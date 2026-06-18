Những điều chẳng ai cấm, nhưng nếu “vi phạm” thì mình là người mệt mỏi đầu tiên!

Đi làm đủ lâu, trải qua đủ thứ chuyện và 3-4 môi trường khác nhau, tôi nhận ra thứ giúp mình sống và làm việc yên ổn chưa bao giờ chỉ gói gọn trong việc đúng deadline, hiệu suất tốt. Đó là những điều hiển nhiên phải làm được nếu muốn gắn bó với 1 công ty. Phần còn lại là những “luật ngầm”, không ai quy định, không ai ép phải làm nhưng nếu “vi phạm” thì mình là người mệt đầu tiên.

Chắc chắn đấy!

1. Có thu nhập ngoài, làm thêm việc tay trái cũng đừng khoe

Tầm này, có nguồn thu nhập khác ngoài công việc chính là điều đáng mừng, cũng không có gì sai trái cả. Tuy nhiên, đừng đem điều này đi khoe với đồng nghiệp, đơn giản vì không phải chuyện gì cũng cần chia sẻ ở nơi làm việc. Việc thường xuyên nhắc đến thu nhập ngoài, hay kể về những khoản tiền kiếm được có thể vô tình tạo ra sự so sánh, khiến đồng nghiệp khó chịu hoặc làm người khác hiểu lầm rằng công việc chính không còn được ưu tiên.

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Nếu việc làm thêm không ảnh hưởng đến hiệu quả công việc thì cứ âm thầm mà làm, âm thầm kiếm thêm. Thành quả tài chính là chuyện cá nhân, không nhất thiết phải biến thành chủ đề bàn luận mỗi ngày ở văn phòng.

2. Đừng bao giờ nói xấu khách hàng, không ai biết trước lời nói đó sẽ đi bao xa

Khách hàng đôi khi có những yêu cầu khó hiểu, thay đổi liên tục, điều này chẳng còn lạ gì nữa. Tôi cũng thế, và nhiều người cũng vậy. Thấy mệt mỏi, áp lực, muốn than thở đôi chút để giải tỏa là điều dễ hiểu, nhưng biến nó thành những lời chê bai, mỉa mai hay nói xấu lại là câu chuyện khác.

Môi trường công sở vốn có rất nhiều mối quan hệ chồng chéo. Một câu chuyện tưởng như chỉ nói với đồng nghiệp thân thiết hoàn toàn có thể được kể lại cho người khác. Không ai biết người nghe có quen khách hàng đó hay không, hoặc liệu những lời nói ấy có đến tai khách hàng hay không.

Giữ thái độ chuyên nghiệp với khách hàng không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối phương mà còn bảo vệ hình ảnh của chính bản thân và nơi mình đang làm.

3. Ưu điểm của đồng nghiệp thì khen, nhược điểm có thấy cũng bỏ qua nếu không ảnh hưởng đến công việc của mình

Không có ai hoàn hảo trong môi trường làm việc. Người giỏi chuyên môn có thể giao tiếp chưa khéo, người nhiệt tình có thể còn thiếu kinh nghiệm.

Nếu thấy đồng nghiệp có điểm đáng học hỏi, đừng ngại dành cho họ một lời khen chân thành. Một câu ghi nhận đúng lúc đôi khi tạo ra động lực rất lớn và góp phần xây dựng bầu không khí tích cực trong tập thể.

Ngược lại, với những khuyết điểm nhỏ không ảnh hưởng đến công việc chung, hay công việc của mình, tôi nghĩ không cần thiết phải soi mói hay mang ra bàn tán. Việc liên tục để ý điểm yếu của người khác cũng không khiến bản thân trở nên tốt hơn, mà chỉ làm môi trường làm việc thêm nặng nề.

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Chỉ khi một vấn đề thực sự ảnh hưởng đến tiến độ hoặc chất lượng công việc, việc góp ý thẳng thắn, mang tính xây dựng mới là điều cần thiết.

