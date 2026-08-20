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Phát hiện 6 'gã khổng lồ' thép nặng 3.320 tấn âm thầm di chuyển trong đêm: Bí mật phía sau siêu dự án sân bay 4 tỷ USD lộ diện

Đức Minh
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Nhà ga F mới tại sân bay Dallas-Fort Worth được chia thành sáu mô-đun khổng lồ, lắp ráp sẵn rồi vận chuyển hơn 800 mét trên hệ thống chuyên dụng.

Phát hiện 6 'gã khổng lồ' thép nặng 3.320 tấn âm thầm di chuyển trong đêm: Bí mật phía sau siêu dự án sân bay 4 tỷ USD lộ diện - Ảnh 1.

Thay vì lắp dựng toàn bộ kết cấu trực tiếp trên nền móng nhà ga, các nhóm thi công chế tạo những mô-đun có kích thước lớn tại một khu vực tiền chế, sau đó di chuyển chúng bằng các phương tiện vận chuyển mô-đun tự hành (SPMT).

Theo DFW, sáu lần vận chuyển được thực hiện vào ban đêm trong khoảng hai tuần. Mỗi mô-đun được đưa đi hơn 800 mét dọc theo đường lăn của sân bay trước khi được đặt lên phần móng đã chuẩn bị sẵn.

Mô-đun lớn nhất dài 278 feet, rộng 136 feet, tương đương khoảng 84,7 x 41,5 mét và nặng 3.320 tấn. DFW cho biết khối lượng này tương đương khoảng 12 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner.

Sáu mô-đun tạo thành phần khung sườn cho giai đoạn đầu của Nhà ga F. DFW cho biết các mô-đun này lớn hơn khoảng 4 lần so với những mô-đun được sử dụng vài tháng trước trong dự án mở rộng Nhà ga C.

Giai đoạn đầu của Nhà ga F được thiết kế với 15 cổng. Toàn bộ dự án được DFW công bố với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 4 tỷ USD và dự kiến đạt 31 cổng phục vụ American Airlines khi hoàn thiện theo cấu hình cuối cùng.

Phát hiện 6 'gã khổng lồ' thép nặng 3.320 tấn âm thầm di chuyển trong đêm: Bí mật phía sau siêu dự án sân bay 4 tỷ USD lộ diện - Ảnh 2.

Toàn cảnh sân bay sân bay Dallas-Fort Worth.

Theo Turner Construction, một thành viên trong liên doanh phụ trách xây dưng giai đoạn đầu, sáu đợt vận chuyển được hoàn tất trong vòng 12 ngày. Các mô-đun được di chuyển bằng SPMT của Mammoet, hệ thống gồm các bệ vận chuyển tích hợp nhiều cụm bánh xe, cho phép kiểm soát chính xác những tải trọng cực lớn.

Mammoet cho biết sáu cấu trúc được chế tạo tại một xưởng gần đó, ngay trong khuôn viên sân bay, thay vì vận chuyển từ một nhà máy ở địa điểm khác. Các SPMT được trang bị hệ thống giá đỡ bằng kim loại bên dưới mô-đun, cho phép nâng kết cấu theo phương thẳng đứng trước khi di chuyển và đặt xuống vị trí đích.

Phương án này giúp các đội thi công triển khai đồng thời hai mặt trận. Trong khi các mô-đun được lắp ráp tại khu vực tiền chế, công việc tại vị trí xây dựng Nhà ga F vẫn có thể tiếp tục. Cách làm này cũng giúp giảm khối lượng công việc nặng tập trung trực tiếp tại khu vực lắp đặt, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động thường nhật của sân bay đang khai thác.

Mô-đun cuối cùng được đưa đến vị trí lắp đặt vào ngày 8/8/2025, hoàn tất chiến dịch vận chuyển sáu cấu trúc lớn. Sau khi được đặt lên hệ thống móng đã xây dựng sẵn, công trình có thể tiếp tục các giai đoạn tiếp theo của Nhà ga F.

DFW cho biết đây là những mô-đun lớn nhất từng được di chuyển trong quá trình mở rộng nhà ga tại một sân bay, trong khi Turner Construction gọi đây là hoạt động lắp ghép mô-đun lớn nhất từng được thực hiện cho một nhà ga sân bay.

Tags

Nhà ga F. DFW

Nhà ga F

công trình

khối thép

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