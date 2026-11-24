Sau gần một thế kỷ chờ đợi, Brazil đã ký hợp đồng triển khai đường hầm dìm đầu tiên của nước này, với tổng vốn đầu tư dự kiến 6,8 tỷ real.

Ngày 28/1/2026, chính quyền bang São Paulo, Brazil, ký hợp đồng hợp tác công - tư với tập đoàn xây dựng Mota-Engil của Bồ Đào Nha để triển khai dự án đường hầm Santos-Guarujá. Công trình được kỳ vọng giải quyết nhu cầu kết nối giao thông giữa hai thành phố ven biển đã tồn tại gần 100 năm.

Theo chính quyền bang São Paulo, dự án có tổng vốn đầu tư ước tính 6,8 tỷ real (tương đương khoảng 30.000 tỷ đồng). Trong đó, vốn đóng góp từ khu vực công khoảng 5,1 tỷ real, phần còn lại do doanh nghiệp thực hiện dự án đảm nhận.

Đường hầm có tổng chiều dài khoảng 1,5 km, trong đó đoạn đi dưới luồng hàng hải của cảng Santos dài 870 m. Thay vì sử dụng máy đào hầm thông thường, công trình sẽ được lắp ghép từ 6 cấu kiện bê tông đúc sẵn, hạ chìm xuống rãnh đã chuẩn bị dưới đáy luồng tàu.

Theo kỹ sư Tarcísio Celestino, người từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Đường hầm và Không gian ngầm Brazil, phương án thiết kế gồm 6 cấu kiện dài khoảng 140 m, mỗi cấu kiện nặng khoảng 50.000 tấn. Đây là thông số được ông cung cấp khi trao đổi với báo của Hội Kỹ sư bang São Paulo, chưa phải trọng lượng thi công cuối cùng.

Các cấu kiện sẽ được chế tạo tại ụ khô gần khu vực cảng. Sau khi hoàn thiện và bịt kín hai đầu, ụ khô được bơm nước để các khối bê tông có thể nổi, sau đó được tàu chuyên dụng kéo tới vị trí lắp đặt.

Tại đây, các cấu kiện được hạ chìm có kiểm soát xuống rãnh đã nạo vét, căn chỉnh và ghép nối thành đường hầm kín nước. Cuối cùng, kết cấu được bảo vệ bằng các lớp vật liệu phủ trên đáy luồng tàu.

Theo Bộ Cảng và Sân bay Brazil, phương án hầm dìm được lựa chọn do đặc điểm địa chất khu vực chủ yếu là đất sét mềm và trầm tích sông. Trong khi đó, phương án xây cầu gặp hạn chế vì hoạt động của sân bay gần đó và mật độ tàu biển lớn tại cảng Santos.

Công trình được thiết kế với 3 làn xe mỗi chiều, trong đó có hạ tầng thích ứng với tuyến đường sắt nhẹ trong tương lai, cùng lối đi dành cho người đi bộ và xe đạp. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển giữa Santos và Guarujá dự kiến giảm từ khoảng 50 phút xuống dưới 5 phút.

Theo kế hoạch cập nhật tháng 7/2026 của chính quyền bang São Paulo, năm 2027 sẽ bắt đầu xây dựng công trường, ụ khô và nạo vét sơ bộ. Sáu cấu kiện bê tông dự kiến được chế tạo năm 2028, hạ chìm và lắp ghép năm 2029, thử nghiệm vào năm 2030 và đưa công trình vào vận hành năm 2031.

Dự án cũng đánh dấu lần đầu tiên Brazil áp dụng công nghệ hầm dìm để xây dựng tuyến giao thông dưới luồng hàng hải, trong khi kỹ thuật này đã được sử dụng tại nhiều công trình lớn ở châu Âu và châu Á.

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