4. Sếp có thân đến đâu cũng vẫn là sếp, đừng quá trớn

Có những người quản lý rất gần gũi, thường xuyên trò chuyện, ăn trưa cùng nhân viên hay thậm chí còn thi thoảng rủ nhau đi ăn, đi cà phê cùng cả nhóm - hệt như một hội bạn. Điều đó giúp khoảng cách trong công việc được rút ngắn, nhưng không có nghĩa là ranh giới giữa cấp trên và cấp dưới không còn tồn tại.

Việc quá thoải mái có thể khiến một số người vô tình cư xử thiếu chừng mực, nói chuyện suồng sã, đùa không đúng lúc hoặc bỏ qua những nguyên tắc cần có trong công việc. Giữ sự tôn trọng không đồng nghĩa với việc phải quá khách sáo. Chỉ cần luôn nhớ rằng, dù có thân thiết đến đâu thì trong công việc, sếp vẫn là sếp - không phải người bằng vai phải lứa với mình.

5. Có những việc nghe để biết, đừng mang đi "loan tin"

Văn phòng luôn có rất nhiều câu chuyện bên lề: Từ thay đổi nhân sự, điều chỉnh lương thưởng cho đến các kế hoạch chưa được công bố.

Không phải thông tin nào nghe được cũng nên kể lại cho người khác. Một lời truyền miệng qua nhiều người rất dễ bị thêm bớt, khiến nội dung ban đầu méo mó và vô tình tạo nên những tin đồn không đáng có. Biết giữ chuyện cần giữ là một kỹ năng quan trọng. Người đáng tin cậy không phải là người biết nhiều nhất, mà là người biết lúc nào nên nói và lúc nào nên im lặng.

6. Đừng mắc một lỗi quá nhiều lần, rất phiền

Ai đi làm cũng sẽ có lúc sai sót. Điều khiến đồng nghiệp và cấp trên cảm thấy khó chịu không phải là một lần mắc lỗi, mà là cùng một lỗi cứ lặp đi lặp lại. Nếu đã được hướng dẫn, nhắc nhở hoặc sửa nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục quên, người khác sẽ dần mất niềm tin vào khả năng làm việc cũng như tinh thần cầu tiến của bạn.

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Thế nên sau mỗi lần sai, hãy dành thời gian tìm nguyên nhân, ghi chú lại hoặc xây dựng cho mình một quy trình kiểm tra trước khi hoàn thành công việc. Mỗi lỗi chỉ nên là một bài học, đừng biến nó thành thói quen.

7. Học cách tự nghĩ, tự tìm tòi trước khi hỏi

Không ai mong một nhân viên biết tất cả mọi thứ ngay từ đầu. Điều được đánh giá cao hơn chính là tinh thần chủ động.

Trước khi đặt câu hỏi, hãy thử đọc lại tài liệu, tìm trong email, xem quy trình hoặc tự suy nghĩ các phương án có thể giải quyết. Nếu vẫn chưa tìm ra câu trả lời, khi hỏi hãy trình bày rõ mình đã thử những cách nào và đang vướng ở đâu.

Cách đặt câu hỏi như vậy không chỉ giúp tiết kiệm thời gian cho người hướng dẫn mà còn thể hiện khả năng tư duy độc lập của bạn. Theo thời gian, thói quen tự tìm hiểu trước khi hỏi sẽ giúp bạn học nhanh hơn, làm việc hiệu quả hơn và từng bước trở thành một nhân sự đáng tin cậy.

Cuối cùng, không có cuốn cẩm nang nào ghi sẵn những quy tắc “bất di bất dịch chốn công sở”. Phần lớn đều được đúc kết từ trải nghiệm thực tế và cách mỗi người quan sát môi trường xung quanh. Biết ứng xử đúng lúc, giữ chừng mực trong lời nói và chủ động trong công việc không chỉ giúp xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp mà còn khiến hành trình đi làm trở nên nhẹ nhàng, thuận lợi hơn mỗi ngày.