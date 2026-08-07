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Phát hiện 5 đoạn video bất thường trong máy tính nam sinh gây nổ súng ở trường học Thái Lan

Phạm Trang
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Cơ quan chức năng Thái Lan phát hiện nhiều dữ liệu quan trọng trong máy tính của nam sinh gây ra vụ nổ súng tại Trường Thepsirin Nonthaburi.

Theo truyền thông Thái Lan, khoảng 12h28 ngày 7/8, cảnh sát đã tới kiểm tra một căn nhà ở huyện Bang Bua Thong, tỉnh Nonthaburi sau khi phát hiện hai người tử vong do trúng đạn.

Nạn nhân được xác định là một người đàn ông 73 tuổi (tạm gọi là ông A), được phát hiện tử vong trong khu vực bếp, và một phụ nữ 74 tuổi (tạm gọi là bà B), tử vong trên giường ngủ ở tầng 2. Cả hai đều là ông bà của nam sinh lớp 9 bị xác định là nghi phạm trong vụ nổ súng tại Trường Thepsirin Nonthaburi.

Phát hiện video bất thường trong máy tính nam sinh nổ súng ở Thái Lan - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra sự việc (Ảnh: Khaosod)

Qua điều tra ban đầu, cảnh sát cho biết nam sinh đã sử dụng khẩu súng ngắn cỡ nòng 9 mm của ông để bắn chết cả hai vào rạng sáng cùng ngày. Sau đó, nghi phạm mang theo khẩu súng đến trường và tiếp tục gây ra vụ nổ súng tại trường học khiến nhiều người thương vong.

Theo thông tin mới nhất, đến thời điểm hiện tại, vụ việc đã khiến 6 người thiệt mạng tại trường học, gồm 5 giáo viên và nam sinh gây án.

Trong số 5 giáo viên tử vong có một Phó Hiệu trưởng, một giáo viên kiêm thư ký văn phòng, một giáo viên tư vấn học đường, một giáo viên Ngữ văn và một giáo viên Toán. Nếu tính thêm cả ông bà của nghi phạm, tổng số người thiệt mạng trong vụ việc đã lên tới 8 người.

Phát hiện video bất thường trong máy tính nam sinh nổ súng ở Thái Lan - Ảnh 2.

Hình ảnh một học sinh được cho là kẻ xả súng (Ảnh: Đội Cứu hộ Boonwipa)

Trong quá trình khám xét căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện một máy tính để bàn. Kiểm tra dữ liệu bên trong, cảnh sát tìm thấy 5 đoạn video ghi lại các vụ xả súng ở nước ngoài. Theo kết quả kiểm tra, những video này đã được nghi phạm mở xem từ ngày 30/7, trước khi xảy ra vụ nổ súng tại trường vào sáng 7/8.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục giám định các thiết bị điện tử, thu thập thêm chứng cứ và điều tra động cơ gây án để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Nguồn: Khaosod

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Tags

cảnh sát

Thái Lan

nổ súng

Trường học

nam sinh

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