Tết.

Dù thanh toán điện tử hiện rất phổ biến, nhưng phần lớn công nhân trong nhà máy của ông đều lớn tuổi, quen nhận lương bằng tiền mặt. Ngoài ra, một số nhà cung cấp nguyên vật liệu quy mô nhỏ cũng cần giao dịch trực tiếp để tránh phí chuyển khoản nên ông Vương quyết định rút tiền mặt để thuận tiện cho việc chi trả. Ông còn yêu cầu ngân hàng chia tiền thành từng bó, đóng gói và đánh dấu rõ ràng nhằm tránh nhầm lẫn khi phát lương.

Sáng 23/2/2026, khoảng hơn 8 giờ, ông Vương cùng kế toán đến ngân hàng nhận tiền. Nhân viên ngân hàng nhiều lần nhắc nhở về nguy cơ mất an toàn khi mang theo khoản tiền lớn, song ông cho rằng quãng đường từ ngân hàng đến bãi đỗ xe chỉ vài trăm mét, lại vào ban ngày đông người qua lại nên không quá lo ngại.

Tuy nhiên, ngay từ thời điểm bước ra khỏi ngân hàng, ông Vương đã bị một nhóm tội phạm đã âm thầm theo dõi.

Theo điều tra, 4 nghi phạm đều là thanh niên ngoài 20 tuổi, không có việc làm ổn định. Trong một lần lang thang gần ngân hàng, họ tình cờ nghe được cuộc trao đổi về việc rút số tiền lớn để trả lương công nhân và lập tức nảy sinh ý định cướp tài sản của ông Vương.

Nhóm này đã dành 3 ngày để theo dõi quy luật đi lại của nạn nhân, phân công nhiệm vụ cụ thể và chuẩn bị phương tiện gây án. Hai đối tượng chịu trách nhiệm theo dõi, mỗi sáng sớm đều xuất hiện quanh khu vực ngân hàng để quan sát tình hình.

Các nghi phạm còn mua 2 chiếc ô tô cũ từ chợ đồ cũ, mang đi chỉnh sửa ngoại hình, gắn biển số giả và dán lớp phim tối màu nhằm tránh bị nhận diện. Chúng khảo sát kỹ hệ thống camera giám sát quanh khu vực, xác định các điểm mù và lựa chọn tuyến đường tẩu thoát ít phương tiện, mật độ camera thấp. Thậm chí, nhóm này còn nhiều lần diễn tập phương án gây án để bảo đảm hành động nhanh gọn.

Sau khi nhận tiền, ông Vương đeo ba lô chứa tiền mặt và đi bộ qua một con hẻm tương đối hẹp. Bất ngờ, hai chiếc xe của nhóm nghi phạm lao đến từ hai đầu, chặn kín lối đi. Một đối tượng lao tới giật mạnh chiếc ba lô, khiến ông Vương loạng choạng suýt ngã. Những người còn lại đứng chắn đường và canh chừng xung quanh.

Toàn bộ vụ cướp diễn ra chỉ trong vài giây. Nạn nhân chưa kịp kêu cứu thì số tiền đã bị cướp mất. Nghĩ đến tiền lương của hàng chục công nhân có nguy cơ bị mất, ông Vương lập tức báo cảnh sát trong trạng thái hoảng loạn.

Nhận định đây là vụ cướp số tiền đặc biệt lớn, lực lượng công an nhanh chóng triển khai truy bắt khẩn cấp. Điều bất ngờ là khoản tiền mặt này đã được ngân hàng gắn thiết bị định vị theo quy định quản lý tiền mặt giá trị lớn. Nhờ đó, cơ quan chức năng địa phương có thể xác định vị trí chính xác của chúng bằng công nghệ.

Do thiếu hiểu biết, các nghi phạm hoàn toàn không biết điều này. Trong quá trình bỏ trốn, chúng liên tục thay SIM điện thoại, đổi phương tiện và di chuyển qua nhiều tuyến đường nhỏ tại tỉnh An Huy nhằm đánh lạc hướng lực lượng truy đuổi.''

Tuy nhiên, thông qua phân tích dữ liệu hành trình, cảnh sát vẫn bám sát dấu vết. Chỉ sau 6 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, các nghi phạm đã di chuyển sang địa phận tỉnh Giang Tây. Công an thành phố Thái Châu lập tức phối hợp với lực lượng chức năng tại thành phố Cửu Giang tổ chức chốt chặn tại một trạm thu phí cao tốc, triển khai phương án bắt giữ.

Khoảng 18 giờ 47 phút cùng ngày, chiếc xe nghi phạm tiến vào trạm thu phí mà không hề hay biết đã bị bao vây. Khi phát hiện phía trước và phía sau đều có xe cảnh sát, tài xế hoảng loạn tăng ga tìm cách bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế.

Bốn nghi phạm bị bắt giữ tại chỗ, phương tiện được khám xét ngay lập tức. Cảnh sát sử dụng máy đếm tiền kiểm tra và xác nhận toàn bộ 1,97 triệu NDT đã được thu hồi nguyên vẹn, không thiếu một đồng.

Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng là lao động ngoại tỉnh đến Thái Châu làm thuê nhưng không muốn làm việc ổn định, luôn tìm cách kiếm tiền nhanh. Tưởng rằng kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng có thể giúp trốn tránh pháp luật Trung Quốc, song chỉ sau vài giờ gây án, cả nhóm đã bị bắt giữ.

Vụ việc được xem là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi vận chuyển lượng tiền mặt lớn, đồng thời cho thấy hiệu quả của các biện pháp công nghệ trong hỗ trợ điều tra, truy bắt tội phạm. Cơ quan chức năng Trung Quốc cũng khuyến cáo mọi người cần nâng cao cảnh giác, hạn chế mang theo nhiều tiền mặt và nhanh chóng trình báo khi xảy ra sự cố để được hỗ trợ kịp thời.

